Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России

В первом матче олимпийского сезона сборная России уступила финнам на Кубке Карьяла со счётом 2:3. Голы в ворота хозяев турнира на свой счёт записали Кирилл Капризов и Сергей Плотников. Мы выставили оценки всем сочетаниям нашей национальной команды.

Россия проиграла финнам на олимпийском Евротуре. Как это было Голы Капризова и Плотникова не спасли команду Знарка.

Вратарь

Каждый матч сборной России до Олимпиады мы будем рассматривать через призму противостояния Шестёркин – Сорокин. Любая оплошность в, казалось бы, рядовом матче Евротура может стоить им статуса первого номера. Провалился ли Шестёркин? 21 сейв из 24 бросков – показатели не слишком впечатляющие, но ни в одной из пропущенных шайб вины Игоря не разглядеть. Кто-то скажет, что вратарь СКА мог брать бросок Кеммпайнена, но всё это с натяжкой. Зато 21-летний питерский «армеец» стабильно подчищал за полевыми, которые то и дело устраивали в своей зоне пожары.

Защитники

Неужели эта та самая пара, которая закончила последний чемпионат мира с лучшим на турнире (после шведского форварда Нюландера) показателем полезности? В Кёльне Гавриков с Киселевичем были образцами надёжности, практически гарантировавшими себе поездку на Олимпиаду. Один неудачный матч с финнами, конечно, не вычёркивает их из списка кандидатов, но заставляет насторожиться. Это защитник СКА уехал за ворота, не разобравшись с Шестёркиным, когда финны забивали вторую шайбу. Такой же трюк, но без последствий, Владислав повторил в третьем периоде. Отчасти на их совести и победная шайба сборной Финляндии. А ведь был ещё и выход 2 в 1 в первой половине встречи, когда подключение Киселевича оголило тылы российской сборной.

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Если бы не провал на самом старте, который привёл к тому, что сборная Финляндии повела в счёте, игру этой пары можно было оценить исключительно с положительной стороны. Им лучше, чем остальным защитникам сборной России, удавалось разгонять атаки. Нестеров выходил и на большинство, и на меньшинство, а Войнов присутствовал на льду в обоих случаях, когда наши форварды вскрывали владения Коскинена. Однако эпизод на второй минуте, когда Нестеров дёрнулся на пятаке и позволил забить Кемппайнену, остаётся ложкой дёгтя.

Динар Хафизуллин – Никита Трямкин – 5,5

Каким-то чудом избежали минуса в графе «показатель полезности». Эту пару неоднократно прощали финские нападающие. Впервые сбой случился в конце первого периода. А во втором эта пара устроила настоящую карусель в своей зоне. То Трямкина координация подведёт, то Хафизуллин не пойми куда уедет. Когда они откровенно «поплыли», финны могли отличиться два-три раза за одну смену, но где-то Шестёркин пришёл на помощь, а где-то – удача. Впрочем, подобные затмения не были регулярными.

Андрей Зубарев – Илья Любушкин – 5,5

До драки Зубарева в концовке эту пару можно было назвать самой незаметной и скромной в составе сборной России. Они и времени получали меньше остальных, и использовали его по принципу «как бы чего не случилось». Грандиозных, а тем более результативных ляпов с их участием не припомнить. Но это только одна сторона медали. Два жёстких «домоседа» с трудом начинали атаки и не давали ровным счётом никакой подпитки нападающим, с которыми выходили на лёд.

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Нападающие

Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников – 6,0

Удивление от того, что Знарок выставил это звено первым, продлилось недолго. Во-первых, вспомнился чемпионат мира, где главный тренер уже проделывал это трюк. Во-вторых, эти трое провели действительно неплохой матч, позволяя сборной России поднимать голову даже в самых сложных ситуациях. Так, после того как счёт стал 0:1, именно звено Андронова организовало первую позиционную атаку нашей команды. Называть это звено сдерживающим не совсем неправильно. Скорее оно энергетическое, задающее темп. В одной из смен хороший момент был у Плотникова, а в конце второго периода он же сравнял счёт, застав врасплох Коскинена. Андронов дважды вынуждал финнов сфолить, но однажды всё-таки ошибся, напрасно отправившись в случае со вторым финским голом за ворота. Тем не менее могут занести этот матч себе в актив. Это тот локомотив, что тянул за собой остальные звенья.

После того как счёт стал 0:1, именно звено Андронова организовало первую позиционную атаку нашей команды.

Звено, чью игру оценивать сложнее всего. Прежде всего к сочетанию с таким сумасшедшим потенциалом и требования особые. Даже если сделать скидку, что они впервые вышли на лёд вместе, один гол – это маловато. Хотя выдался он на загляденье: Ткачёв образцово поборолся, скинув с плеч финна, Гусев шикарно сыграл в подыгрыше, а Капризов подтвердил репутацию человека-гола. Ударная тройка сборной России создала как минимум три голевых момента в большинстве: то Капризов отдавал на гол Гусеву, то наоборот, но Коскинен пропускать отказывался наотрез. Низкая реализация – это полдела. Обратной стороной медали стала неважная игра в обороне. Когда забивал Кемппайнен, ворон считал не только Нестеров, но и Гусев, застрявший в полупозиции. А победная финская шайба представляла собой бросок вторым темпом казанского финна Атте Охтамаа, который не смог накрыть его одноклубник Ткачёв. Где-то прибыло, где-то убыло. Отсюда и достаточно средняя оценка.

Баттл за место с Капризовым и ещё 6 интриг Кубка Карьяла А ещё у Евротура новый формат.

Задумка Знарка, который формировал это звено, в общем-то, понятна. Григоренко с его мягкими руками и порой проглядывающимся игровым мышлением должен был взаимодействовать с Мозякиным. Благо в темпе они действуют примерно в одном и том же. Барабанов, в свою очередь, был призван делать если не черновую, то челночную работу, добавляя тройке мобильности. Увы, ничего из задуманного не получилось. Мозякин с Григоренко на фоне финнов выглядели пешеходами, у Барабанова было много брака, а результат – отсутствие очков и реальных опасных моментов. Разве что капитан более-менее органично вписался в спецбригаду большинства.

Знарок спокоен. Что говорили наши хоккеисты после поражения от финнов Сергея Широкова увезли на обследование, а сборную России может ждать пополнение.

Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин – 5,0

Наверное, самое разрозненное звено сборной России. Да и стоило ли ждать от такого центрфорварда, как Калинин, что он идеально свяжет двух разноплановых вингеров? Отчасти проявить себя четвёртому звену помешала травма Широкова. Активнее партнёров смотрелся Валерий Ничушкин. Матч с финнами подтвердил, что челябинец из ЦСКА находится в отличной форме. Ничушкин и в атаку шайбу затаскивал, и в оборону успел своевременно, когда финны намеревались отличиться в меньшинстве. Возвращаясь к Калинину, отметим, что в третьем периоде он заработал на себе удаление.