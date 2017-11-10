«Драка с Зубаревым: перелом и подбитый глаз». Финны — о матче с Россией

В первом матче олимпийского сезона сборная Суоми обыграла россиян на Кубке Карьяла со счётом 3:2. СМИ Финляндии не позволили себе пройти мимо победы своей команды.

«Савинайнен победил Зубарев»

Финское издание ltalehti.fi обратило внимание на драку в конце третьего периода между Зубаревым и Савинайненом.



«Матч между Финляндией и Россией на Кубке Карьяла завершился победой хозяев.



В третьем периоде защитник Атте Охтамаа забросил третью шайбу, которая и стала победной. Вели-Матти Савинайнен показал 100-килограммовому защитнику Андрею Зубареву, как нужно драться с финнами в Хельсинки. Битва закончилась победой Савинайнена. «Кажется, костяшки пальцев сломал, а под глазом будет фингал. Но Зубарев хорош. Он мой большой друг, — смеялся Вели после игры. — Здорово, что у нас такие матчи с русскими. Эти встречи — настоящая борьба».



Издание ltalehti.fi также оценило игру каждого хоккеиста финской сборной.



Йоонас Кемппайнен, «Салават Юлаев»

Отличный лидер своего звена, который налаживал взаимодействие с Хартикайненом и Юнттилой.



Теэму Хартикайнен, «Салават Юлаев»

Несмотря на многочисленные броски по воротам, не отметился силовыми приёмами, но сделал много полезного на льду.



Вели-Матти Савинайнен, «Югра»

Он много работал и был лучшим в своём звене. В конце матча показал мужской характер и подрался с Зубаревым.

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«От игры финнов веяло свежестью и новизной»

Крупнейшее финское издание Ilta-Sanomat отмечает прогресс команды Марьямяки по сравнению с предыдущим сезоном.

«Прошлый год получился кошмарным для тренера сборной Финляндии Лаури Марьямяки. Началось всё с провала на Кубке мира в Торонто и продолжалось весь сезон. Одним из кульминационных моментов сезона был Кубок Карьяла. Год назад сборная Финляндия предстала перед домашними трибунами без запаха, без цвета и без вкуса. Команде удалось победить только шведов, и то только после болезненных поражений.



Неудачи остались позади. В четверг сборная Финляндии предстала в другом виде. Игру финнов с русскими нельзя было назвать красивой, но по крайне мере от неё веяло свежестью и новизной.



Против сборной России Йоонас Кемппайнен вышел в компании партнёра по клубу КХЛ Теэму Хартикайнена, к ним присоединился и их старый друг Юлиус Юнттила. Отличный ход!».

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«Большой дебют новой финской звезды»

Крупнейшее онлайн-издание Jatkoaika.com посвятило несколько материалов восходящей звезде финского хоккея 18-летнему защитнику Миро Хейсканену.

«Олимпийский сезон команда «Суоми» начала с победы на домашнем турнире. Порой игра с россиянами казалось очень зрелой, особенно хотелось бы отметить Йоонаса Кемппайнена. У сборной Финляндии получилось отличное начало матча с Россией. Не прошло и трёх минут, как Кемппайнен открыл счёт. Юлиуса Юнттилу можно похвалить за отличный пас. В остальном же первый период почти ничем не запомнился. Во втором удвоил счёт Миро Хейсканен, и ценность даже не в том, что он забил, а в том, что ему всего 18 лет и в Финляндии появился ещё один крутой молодой игрок, который отправится в декабре на молодёжный чемпионат мира. Российская машина активизировалась после второго гола финнов. Сначала Кирилл Капризов распечатал ворота Коскинена, а затем Сергей Плотников сравнял счёт. Ключевым моментов матча, конечно же, стал гол Охтамаа. А изюминкой встречи — бой между Зубаревым и Савинайненом.



Матч с Россией стал большим дебютом восходящей звезды финского хоккея Миро Хейсканена, выступающего за местный ХИФК. Миро по-настоящему удивил российского голкипера Игоря Шестёркина во втором периоде. Кубок Карьяла — первый взрослый турнир для 18-летнего защитника. После победы над россиянами Хейсканен светился от счастья в микст-зоне.



«Это то, о чём я всегда мечтал. Удивительно, конечно, что я забил в первом же матче за сборную», — говорил Миро. Хейсканен очень зрело и уверенно смотрелся на взрослом уровне. Конечно, у него были ошибки, но игра всей сборной Финляндии порой была слишком безрассудна».