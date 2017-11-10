Шалунова вызвали в первую сборную, долги «Йокерита» почти € 48 млн

А Канада на Евротуре не забила шведам ни одной шайбы.

Шалунов – в первой сборной, Хохлачёв – в олимпийской

В связи с травмой нападающего Сергея Широкова, полученной в матче Кубка Карьяла со сборной Финляндии (2:3), тренерский штаб сборной России принял решение вызвать из олимпийской национальной команды, находящейся в настоящий момент в Германии, нападающего Максима Шалунова. Форвард московского ЦСКА присоединится к национальной сборной 10 ноября и сможет принять участие в следующей встрече с командой Швейцарии.

В свою очередь место Шалунова в олимпийской сборной займёт форвард «Спартака» Александр Хохлачёв, который после перехода в состав красно-белых из СКА заиграл совершенно иначе. Хохлачёв не является игроком для третьего или четвёртого звена, но у «армейцев» такая конкуренция, что подняться выше ему было сложно. В московской команде всё встало на свои места. Хохлачёв заслужил этот вызов. Посмотрим на него в сборной Браташа и Воробьёва.

Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.

Потери «Йокерита» за последние четыре года составили почти € 48 млн

Издание Kauppalehti сообщает, что потери «Йокерита» за прошедший финансовый год составили € 14,9 млн. При этом за год до этого потери равнялись € 15,4 млн.

«Йокерит» вступил в КХЛ в 2014 году, и за последние четыре года потери составили € 47,7 млн. Оборот клуба в прошлом году составил € 10,2 млн, издание отмечает, что для покрытия всех операционных расходов он должен превышать € 21 млн.

Три предыдущих сезона «Йокерит» выходил в плей-офф и лишь в первый год прошёл во второй раунд. В текущем регулярном чемпионате команда занимает второе место в общей турнирной таблице, в её активе 61 очко в 27 играх.

Будущий соперник россиян бит чехами

В рамках первого этапа Евротура сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии – 3:2. Швейцарцы из года в год набирают обороты, хоккей в этой стране становится всё лучше, поэтому эту страну давно никто не относит к аутсайдерам. Чехи в отчётном противостоянии испытали немало проблем, устроив себе нервную концовку.

Однако более титулованная сборная всё же смогла удержать преимущество и не переводить игру в овертайм. Отметим гол спартаковца Лукаша Радила, а также третью шайбу Доминика Кубалика, который не подошёл уфимскому «Салавату Юлаеву». Таким образом чехи добились первой победы на турнире после поражения от шведов, а швейцарцы потерпели второе поражение подряд.

Швеция вырвалась в лидеры

Сборная Швеции выиграла у Канады (2:0) и вырвалась в единоличные лидеры Кубка Карьялы. Достаточно неожиданный результат зафиксирован во втором матче игрового дня, так как канадцы в принципе редко кому-то проигрывают, а уж в сухую и подавно. Примечательно, что в первой паре защитников «кленовых листьев» вышел Крис Ли, который недавно подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». В концовке второго игрового отрезка Пер Линдхольм открыл счёт, а в заключительной трети оформил дубль, оба раза реализовав большинство. Вратарь Магнус Хелльберг провёл матч на ноль. Ни с Канадой, ни со Швецией россиянам на Кубке Карьяла не играть. Таков новый регламент турнира.