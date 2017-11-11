События дня НХЛ. Орлов забил в свои ворота, но у Кросби всё равно уже "-14"

Швеция в пользу «Оттавы»

Первый матч энхаэловской Global Series, сыгранный в столице Швеции Стокгольме, стал не слишком удачным для «лавин» и в меру успешным для бывшего форварда «Эвеланш» Мэтта Дюшейна, который волей судьбы свою первую игру за новый клуб проводил против своих бывших одноклубников. «Оттава» имела почти двукратное преимущество по броскам, дважды выходила вперёд в счёте, но победу смогла добыть лишь в овертайме, когда Семён Варламов оказался бессилен против великолепно разыгранной комбинации и броска Марка Стоуна в пустой угол.



Тем не менее свою долю успеха «лавины» получили – в первую очередь благодаря Наилю Якупову, который в середине первого периода открыл счёт, реализовав численный перевес.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Начали неплохо, было два большинства, создавали моменты. Хорошая игра была, но в концовке немного не повезло. Что касается моей шайбы, то там была ударная позиции, оставалось только бросить. Я бы не сказал, что «Оттава» владела инициативой на протяжении всего матча. Мы смогли забить в третьем периоде, отодвинули игру от своих ворот. Поддержка трибун была хорошая, хотя, конечно, зрители были не такими весёлыми, как в Северной Америке. Нам было приятно. На трибунах была моя семья и друзья, это накладывало дополнительную ответственность», — сказал Якупов в интервью официальному сайту НХЛ после матча.

Автогол Орлова не испортил победу «Кэпиталз»

Вторая в сезоне встреча «старых друзей» из «Вашингтона» и «Питтсбурга» стала одним из лучших матчей «столичных» в нынешнем регулярном чемпионате в плане игрового наполнения и заряженности на борьбу. В первой очной дуэли, случившейся в середине октября, хоккеисты «Пингвинз» были сильнее, несмотря на все старания капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, забившего тогда свой очередной гол. Нынче россиянин промолчал, но его команда добилась главного – победы, и не последнюю роль в этом успехе сыграли спецбригады хозяев.



В середине стартовой двадцатиминутки Евгений Малкин подарил большинство «Вашингтону», сделав подножку на Дмитрии Орлове, и полученный численный перевес был успешно реализован защитникомДжоном Карлсоном.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».

После перерыва недовольный Малкин вернул должок Орлову, когда вместе с Филом Кесселом заставил новокузнечанина чувствовать себя не слишком комфортно: быстрая контратака «Питтсбурга» завершилась прострелом на пятачок, где Орлов неосторожно замкнул эту передачу в собственные ворота. Шайба была записана на Кессела, но не испортила настроения «столичных», поскольку вскоре «пингвины» на четыре минуты остались вчетвером против пятерых – сразу нарушения в одном эпизоде допустили хоккеисты гостей на Ти Джее Оши. Американец самостоятельно наказал оппонентов за грубость по отношению к себе и мастерски подправил дальний бросок всё того же Карлсона.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».

В третьем периоде «пингвины» пытались взвинтить темп и организовать погоню, но смогли добиться лишь небольшого перевеса по броскам – не помогли даже небольшие изменения в тройках, когда в звено к Малкину был поднят Брайан Раст, а Джейк Гюнцель переехал в первую тройку вместо Конора Шири. Гол, забитый 23-летним Чендлером Стивенсоном, обезопасил для «столичных» нужный результат и стал для американского форварда ещё одним приятным бонусом: хоккеист, не сыгравший в НХЛ и 30 матчей, в нынешнем сезоне набрал уже 5 (2+3) результативных баллов в 8 встречах.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».

«Не знаю, был ли этот матч интересным, был ли этот хоккей хорошим. Но, если честно, я очень рад, что мы выиграли. Я видел, как и «Вашингтон», и «Питтсбург» играли лучше, чем сегодня», — честно отметил автор отменного паса Стивенсону Никлас Бекстрём. «Увы, игра в неравных составах сегодня предопределила результат, и он оказался не в нашу пользу», — констатировал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Капитан «Питтсбурга»Сидни Кросби не забивает уже 10 матчей и вышел на второе место по худшему показателю полезности в этом сезоне, в 18 матчах у него – «-14».

5 причин, почему России нужен матч между «Тампой» и «Вашингтоном» Две самые российские команды НХЛ должны показать пример КХЛ.

Худобин не удержал «Бостон»

30 сейвов голкипера «Брюинз» Антона Худобина не смогли принести «мишкам» победу в выездном матче с «Торонто», хотя для успеха у гостей были все возможности. Усилиями Давида Пастрняка иПатриса Бержерона «Бостон» дважды выходил вперёд, но у «кленовых» нашёлся свой герой, которым стал оформивший дубль Джеймс Ван Римсдайк. Когда же дело дошло до овертайма, то Худобин оказался просто бессилен против великолепно разыгранной трёхходовки Марнер – Гардинер – Марло. 3 победы в 5 матчах, 2,6 гола за игру и 92,3% бросков – не самые плохие показатели, но побороться с Тууккой Раском за пост номер один у Антона пока шансов нет.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Дадонов и Барков принесли победу «Флориде»

Пять игр подряд «пантеры» не могли положить в свою копилку два полновесных очка, хотя по игре смотрелись вполне достойно. Прервать серию неудач южанам удалось в выездном матче с «Баффало», который стал бенефисом трёх человек – форвардов Баркова и Дадонова, а также голкипера Роберто Луонго. Российский нападающий «Пантерз» набрал 2 (1+1) очка, и именно его заброшенная шайба помогла гостям организовать погоню и добиться нужного результата в третьем периоде. Финн Барков также отметился двумя баллами, а что касается Луонго, то он одержал 455-ю победу в своей карьере и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Радулов продолжил набирать очки

«Долго запрягаем, но затем быстро едем» — эта известная российская фраза вполне точно характеризует положение дел в текущем сезоне у нападающего «Старз» Александра Радулова. После невыразительного старта, следствием которого были попытки главного тренера Кена Хичкока ограничить игровое время Радулова, последовала серия из семи матчей с набранными очками. За эти семь встреч Александр забросил 4 шайбы и отдал 6 передач, набрав свой боевой ход.



Впрочем, главным героем матча с «Айлендерс» Радулову стать было не суждено. Свой 20-й «сухарь» в карьере (и первый в форме «Далласа») оформил вратарь Бен Бишоп (14 сейвов), защитник Джон Клингберг набрал 3 (1+2) очка, а звёздный форвард Джейсон Спецца наконец-то смог забить свой первый гол в сезоне. У «островитян» неважно сыграл голкипер Галак, который в двух последних играх суммарно пропустил 9 голов, а капитан команды Джон Таварес впервые в сезоне закончил матч с показателем полезности «-3».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Бобровский проиграл дуэль Уорду

«Коламбус» потерпел четвёртое поражение подряд, не сумев дома справиться не с самой сильной «Каролиной». Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков соперника, но не смог совладать с опытным центрфорвардом Джорданом Стаалом, который оформил голевой дубль. Визави россиянина Кэм Уорд сделал 25 сейвов после 26 бросков и стал второй звездой матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.