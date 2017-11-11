Россия сразится со Швейцарией на олимпийском Евротуре. LIVE

Текстовая трансляция матча Швейцария – Россия
Указанное в трансляции время – московское
13:35. А вот и состав сборной России по звеньям.
13:15. "Сухая" разминка российской команды. Все в хорошем настроении.
13:03. Тем временем, стало официально известно — бывший форвард «Голден Найтс» Вадим Шипачёв возвращается в СКА! Без сомнения, это затрагивает и интересы сборной, поскольку Шипачёв наверняка будет одним из кандидатов на попадание в состав на Олимпиаду.
12:55. Иногда бывает и так, но сегодня россиянам необходимо не ждать милостей, а действовать самим.
12:30. Вид из окна из окон гостиницы, где живёт наша команда.
А вот и сама гостиница.
12:00. Приветствуем вас, уважаемые читатели! Через несколько часов, в 14:30 мск, для сборной России начнётся второй матч олимпийского сезона. За три месяца до начала хоккейного турнира в Южной Корее наша национальная команда стартовала на Евротуре поражением в матче с Финляндией (2:3). Теперь коллективу Олега Знарка придётся помериться силами со швейцарцами, которые проиграли уже две встречи подряд – канадцам и чехам. Конечно, все мы рассчитываем только на победу россиян. Напомним, что вместо получившего травму Сергея Широкова в сборную вызван форвард Максим Шалунов.
Как завершится матч Швейцария — Россия?