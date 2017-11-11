Россия сразится со Швейцарией на олимпийском Евротуре. LIVE

Текстовая трансляция матча Швейцария – Россия



Указанное в трансляции время – московское

13:35. А вот и состав сборной России по звеньям.

Фото: «Чемпионат»

13:15. "Сухая" разминка российской команды. Все в хорошем настроении.

Фото: «Чемпионат»

13:03. Тем временем, стало официально известно — бывший форвард «Голден Найтс» Вадим Шипачёв возвращается в СКА! Без сомнения, это затрагивает и интересы сборной, поскольку Шипачёв наверняка будет одним из кандидатов на попадание в состав на Олимпиаду.

12:55. Иногда бывает и так, но сегодня россиянам необходимо не ждать милостей, а действовать самим.

12:30. Вид из окна из окон гостиницы, где живёт наша команда.

Фото: «Чемпионат»

А вот и сама гостиница.

Фото: «Чемпионат»

12:00. Приветствуем вас, уважаемые читатели! Через несколько часов, в 14:30 мск, для сборной России начнётся второй матч олимпийского сезона. За три месяца до начала хоккейного турнира в Южной Корее наша национальная команда стартовала на Евротуре поражением в матче с Финляндией (2:3). Теперь коллективу Олега Знарка придётся помериться силами со швейцарцами, которые проиграли уже две встречи подряд – канадцам и чехам. Конечно, все мы рассчитываем только на победу россиян. Напомним, что вместо получившего травму Сергея Широкова в сборную вызван форвард Максим Шалунов.



Как завершится матч Швейцария — Россия?