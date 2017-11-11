Шипачёв вернулся в СКА. И рассказал, почему уехал из Америки

30-летний нападающий Вадим Шипачёв вернулся в Россию, подписав двусторонний контракт со СКА до конца нынешнего сезона с зарплатой, согласно нашей информации, равной 30 млн рублей. Форвард согласился на такие условия, так как хочет реанимировать свою карьеру после неудачного выступления в НХЛ. Шипачёв серьёзно потерял в деньгах. Не уезжай он в Северную Америку, его зарплата могла быть в пять-шесть раз больше. Уже в Санкт-Петербурге хоккеист дал первое интервью клубной пресс-службе.

Путешествие Шипачёва в Вегас. Как закончить карьеру в НХЛ после трёх матчей Этого русского ещё долго будут помнить в «Вегасе» и НХЛ. Хронология событий одной из самых безумных историй лиги.

«В «Вегасе» мне в лицо говорили одно, а на деле было всё по-другому»

— С какими чувствами возвращаетесь в Петербург?

— Конечно, я рад. Это лучший вариант для меня. Следил за игрой СКА – видно, что команда изменилась, но система, которая здесь выстроена, позволяет продолжать здорово выступать. Тем более, заиграли молодые игроки – Мальцев, Алтыбармакян, на подходе и другие. Во всех лигах петербургские команды на вершине таблицы – это отличный результат. Обещания, которые давали в НХЛ, не выполнялись, но что ни делается – все к лучшему. Моим путем в последние годы прошли несколько ребят, которые сейчас играют в СКА – наверное, это самая правильная стратегия. Сейчас я понимаю, что любой российский игрок должен десять раз все взвесить перед отъездом, потому что реальность за океаном далека от того, как ее описывают клубы и агенты.

— Расскажите о том, что случилось в Америке.

— Проблем с тренировками не было, мне говорили, что на меня рассчитывают. Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать, и надо все-таки сыграть в АХЛ. То есть, в лицо мне говорят одно, а когда дело доходит до хоккея — другое.

Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь.

«После двух месяцев таких непоняток отдал деньги и поехал в Россию»

— Вы забили в первой же игре.

— Мы выиграли, но главный тренер сказал, что играть я буду пока не очень много. Говорили, что все нормально, но ставили в четвертое звено. Мне не нужно было большинство, я просто хотел играть в каждом матче.

— И в итоге вас снова отправили в АХЛ.

— Да, сказали, что еду в АХЛ, но при этом сразу дали трансферную карту, дав понять, что на меня не рассчитывают и надо искать другой клуб. Я читал, что пишут, и не понимал, что происходит – как будто они хотели, чтобы я сам расторг контракт. При этом «Вегас» варианты не искал, хотя вроде бы нужнее это было именно клубу. Но они, видимо, хотели, чтобы я сам все расторг и отдал им деньги. Говорили еще, что я не пришел на игру, хотя с утра раскаток не было, что даже если заиграю в АХЛ, то в основу не поднимут. После этого решил, что быть здесь не хочу. У агента был об этом разговор с генменеджером, они договорились о том, что нам нужно несколько дней на поиск нового клуба, поэтому я уехал из Чикаго в Лас-Вегас. Макфи при этом не сообщил «Чикаго Вулвз» о том разговоре, поэтому там и решили, что я сбежал. После этого в прессе снова появились истории, что я поехал к жене, потому что она не знает английского — откуда вообще это все взялось? Дома поговорил с семьей, и после двух месяцев таких непоняток, улыбок, разговоров, не имеющих ничего общего с реальностью, мы решили, что хватит: я отдам им деньги, и мы поедем в Россию.

Хочу вернуться в СКА и играть за клуб, с которым я выигрывал два Кубка Гагарина и о котором остались только хорошие воспоминания.

— С физикой на самом деле проблем не было?

— СМИ писали, что я приехал неготовый, не в форме, но с чего они сделали такие выводы? Я три игры провел, выглядел вроде не так и плохо для своих 10 минут. Ребята в команде тоже не понимали, в чем дело. Коллектив – единственное хорошее, что там было. Ребята собрались позитивные, но мне, конечно, не до веселья было.

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«Сказал, что хочу вернуться в СКА и играть за клуб, с которым я выигрывал два Кубка Гагарина»

— Как произошло расставание?

— Как только я сказал, что больше не хочу быть в НХЛ и готов отдать бонус, агент позвонил в клуб и все организовал. Начались звонки в лигу, в профсоюз, поэтому история затянулась до сегодняшнего дня.

— СКА был единственным вариантом?

— Сразу сказал, что как только все будет решено с контрактом, ни с кем другим разговаривать не буду. Хочу вернуться в СКА и играть за клуб, с которым я выигрывал два Кубка Гагарина и о котором остались только хорошие воспоминания. Но сначала нужно было поговорить с руководством и тренерским штабом, узнать, ждут ли меня. Тренироваться в Лас-Вегасе было негде, а в СКА, когда я прилетел, мне предоставили возможность заниматься индивидуально в «Хоккейном городе». Мне сказали, что можно что-то решить только после того, как я получу все бумаги из США, но «Вегас» довольно долго не присылал документы. Знал, что СКА выиграл 20 игр подряд, что в команде всё хорошо, что очень долго не проигрывали в основное время. Понимал, что мне могут сказать: «Прости, у нас всё ок, ты нам не нужен». Но в клубе вошли в мое положение, за это я благодарен.



— Прямо сейчас вы готовы играть?

— Я тренировался и на льду, и в зале с тренерами. Конечно, соскучился по хоккею, но о физической форме можно судить только после тренировок с командой. Когда ты один, оценить ее сложно, все познается в сравнении.

Дома поговорил с семьей, и после двух месяцев таких непоняток, улыбок, разговоров, не имеющих ничего общего с реальностью, мы решили, что хватит: я отдам им деньги, и мы поедем в Россию.

— Что вы вынесли из этой истории?

— Рад, что вернулся, хотя и немного расстроен, что так все получилось. Из «Вегаса» привез только шайбу, которую забросил. Но даже негативный опыт помогает все заново осознать и оценить то, как все складывалось в Петербурге.