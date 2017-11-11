31 сюрприз. Кошмарный Прайс, ужасный Лундквист и прекрасный «Вегас»

Заокеанская «регулярка» преодолела рубеж в один календарный месяц, и почти все клубы сыграли по 15 матчей – вполне достаточное количество, чтобы немного оглядеться назад и отметить те удивительные тенденции, которых в нынешнем сезоне НХЛ оказалось предостаточно. Такие сюрпризы есть у каждого клуба лиги.

«Тампа-Бэй» — результативность игроков глубины состава

Сюрприза в том, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос первыми в лиге преодолеют отметку в 30 очков, нет никакого – эти форварды и раньше были среди главных поставщиков результативных баллов. Но степень продуктивности хоккеистов из глубины состава способно вызвать удивление: сразу 6 хоккеистов имеют на своём счету по 4 и более голов, в том числе защитник-новичок Михаил Сергачёв. Главный шаг вперёд сделал центрфорвард Брейден Пойнт, который набрал 17 баллов за 16 игр, и если эта тенденция сохраниться, «Тампа» способна стать безоговорочно лучшей командой регулярного чемпионата.

«Торонто» — спад Митча Марнера

Атака «кленовых листьев» может спорить с эффективностью форвардов «Лайтнинг», но не все из прошлогодних героев «Торонто» смогли избежать «синдрома второгодника». Нападающий Митч Марнер, набравший в прошлом сезоне 61 очко за 77 матчей, и восхищавший болельщиков наряду с Мэттьюсом и Нюландером, нынче находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров команды. 1 гол за 18 игр и показатель полезности «-6» — это слишком большой спад, чтобы быть ожидаемым.

«Оттава» — неплохие результаты при плохом вратаре

В прошлом сезоне «сенаторы» дошли до финала Восточной конференции, в первую очередь, благодаря своему голкиперу Крейгу Андерсону, а по проценту отражённых бросков в равных составах скромная «Оттава» была десятой. В нынешнем чемпионате команда из столицы Канады идёт по этому показателю на 24-м месте в лиге, но при этом, сохраняет за собой третью кубковую строчку Атлантического дивизиона.

«Детройт» — возрождение Ховарда

Петр Мразек и Джимми Ховард были одной из самых дорогостоящих и нестабильных пар голкиперов в лиге. В сезоне-2015/16 Ховард потерял статус стартёра, выдав лишь 90,6% отражённых бросков, на что Мразек ответил ещё более худшими цифрами в прошлом сезоне (90,1%). Нынешний чемпионат оба стража начали в статусе «вратарь номер полтора», но постепенно ветеран Ховард вернул к себе доверие и хорошие цифры: 6 побед в 12 стартах, 2,48 гола за матч и 92,7% отражённых бросков. Во многом благодаря ему «Детройт» не рухнул на дно, а находится в непосредственной близости от кубковой ватерлинии.

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«Бостон» — сильные спецбригады

Несмотря на крепкий с виду состав, «мишки», как правило, не были среди лидеров по игре в неравных составах. В нынешнем чемпионате картина радикально изменилась: «Бостон» идёт на четвёртых местах и по реализации лишнего, и по «убийству» меньшинства. У молодого таланта «Брюинз» Давида Пастрняка 7 (4+3) очков в большинстве в 15 матчах, а всего результативные баллы в деле реализации преимущества набрали аж 11 игроков команды. Для «Бостона» это должно стать неплохим подспорьем, поскольку в равных составах «медведи» заняли в прошлом году 26-е место в лиге.

«Монреаль» — кошмар Кэри Прайса

3,77 гола за матч и 87,7% отражённых бросков – это просто жалкая статистика для самого дорогого вратаря лиги. Не самый удачный старт «Монреаля» был предсказуем, учитывая не самую лучшую летнюю селекцию, но такого спада у главного героя не ожидал никто. «Канадцы» испытывали трудности и раньше, но показатели Прайса всегда были стабильны и хороши: 92,7%, 93,3% и 92,3% за три последних сезона. Не так давно клуб объявил, что Прайс выбыл из-за повреждения нижней части тела, и после возвращения в строй мы вправе ожидать от него более сильной игры.

«Флорида» — шестая по голам и вне зоны плей-офф

Со здоровым Джонататом Юбердо и хорошо адаптировавшимся в команде Евгением Дадоновым «пантеры» сделали серьёзный шаг вперёд. В прошлом сезоне «Флорида» финишировала на 23-м месте по количеству заброшенных шайб, а нынче забивает по 3,43 за матч, но барахтается на дне таблицы Восточной конференции.

«Баффало» — лучше не стало

Новый генеральный менеджер Джейсон Боттерилл, новый тренер Фил Хаусли, новый курс команды, приобретение Сканделлы, Поминвилля и Пульо – всё это оказалось бесполезным. «Баффало» идёт на предпоследнем месте на Востоке по набранным очкам и находится на 29-й строчке по голам в равных составах, не имея реальных шансов на борьбу за плей-офф.

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«Нью-Джерси» — первое место по потерянным очкам

19 очков и 9 побед в 15 матчах – великолепный старт для команды, которой предрекали, в лучшем случае, участь середняка. По голам за матч «дьяволы» идут на седьмом месте, по потерянным очкам лидируют в своей конференции, и пока ничем не напоминают команду, которая находится в начале этапа перестройки. Тейлор Холл, Уилл Батчер и Нико Хишир уже сейчас готовы изменить лицо клуба.

«Коламбус» — место в плей-офф, несмотря на худшее в лиге большинство

Жалкие 10,4%, с которой действуют спецбригады «Коламбуса» по реализации численного преимущства, не должны были оставлять «мундирам» шансов на кубковую путёвку. Однако пока что команда Тортореллы находится в тройке лидеров Столичного дивизиона. Имея в активе таких качественных защитников, как Веренски и Джонс, «Коламбус» постепенно должен прибавить в этом компоненте.

«Питтсбург» — трудности обороны

«Пингвины» идут на шестом месте с конца по количеству пропущенных шайб (3,47 за матч), что крайне удивительно для действующего чемпиона. Отчасти это обусловлено не слишком удачным стартом сезона у голкипера Мэтта Мюррея, но ужасный показатель полезности у лидера обороны «Пингвинз» Криса Летанга (-15, худший в лиге) вызывает полное недоумение. В равных составах «Питтсбург» пропустил 43 шайбы, и в 25 из них на льду находился Летанг, что непозволительно для потенциального претендента на «Норриса».

«Айлендерс» — Галак снова первый

Ещё не так давно словацкого вратаря-ветерана отправляли в фарм-клуб, делая ставку на более молодого немца Томаса Грайсса, однако в нынешнем сезоне Галак снова стал первым номером. Преимущество по матчам, начатым с первых минут, у него небольшое, а по проценту отражённых бросков оба вратаря выглядят неожиданно плохо (90,6% у Галака, 89,8% — у Грайсса).

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«Филадельфия» — атакующий порыв Шона Кутюрье

Уже к январю центрфорвард «Флайерз» может установить новый личный рекорд результативности. За 16 первых матчей сезона Кутюрье набрал 19 баллов, и карьерный рекорд в 39 очков наверняка будет улучшен. Основная причина всплеска кроется в партнёрах, поскольку нынче 24-летний американец играет в первом звене вместе с Якубом Ворачеком и Клодом Жиру.

«Вашингтон» — шестое место в дивизионе

Конечно, спад «столичных» прогнозировался многими, но стартовые успехи Овечкина давали команде возможность зацепиться за верхние строчки таблицы. Как только капитан «Кэпиталз» перестал штамповать хет-трики, у «Вашингтона» начались проблемы, которые усугубились травмами Бураковски и Нисканена.

«Рейнджерс» — Лундквист снова плох

В прошлом сезоне у Короля Хенрика была худшая статистика за карьеру – лишь 91% отражённых бросков, из-за чего швед излишне часто уступал место в воротах сменщику Раанте. Нынешний дублёр Ондржей Павелец конкурентом Лундквиста никак не является, но вернуться на прежний уровень Хенрику не удалось. 7 побед в 14 матчах, 90,3% отражённых бросков и 2,99 гола за игру – этого слишком мало и для нынешних «рейнджеров», и для 8-миллионной зарплаты.

«Каролина» — никаких тенденций к улучшению

За три последних сезона «ураганы» заняли последовательно первое, шестое и одиннадцатое место в Восточной конференции по проценту Corsi for, но неизменно пребывали в подвале турнирной таблицы. Нынче у «Каролины» всё ещё хуже: по забитым голам команда идёт шестой с конца, а любимый Corsi for ухудшился до 21-й позиции в лиге. Ни летние приобретения, ни новый вратарь Скотт Дарлинг не помогли «Харрикейнз» обрести свежий старт, так что нельзя исключать скорую отставку главного тренера Билла Питерса.

«Сент-Луис» — бомбардирские успехи Пьетранджело

16 очков в 17 матчах – неожиданный результат для защитника «Блюз» Алекса Пьетранджело, который ранее не был замечен в бомбардирской удали. После ухода Шаттенкирка он играет особую роль в спецбригаде большинства, и хотя темп защитника в ближайшее время может замедлиться, Алекс вправе рассчитывать на преодоление личного рекорда в 51 результативный балл.

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«Виннипег» — великолепная игра Хеллебайка

У «реактивщиков» нашёлся внутренний резерв, который оказался как нельзя кстати. Вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк в 11 матчах одержал 8 побед, отразив 93,6% бросков, что резко контрастирует с прошлогодними показателями, когда голкипер отбивал 90,7% выстрелов в первых 57 встречах. Стабильность, пока что, не его конёк, но если он продолжит так играть, то «Виннипег» ждёт настоящий реактивный взлёт.

«Даллас» — где же Спецца?

Радулов, Бенн и Сегин оправдывают статус лидеров «Далласа», являясь вместе с защитником Джоном Клингбергом четырьмя самыми результативными игроками команды. А вот некогда звёздный Джейсон Спецца откровенно провалил старт: за 16 матчей он забил один гол и отдал лишь 5 результативных передач, три из которых были оформлены в большинстве. Дисциплинарные меры от Хичкока последовали незамедлительно, и игровое время Спеццы сократилось до рекордных 12 минут за матч.

«Колорадо» — Дюшейна всё-таки обменяли

Надоевшая мыльная опера под названием «Мэтт Дюшейн может быть обменян в другой клуб» всё же получила свою развязку. Форвард уехал в «Оттаву», оставив после себя приличную дыру в составе «лавин», а болельщикам «Эвеланш» остаётся лишь надеяться, что прогресс от Александра Керфута и Микко Рантанена залечит образовавшиеся раны.

«Нэшвилл» — 25-е место по голам за матч

Кайл Туррис был приобретён «хищниками» вовремя. Атака команды явно испытывает «голевое голодание»: по шайбам в равных составах «Нэшвилл» идёт тридцатым в лиге, а по общей средней результативности – шестым с конца. До двузначных цифр в графе «очки» добрались только Форсберг и Суббэн.

«Чикаго» — шестое место в дивизионе при хорошей игре вратаря

При великолепном проценте отражённых бросков (94,2%) голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд не может похвастать большим количеством побед – их у него лишь 7 в 14 стартах. Только Кейн, Тэйвз и Хартман набрали в «Чикаго» более 10 очков, и если «ястребы» не найдут нужную глубину в своей атаке, Кроуфорд их долго не удержит.

«Миннесота» — Будро не нашёл нестабильность

Где бы ни тренировал Брюс Будро, его команды всегда были успешны в регулярном чемпионате, но нынешние «дикари» пока что очень далеки от этого успеха. «Миннесота» проигрывает по несколько матчей кряду, страдая от потерь Зака Паризе и Чарли Койла, и когда все травмированные вернуться в строй, догонять, возможно, будет уже поздновато. Пока же «Уайлд» идёт на последнем месте в очень непростом Центральном дивизионе, отставая от лидера на 13 очков.

«Лос-Анджелес» — Браун вернулся

Не так часто бывает в НХЛ, чтобы хоккеиста разжаловали из капитанов, но оставили в команде. Дастин Браун доказал, что лишение нашивки способно стать не только наказанием, но и мотивацией: в 14 первых матчах сезона он набрал 13 очков и показал рекордный для себя процент реализации бросков (13,3%). «Короли» идут лидерами на Тихом океане, а Браун – вторым бомбардиром команды после Анже Копитара.

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«Вегас» — они побеждают

Первый месяц регулярного чемпионата был месяцем имени «Вегаса», и отмахнуться от этого факта невозможно. Команда с непонятный составом и тремя травмированными вратарями идёт на 25-м месте в лиге по проценту Corsi for, но продолжает выигрывать и занимать высокие строчки в таблице. Остаётся лишь радоваться за «рыцарей», пока не начался спад.

«Сан-Хосе» — Джонс держит «акул» на плаву

Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс за пять сезонов своей карьеры в НХЛ имел определённые вспышки, но всегда оставался вратарём среднего уровня таланта. В нынешнем сезоне его игра приобрела новую стабильность, и с показателем в 92,2% отражённых бросков (за 11 матчей) он идёт на пятом месте в лиге. Для калифорнийцев это является большим подспорьем, поскольку в равных составах они катастрофически не могут забить (третье место в лиге с конца).

«Ванкувер» — Седины «сдулись»

Даниэль – шестой, Хенрик – двенадцатый – таковы позиции братьев Сединов в клубной таблице бомбардиров после 15 матчей. Шведы являются одними из немногих хоккеистов «Ванкувера» с отрицательным плюс-минусом, и на фоне отличной игры тройки Бисер – Хорват – Бертши их статистка выглядит бледно. Заканчивающиеся контракты вовсю намекают на обмен, но контрактные пункты о его запрете мешают развиться фантазии.

«Калгари» — 30-е место по голам за матч

Джонни Годро и Шон Монахан держат свой уровень, но все остальные форварды никак не могут начать им помогать. Ветераны Фролик, Верстиг, Брауэр и Ягр на четверых забили четыре гола, и если нейтрализовать лидерское сочетание, то атака «Калгари» будет выглядеть жалкой.

«Анахайм» — травмы нипочём

Удивительно, но травмы лидеров – нападающих Райана Гецлафа и Райана Кеслера, а также защитника Сами Ватанена – никак не сказались на потенциале «Анахайма», который продолжает прессинговать кубковую тройку Тихоокеанского дивизиона. Крепость и глубина состава «Дакс» позволяют команде рассчитывать на продолжение борьбы даже с учётом потери ведущих хоккеистов.

«Эдмонтон» — неожиданный провал

Ставить на «Ойлерз» был модно на протяжении всего лета. Команда великолепного Макдэвида купалась в восторженных оценках и ожиданиях триумфа, но реальность оказалась совсем другой. 5 побед в 14 матчах, предпоследнее место на Западе и худшая средняя результативность во всей лиге – лишь 2,29 гола за матч. И это при том, что Коннор вполне хорош и результативен (18 очков в 15 матчах).

«Аризона» — все приобретения оказались пустыми

Летняя работа генерального менеджера «Койотов» Джона Чайки оценивалась очень высоко. «Аризона» приобрела вратаря Антти Раанту, который в «Рейнджерс» конкурировал с Лундквистом, а центрфорвард Степан и защитник Яльмарссон виделись, как лидеры своих линий. Но пришёл сезон, и команда Рика Токкета выдала ужасный старт (2 победы в 15 матчах), все новички сыграли неубедительно, а единственным светлым пятном стал новичок Клейтон Келлер.