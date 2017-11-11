Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

31 сюрприз. Кошмарный Прайс, ужасный Лундквист и прекрасный «Вегас»

Главные новости из команд НХЛ.
Хоккей

Заокеанская «регулярка» преодолела рубеж в один календарный месяц, и почти все клубы сыграли по 15 матчей – вполне достаточное количество, чтобы немного оглядеться назад и отметить те удивительные тенденции, которых в нынешнем сезоне НХЛ оказалось предостаточно. Такие сюрпризы есть у каждого клуба лиги.

«Тампа-Бэй» — результативность игроков глубины состава

Сюрприза в том, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос первыми в лиге преодолеют отметку в 30 очков, нет никакого – эти форварды и раньше были среди главных поставщиков результативных баллов. Но степень продуктивности хоккеистов из глубины состава способно вызвать удивление: сразу 6 хоккеистов имеют на своём счету по 4 и более голов, в том числе защитник-новичок Михаил Сергачёв. Главный шаг вперёд сделал центрфорвард Брейден Пойнт, который набрал 17 баллов за 16 игр, и если эта тенденция сохраниться, «Тампа» способна стать безоговорочно лучшей командой регулярного чемпионата.

«Торонто» — спад Митча Марнера

Атака «кленовых листьев» может спорить с эффективностью форвардов «Лайтнинг», но не все из прошлогодних героев «Торонто» смогли избежать «синдрома второгодника». Нападающий Митч Марнер, набравший в прошлом сезоне 61 очко за 77 матчей, и восхищавший болельщиков наряду с Мэттьюсом и Нюландером, нынче находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров команды. 1 гол за 18 игр и показатель полезности «-6» — это слишком большой спад, чтобы быть ожидаемым.

«Оттава» — неплохие результаты при плохом вратаре

В прошлом сезоне «сенаторы» дошли до финала Восточной конференции, в первую очередь, благодаря своему голкиперу Крейгу Андерсону, а по проценту отражённых бросков в равных составах скромная «Оттава» была десятой. В нынешнем чемпионате команда из столицы Канады идёт по этому показателю на 24-м месте в лиге, но при этом, сохраняет за собой третью кубковую строчку Атлантического дивизиона.

«Детройт» — возрождение Ховарда

Петр Мразек и Джимми Ховард были одной из самых дорогостоящих и нестабильных пар голкиперов в лиге. В сезоне-2015/16 Ховард потерял статус стартёра, выдав лишь 90,6% отражённых бросков, на что Мразек ответил ещё более худшими цифрами в прошлом сезоне (90,1%). Нынешний чемпионат оба стража начали в статусе «вратарь номер полтора», но постепенно ветеран Ховард вернул к себе доверие и хорошие цифры: 6 побед в 12 стартах, 2,48 гола за матч и 92,7% отражённых бросков. Во многом благодаря ему «Детройт» не рухнул на дно, а находится в непосредственной близости от кубковой ватерлинии.

Кто следующий? 6 хоккеистов, которые скоро могут вернуться из Америки
Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.

«Бостон» — сильные спецбригады

Несмотря на крепкий с виду состав, «мишки», как правило, не были среди лидеров по игре в неравных составах. В нынешнем чемпионате картина радикально изменилась: «Бостон» идёт на четвёртых местах и по реализации лишнего, и по «убийству» меньшинства. У молодого таланта «Брюинз» Давида Пастрняка 7 (4+3) очков в большинстве в 15 матчах, а всего результативные баллы в деле реализации преимущества набрали аж 11 игроков команды. Для «Бостона» это должно стать неплохим подспорьем, поскольку в равных составах «медведи» заняли в прошлом году 26-е место в лиге.

«Монреаль» — кошмар Кэри Прайса

3,77 гола за матч и 87,7% отражённых бросков – это просто жалкая статистика для самого дорогого вратаря лиги. Не самый удачный старт «Монреаля» был предсказуем, учитывая не самую лучшую летнюю селекцию, но такого спада у главного героя не ожидал никто. «Канадцы» испытывали трудности и раньше, но показатели Прайса всегда были стабильны и хороши: 92,7%, 93,3% и 92,3% за три последних сезона. Не так давно клуб объявил, что Прайс выбыл из-за повреждения нижней части тела, и после возвращения в строй мы вправе ожидать от него более сильной игры.

«Флорида» — шестая по голам и вне зоны плей-офф

Со здоровым Джонататом Юбердо и хорошо адаптировавшимся в команде Евгением Дадоновым «пантеры» сделали серьёзный шаг вперёд. В прошлом сезоне «Флорида» финишировала на 23-м месте по количеству заброшенных шайб, а нынче забивает по 3,43 за матч, но барахтается на дне таблицы Восточной конференции.

«Баффало» — лучше не стало

Новый генеральный менеджер Джейсон Боттерилл, новый тренер Фил Хаусли, новый курс команды, приобретение Сканделлы, Поминвилля и Пульо – всё это оказалось бесполезным. «Баффало» идёт на предпоследнем месте на Востоке по набранным очкам и находится на 29-й строчке по голам в равных составах, не имея реальных шансов на борьбу за плей-офф.

Дети хоккеистов в НХЛ. Лемье, Ткачук, Нюландер и другие. Часть 2
Семьи, где хоккей был, есть и будет на первом месте.

«Нью-Джерси» — первое место по потерянным очкам

19 очков и 9 побед в 15 матчах – великолепный старт для команды, которой предрекали, в лучшем случае, участь середняка. По голам за матч «дьяволы» идут на седьмом месте, по потерянным очкам лидируют в своей конференции, и пока ничем не напоминают команду, которая находится в начале этапа перестройки. Тейлор Холл, Уилл Батчер и Нико Хишир уже сейчас готовы изменить лицо клуба.

«Коламбус» — место в плей-офф, несмотря на худшее в лиге большинство

Жалкие 10,4%, с которой действуют спецбригады «Коламбуса» по реализации численного преимущства, не должны были оставлять «мундирам» шансов на кубковую путёвку. Однако пока что команда Тортореллы находится в тройке лидеров Столичного дивизиона. Имея в активе таких качественных защитников, как Веренски и Джонс, «Коламбус» постепенно должен прибавить в этом компоненте.

«Питтсбург» — трудности обороны

«Пингвины» идут на шестом месте с конца по количеству пропущенных шайб (3,47 за матч), что крайне удивительно для действующего чемпиона. Отчасти это обусловлено не слишком удачным стартом сезона у голкипера Мэтта Мюррея, но ужасный показатель полезности у лидера обороны «Пингвинз» Криса Летанга (-15, худший в лиге) вызывает полное недоумение. В равных составах «Питтсбург» пропустил 43 шайбы, и в 25 из них на льду находился Летанг, что непозволительно для потенциального претендента на «Норриса».

«Айлендерс» — Галак снова первый

Ещё не так давно словацкого вратаря-ветерана отправляли в фарм-клуб, делая ставку на более молодого немца Томаса Грайсса, однако в нынешнем сезоне Галак снова стал первым номером. Преимущество по матчам, начатым с первых минут, у него небольшое, а по проценту отражённых бросков оба вратаря выглядят неожиданно плохо (90,6% у Галака, 89,8% — у Грайсса).

Панарин заменил Стэмкоса рядом с Кучеровым. Обзор соцсетей НХЛ и КХЛ
Белов и Ковальчук восстанавливаются от травм в Дубае, а Малкину понравился розовый автомобиль.

«Филадельфия» — атакующий порыв Шона Кутюрье

Уже к январю центрфорвард «Флайерз» может установить новый личный рекорд результативности. За 16 первых матчей сезона Кутюрье набрал 19 баллов, и карьерный рекорд в 39 очков наверняка будет улучшен. Основная причина всплеска кроется в партнёрах, поскольку нынче 24-летний американец играет в первом звене вместе с Якубом Ворачеком и Клодом Жиру.

«Вашингтон» — шестое место в дивизионе

Конечно, спад «столичных» прогнозировался многими, но стартовые успехи Овечкина давали команде возможность зацепиться за верхние строчки таблицы. Как только капитан «Кэпиталз» перестал штамповать хет-трики, у «Вашингтона» начались проблемы, которые усугубились травмами Бураковски и Нисканена.

«Рейнджерс» — Лундквист снова плох

В прошлом сезоне у Короля Хенрика была худшая статистика за карьеру – лишь 91% отражённых бросков, из-за чего швед излишне часто уступал место в воротах сменщику Раанте. Нынешний дублёр Ондржей Павелец конкурентом Лундквиста никак не является, но вернуться на прежний уровень Хенрику не удалось. 7 побед в 14 матчах, 90,3% отражённых бросков и 2,99 гола за игру – этого слишком мало и для нынешних «рейнджеров», и для 8-миллионной зарплаты.

«Каролина» — никаких тенденций к улучшению

За три последних сезона «ураганы» заняли последовательно первое, шестое и одиннадцатое место в Восточной конференции по проценту Corsi for, но неизменно пребывали в подвале турнирной таблицы. Нынче у «Каролины» всё ещё хуже: по забитым голам команда идёт шестой с конца, а любимый Corsi for ухудшился до 21-й позиции в лиге. Ни летние приобретения, ни новый вратарь Скотт Дарлинг не помогли «Харрикейнз» обрести свежий старт, так что нельзя исключать скорую отставку главного тренера Билла Питерса.

«Сент-Луис» — бомбардирские успехи Пьетранджело

16 очков в 17 матчах – неожиданный результат для защитника «Блюз» Алекса Пьетранджело, который ранее не был замечен в бомбардирской удали. После ухода Шаттенкирка он играет особую роль в спецбригаде большинства, и хотя темп защитника в ближайшее время может замедлиться, Алекс вправе рассчитывать на преодоление личного рекорда в 51 результативный балл.

Уехать, чтобы вернуться. 7 русских хоккеистов, быстро сбежавших из Америки
Вадим Шипачёв – далеко не первый пример.

«Виннипег» — великолепная игра Хеллебайка

У «реактивщиков» нашёлся внутренний резерв, который оказался как нельзя кстати. Вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк в 11 матчах одержал 8 побед, отразив 93,6% бросков, что резко контрастирует с прошлогодними показателями, когда голкипер отбивал 90,7% выстрелов в первых 57 встречах. Стабильность, пока что, не его конёк, но если он продолжит так играть, то «Виннипег» ждёт настоящий реактивный взлёт.

«Даллас» — где же Спецца?

Радулов, Бенн и Сегин оправдывают статус лидеров «Далласа», являясь вместе с защитником Джоном Клингбергом четырьмя самыми результативными игроками команды. А вот некогда звёздный Джейсон Спецца откровенно провалил старт: за 16 матчей он забил один гол и отдал лишь 5 результативных передач, три из которых были оформлены в большинстве. Дисциплинарные меры от Хичкока последовали незамедлительно, и игровое время Спеццы сократилось до рекордных 12 минут за матч.

«Колорадо» — Дюшейна всё-таки обменяли

Надоевшая мыльная опера под названием «Мэтт Дюшейн может быть обменян в другой клуб» всё же получила свою развязку. Форвард уехал в «Оттаву», оставив после себя приличную дыру в составе «лавин», а болельщикам «Эвеланш» остаётся лишь надеяться, что прогресс от Александра Керфута и Микко Рантанена залечит образовавшиеся раны.

«Нэшвилл» — 25-е место по голам за матч

Кайл Туррис был приобретён «хищниками» вовремя. Атака команды явно испытывает «голевое голодание»: по шайбам в равных составах «Нэшвилл» идёт тридцатым в лиге, а по общей средней результативности – шестым с конца. До двузначных цифр в графе «очки» добрались только Форсберг и Суббэн.

«Чикаго» — шестое место в дивизионе при хорошей игре вратаря

При великолепном проценте отражённых бросков (94,2%) голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд не может похвастать большим количеством побед – их у него лишь 7 в 14 стартах. Только Кейн, Тэйвз и Хартман набрали в «Чикаго» более 10 очков, и если «ястребы» не найдут нужную глубину в своей атаке, Кроуфорд их долго не удержит.

«Миннесота» — Будро не нашёл нестабильность

Где бы ни тренировал Брюс Будро, его команды всегда были успешны в регулярном чемпионате, но нынешние «дикари» пока что очень далеки от этого успеха. «Миннесота» проигрывает по несколько матчей кряду, страдая от потерь Зака Паризе и Чарли Койла, и когда все травмированные вернуться в строй, догонять, возможно, будет уже поздновато. Пока же «Уайлд» идёт на последнем месте в очень непростом Центральном дивизионе, отставая от лидера на 13 очков.

«Лос-Анджелес» — Браун вернулся

Не так часто бывает в НХЛ, чтобы хоккеиста разжаловали из капитанов, но оставили в команде. Дастин Браун доказал, что лишение нашивки способно стать не только наказанием, но и мотивацией: в 14 первых матчах сезона он набрал 13 очков и показал рекордный для себя процент реализации бросков (13,3%). «Короли» идут лидерами на Тихом океане, а Браун – вторым бомбардиром команды после Анже Копитара.

«Наши мигранты ждут решения КХЛ по Олимпиаде». Что обсуждают в Америке
За океаном ждут решения МОК и КХЛ, а Дадонова ставят в пример Шипачёву.

«Вегас» — они побеждают

Первый месяц регулярного чемпионата был месяцем имени «Вегаса», и отмахнуться от этого факта невозможно. Команда с непонятный составом и тремя травмированными вратарями идёт на 25-м месте в лиге по проценту Corsi for, но продолжает выигрывать и занимать высокие строчки в таблице. Остаётся лишь радоваться за «рыцарей», пока не начался спад.

«Сан-Хосе» — Джонс держит «акул» на плаву

Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс за пять сезонов своей карьеры в НХЛ имел определённые вспышки, но всегда оставался вратарём среднего уровня таланта. В нынешнем сезоне его игра приобрела новую стабильность, и с показателем в 92,2% отражённых бросков (за 11 матчей) он идёт на пятом месте в лиге. Для калифорнийцев это является большим подспорьем, поскольку в равных составах они катастрофически не могут забить (третье место в лиге с конца).

«Ванкувер» — Седины «сдулись»

Даниэль – шестой, Хенрик – двенадцатый – таковы позиции братьев Сединов в клубной таблице бомбардиров после 15 матчей. Шведы являются одними из немногих хоккеистов «Ванкувера» с отрицательным плюс-минусом, и на фоне отличной игры тройки Бисер – Хорват – Бертши их статистка выглядит бледно. Заканчивающиеся контракты вовсю намекают на обмен, но контрактные пункты о его запрете мешают развиться фантазии.

«Калгари» — 30-е место по голам за матч

Джонни Годро и Шон Монахан держат свой уровень, но все остальные форварды никак не могут начать им помогать. Ветераны Фролик, Верстиг, Брауэр и Ягр на четверых забили четыре гола, и если нейтрализовать лидерское сочетание, то атака «Калгари» будет выглядеть жалкой.

«Анахайм» — травмы нипочём

Удивительно, но травмы лидеров – нападающих Райана Гецлафа и Райана Кеслера, а также защитника Сами Ватанена – никак не сказались на потенциале «Анахайма», который продолжает прессинговать кубковую тройку Тихоокеанского дивизиона. Крепость и глубина состава «Дакс» позволяют команде рассчитывать на продолжение борьбы даже с учётом потери ведущих хоккеистов.

«Эдмонтон» — неожиданный провал

Ставить на «Ойлерз» был модно на протяжении всего лета. Команда великолепного Макдэвида купалась в восторженных оценках и ожиданиях триумфа, но реальность оказалась совсем другой. 5 побед в 14 матчах, предпоследнее место на Западе и худшая средняя результативность во всей лиге – лишь 2,29 гола за матч. И это при том, что Коннор вполне хорош и результативен (18 очков в 15 матчах).

«Аризона» — все приобретения оказались пустыми

Летняя работа генерального менеджера «Койотов» Джона Чайки оценивалась очень высоко. «Аризона» приобрела вратаря Антти Раанту, который в «Рейнджерс» конкурировал с Лундквистом, а центрфорвард Степан и защитник Яльмарссон виделись, как лидеры своих линий. Но пришёл сезон, и команда Рика Токкета выдала ужасный старт (2 победы в 15 матчах), все новички сыграли неубедительно, а единственным светлым пятном стал новичок Клейтон Келлер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Даниэль Седин Коннор Макдэвид Крис Летанг Крэйг Андерсон Никита Кучеров Стивен Стэмкос Хенрик Седин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент