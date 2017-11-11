Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию

Ткачёва критикуем, Шипачёва держим в уме

Всё же наш хоккей – явление уникальное, полное противоречий. Сначала всех лучших игроков собирают в двух клубах, а потом тренеры этих же клубов, переодеваясь в костюмы ФХР, жалуются на конкуренцию в лиге. Прозрение? Как бы не так. Тут же становится известно, что Вадим Шипачёв переходит не в «Северсталь», не в «Авангард», а во всё тот же СКА. Или вот пресловутые «наигранные звенья», для которых и нужны базовые клубы сборной. Тренерский штаб национальной сборной публично критикует Владимира Ткачёва, в спешке вызывая Максима Шалунова, но почему сразу было не взять центра, с которым Кирилл Капризов на постоянной основе играет в ЦСКА?

Ткачёву поставили в вину, что он не смог в полной мере «кормить» передачами Капризова и Гусева. Да только Шалунов, вызванный из олимпийской сборной, тоже не чистый плеймейкер. Всем известно, что главный козырь челябинца – его кистевой бросок. Выносливость, с которой есть проблемы у центра «Ак Барса», тоже не самая сильная черта Максима. Да и игра первого звена в игре с финнами не была единственной проблемой сборной России. Явно недоставало баланса в парах защитников: Нестеров с Войновым не могли поделить шайбу, а Зубарев с Любушкиным были слишком прямолинейны. Знарок попытался это исправить, перемешав всех защитников кроме пары Киселевич – Гавриков. Им простили даже две результативные ошибки.

Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России От тройки Гусев – Ткачёв – Капризов мы ждали большего.

Швейцария без Толваненов, но с 13 участниками ЧМ

На чемпионатах мира мы со швейцарцами встречаемся более-менее регулярно. До московского чемпионата мира был Минск, Берн и Квебек. И везде наша команда достаточно уверенно обыгрывала хоккеистов из страны белого креста. Последнее поражение от Швейцарии российская сборная потерпела 17 лет назад на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. А вот на подобные Кубку Карьяла турниры «сыры» приезжали ещё до того, как был учреждён Евротур. В 1992 году сборная России на домашнем турнире Известий одолела швейцарцев со счётом 4:1. Новая встреча после столь длительного перерыва – главная фишка реформированного Евротура.



В составе нашего второго соперника на Кубке Карьяла не было столь одарённых и юных ребят, как финны Эли Толванен и Миро Хейсканен. Не приехал в Хельсинки и Марк Визер из «Давоса» — самый результативный швейцарец из местного чемпионата. Дамьян Бруннер травмирован с начала сезона. В остальном же это почти оптимальный состав сборной Швейцарии за вычетом энхаэловцев. Сразу 13 игроков из этой команды выступали на последнем чемпионате мира. Для сравнения, у сборной России таковых на одного меньше. Впрочем, и бояться подопечных Патрика Фишера точно не стоило. Две свои первые игры на Евротуре они проиграли, причём что канадцам, что чехам с одинаковым счётом – 2:3.

Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.

Светлая сторона Шалунова…

Ещё на тренировке перед игрой со Швейцарией Ткачёва отправили к Мозякину. Григоренко, бледно смотревшийся с капитаном сборной России, центрил одноклубника Ничушкина и Калинина. Кажется, Сергею куда комфортнее играть на фланге, чем в центре. Инициировал же столь глобальные перемены не только результат матча с Финляндией, но и травма Сергея Широкова, который отправился в Петербург на обследование. А вот появление Ильи Сорокина в воротах было запланированным и никого не должно было удивлять. Даже швейцарцев, против которых на чемпионате мира в Москве наш голкипер сыграл… 2 минуты и 20 секунд.



Поменялись не только пятёрки и основной вратарь, но и спецбригады большинства. На тренировке в первой бригаде одновременно выходили на лёд Плотников и Калинин. Это что же, тренерский штаб сборной России махнул рукой на розыгрыш и решил закапывать шайбу в ворота? Однако с приездом Шалунова он занял место Калинина, и всё стало выглядеть куда органичнее. Гусев дирижирует, Плотников сторожит пятак, а джокер Знарка бросает, бросает и бросает. То, что Максима при розыгрыше большинства рассматривают как главную огневую мощь, стало понятно с первых же секунд. И если первый его выстрел в касание Йонас Хиллер взял, то попытка №2 не оставила вратарю-ветерану шансов: Шалунов послал шайбу с кистей в дальний угол.

Итоги дня: Шалунова вызвали в первую сборную, долги «Йокерита» € 48 млн А Канада на Евротуре не забила шведам ни одной шайбы.

…и тёмная сторона Шалунова

Меньше пяти минут хватило Шалунову, чтобы оправдать свой вызов из олимпийской сборной в первую. Мог и дубль в скором времени отметить, благо Гусев, выскочивший из-за спин швейцарских защитников, подарил нашей команде ещё одно большинство. Но Знарок, кажется, решил проверить Шалунова во всех игровых ситуациях. В первом же периоде Ничушкин и Андронов с разницей в 12 секунд проследовали на скамейку штрафников. За удалившихся одноклубников пришлось отдуваться именно Максиму. Вместе с Гавриковым и Киселевичем они пластались втроём против пятерых швейцарцев, но в конце концов Симон Мозер затолкал шайбу с пятака.



Шалунов напрямую не был виноват в пропущенной шайбе, но на следующую же смену вышел с желанием исправиться. Эмоции его явно перехлестнули: Йоэль Дженацци получил от «армейца» по лицу, и хорошо, что всё ограничилось двумя минутами штрафа. И надо же было такому случиться, что швейцарцы снова реализовали большинство! Без суперрозыгрышей, изяществ или не берущихся бросков. Венсан Праплан незадолго до перерыва вывел наших соперников вперёд, забросив во многом «мусорный» гол. Всё это немного удивительно ещё и потому, что до встречи со сборной России большинство швейцарцев на Кубке Карьяла категорически отказывалось работать.

Подсечка Плотникова сбила механизм Знарка

Судя по тому, как швейцарцы использовали большинство в первом периоде, пятиминутное удаление Плотникова могло поставить сборную России в безвыходное положение. Сергей проводил обычный, с первого взгляда, силовой приём, но был изгнан судьями до конца игры. Что это было? Похоже, финские арбитры посчитали, что наш нападающий, проводя хит немного сзади, зацепил швейцарца ногой. А раз зацепил, то это подножка, которая может караться 5+20. Ох уж это европейское судейство. К чести наших парней, пятиминутку они отработали на отлично, почти не дав Швейцарии создавать моменты. Разве что подборы оставались за подопечными Фишера, что не позволяло разрядить обстановку и перевести дух.



Смотреть на игру нашей сборной, получая при этом эстетическое удовольствие, было непросто. Ни вам осмысленных комбинаций, ни позиционных атак. Шайба у подопечных Знарка практически не держалась. И это на фоне швейцарцев! Мало-мальски интересные атаки возникали, когда удавалось разжиматься пружиной. Впрочем, соперники не так уж и часто теряли шайбу, чтобы позволять нашим форвардам регулярно убегать в контратаки. С ног на голову игра перевернулась на 47-й минуте встречи. Не сказать, что россияне начали доминировать, но достаточно было повысить темп и поймать швейцарцев на ошибках.

Россия доказала, что умеет добивать. Повторим на Чехии?

Сравнять счёт удалось Калинину. Он сделал то, что и должен – выиграл территорию вблизи пятака и забросил рабочую шайбу. Символично то, кто начал эту атаку. Павел Красковский был заявлен 13-м нападающим и вряд ли бы появился на льду, если бы не удаление Плотникова. Не было счастья, да несчастье помогло. Молодой «железнодорожник» вышел в звене с Григоренко и Калининым и из-за ворот отдал пас, который посеял панику в рядах швейцарцев. Прошло всего 40 секунд, как Хиллера прошил Нестеров! Подключения защитников – это как раз то, чего недоставало сборной России на этом Кубке Карьяла. В третьем голе поучаствовал не только Никита, зарядивший от синей линии, но и Хафизуллин, на скорости обыгравшийся с Гусевым.



После дуплета сборной России швейцарцы откровенно поплыли. Тут же удалившись, они поплатились: Ничушкин как по нотам завершил перевод Мозякина с одного фланга на другой. Такую же перепасовку, но уже на скорости, претворили в гол Красковский с Григоренко. На счету московских «армейцев» этим субботним вечером оказалось четыре шайбы, тогда как у питерских «армейцев» – всегда одна. К слову о том, кто лучше справляется с миссией базового клуба сборной. Точку же в матче поставил опальный казанец Ткачёв, замкнувший передачу Мозякина с разворота! 6:2.



Впрочем, даже шесть дырок в швейцарском сыре не должны вводить в заблуждение. По сути, это результат одного периода, когда соперник достаточно быстро выбросил белый флаг. Сборная России оказалась чуть лучше готова физически и показала, что умеет хладнокровно добивать соперника, но проблемы вроде необязательных удалений и командных действий остались при ней. Уже завтра контрольная проверка с Чехией.