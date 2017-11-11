«Судят непонятно». Знарок — о Швейцарии, КХЛ и удалении Плотникова

Сборная России в непростом матче на Кубке Карьяла смогла одолеть команду Швейцарии. Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Владимир Ткачёв. Во втором периоде Сергей Плотников был удалён до конца матча за подсечку.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.

«Порядка периода играли в меньшинстве»

Нападающий сборной России Максим Шалунов только вчера прибывший в расположение команды, был рад, что открыл счёт в матче со швейцарцами.

— Хорошо, что забил, — начал Максим. — Быстрее вошёл в игру, полегче стало. Нужно лучше играть. В первых двух периодах много удалялись, думаю, порядка периода сыграли в меньшинстве. Это повлияло.

— Что скажете про удаление до конца матча Плотникова?

— Да я в это время сидел и отдыхал на лавочке, не видел, что там было.

— Как оцените взаимодействие с партнёрами?

— С Капризовым играю в ЦСКА, Никита Гусев – хороший нападающий. Так что с партнёрами по звену всё нормально.



— Олимпийская сборная вчера разгромила немцев. Не жалеете, что не удалось сыграть в ней?

— Я рад, что нахожусь здесь.

Итоги дня: Шалунова вызвали в первую сборную, долги «Йокерита» € 48 млн А Канада на Евротуре не забила шведам ни одной шайбы.

«Шипачёв поможет и сборной, и СКА»

Динар Хафизуллин, как и Шалунов, отметил большое количество удалений у россиян. Не обошлось и без вопросов защитнику СКА про Вадима Шипачёва.



— В первых двух периодах было много удалений, — заявил Динар. — Всё время играли втроём, вчетвером. Это тяжело. Не сумели выстоять. В третьем периоде забили удачные голы. Швейцария – хорошая и быстрая команда. Забрасывают, борются. Интересно было с ними играть.



— Плотникова по делу удалили до конца матча?

— Момента с удалением Сергея не видел.

— Какие ожидания от завтрашней игры?

— Мы настраиваемся на чехов, есть сутки, будем отдыхать. Силы остались. С Токрановым в последний раз лет семь назад вместе играли в одной паре. В сборной с каждым комфортно играть.

— Сегодня стало известно, что Шипачёв подписал контракт со СКА.

— Знаю, что Вадим теперь с нами. У нас игра была, так что не успел с ним пообщаться, ещё поздравим его. Это серьёзное усиление для СКА. Вадим – мастер. Поможет и сборной, и клубу.

«Со стороны ничего такого не было в эпизоде с Плотниковым»

Михаил Григоренко закончил матч со Швейцарией с показателем полезности «+4», да ещё гол забил и две передачи отдал.



— В третьем периоде сперва сравняли, затем забросили ещё одну шайбу, это переломило ход игры, — уверенно говорил Михаил. — Швейцарцы встали, поняли, что дальше им будет тяжело. Мы потом ещё одну забили, в итоге всё пошло по плану. Темп успокоился, особенно, когда забивали последние два гола. Сейчас отдохнём, выспимся и обратно в бой, играть с чехами.



— Как Красковский влился в игру после удаления Плотникова?

—- Паша хорошо сыграл, здорово себя проявил на вбрасывании. А удалений здесь больше, чем в КХЛ. Эпизод с Плотниковым надо пересматривать. Со стороны ничего такого не было.

«Чемпионат Швейцарии немного проще, чем КХЛ»

Главный тренер сборной России долго не появлялся в микст-зоне. Не разнос ли за два первых периода устроил Олег Знарок в раздевалке?



—Тяжёлая игра была для нас, — сказал Олег Валерьевич. — Очень много ненужных удалений, половину игры сыграли в меньшинстве. Конечно, в моменте с пропущенными шайбами были индивидуальные ошибки.



— Два быстрых гола в третьем периода взбодрили?

— Безусловно. Сбросили груз и пошла игра. Надеялись, что так будет с первого периода. Красковский хорошо вошёл в игру.

— Почему Ничушкин не смог доиграть матч?

— Валерию в колено шайба попала, поэтому ушёл раньше, будем смотреть сейчас.

— По поводу удаления Плотникова…

— Не видел ещё на повторе.

— Здесь судят строже, чем в КХЛ?

— Судят на Евротуре непонятно.

— Сегодня официально стало известно, что Шипачёв подписал контракт со СКА.

— Давайте по сегодняшней игре.



— Чем удивили швейцарцы?

— Мы знали, как Швейцария играет. В первых двух периодах соперник нас по скорости превосходил, по движению. Чемпионат у них немного попроще, чем у нас. Они начали позже, матчей меньше провели, у нас атмосфера напряжённее и тяжелее. Соперник был свежее нас.



— Оправдал ли Шалунов путёвку в основную сборную?

— Шалунов неплохо влился в игру, гол забил. А насчёт оправдал или нет — мы сейчас всех игроков смотрим, оправдал ли, будет видно потом. Поэтому меняем сочетания, готовимся.

— После матча с финнами были претензии к Ткачёву.

— От меня вы разве что-то слышали?

— Харийс Витолиньш вчера на тренировки сказал.

— Вот Харийса и спрашивайте.

— Согласны, что Войнов слабо сыграл?

— Это вы решили или опять кто-то сказал?

— Вас спрашиваю, — продолжал журналист.

— Если ваше мнение, то на лавку вставайте и будете решать, кого выпускать.

— Будут ли изменения в составе на матч с Чехией?

— Посмотрим, дадут ли одноматчевую дисквалификацию Плотникову, если да, то будем менять сочетания.