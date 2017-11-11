Итоги дня: 30 млн. рублей и двусторонний контракт. Но Шипачёв доволен

Россияне не без труда обыграли Швейцарию

Сборной России сегодня нужно было реабилитироваться за поражение в первом матче Кубка Карьяла от хозяев турнира — финнов. Помимо этого, так же интересно было посмотреть на то, как проявит себя вызванный из олимпийской команды Максим Шалунов. И уже в самом начале игры он оправдал внимание тренерского штаба. На пятой минуте воспитанник челябинского хоккея открыл счёт. Но, несмотря на это, стартовая двадцатиминутка осталась за нашими соперниками. Сначала точный бросок Мозера с пятака позволил им реализовать численное преимущество 5 на 3, а под конец периода швейцарцев вывел вперёд Праплан.

Второй период прошёл в попытках российской сборной отыграться, но они были тщетными. Более того, Сергей Плотников получил удаление до конца игры, зацепив сзади оппонента. Эпизод выглядел неоднозначно, что после игры отметил главный тренер российской дружины Олег Знарок. А вот известный в прошлом арбитр Александр Зайцев прямо указал, что удаление Сергея было абсолютно заслуженным.

«Там была подсечка, это чистое удаление. Плотников всё под дурака косит. Было движение верхней части тела и ногой ещё. Сейчас даже если это исполняется одной ногой, это называется подсечкой. Так что всё правильно дали», — сказал он “Чемпионату”.

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Как бы то ни было, россиянам пришлось пять минут отыграть в меньшинстве, и они с доблестью с этим справились, не пропустив. Голов во втором периоде забито не было, и выяснение отношений перетекло в третью двадцатиминутку. А в ней, прежде всего, сказалось преимущество россиян в физике. Как итог — в течение одной 47-й минуты сборная России усилиями Калинина и Нестерова перевернула ход игры, забросив две шайбы. Сергей удачно сыграл вблизи ворот, а Никита расчехлил свою пушку и выстрелил из неё. Швейцарцы от такого удара оправиться не смогли. Тут же в ходе розыгрыша большинства четвёртую добавил Валерий Ничушкин. Ещё по одной шайбе до финальной сирены забросили Григоренко и Ткачёв. Таким образом, сборная России одержала победу со счётом 6:2, и ждёт воскресного поединка с чехами.

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Финляндия переиграла Швецию

Во втором матче игрового дня Кубка Карьяла между собой встречались сборные Финляндии и Швеции. И уже в самом его начале финны сделали заявку на победу. 18-летний вундеркинд из “Йокерита” Ээли Толванен открыл счёт с передачи более опытного Петри Контиолы. Первый период закончился с минимальным преимуществом хозяев льда. Спустя всего 50 секунд после перерыва финны увеличили разрыв. На сей раз Толванен сам выступил в качестве ассистента, а прошил Хелльберга Юкка Пельтола. А на экваторе матча Сакари Маннинен сделал положение “Тре крунур” совсем уж удручающим. Немного приукрасил для них картину Фредрик Петтерссон, который размочил счёт, но на большее в плане заброшенных шайб обе команды оказались не способны. 3:1 — сборная Финляндии одержала вторую победу подряд на домашнем турнире.



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Вадим Шипачёв вернулся в СКА

Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в хоккейный клуб СКА, где выиграл два Кубка Гагарина. Он подписал двусторонний контракт до конца сезона на 30 миллионов рублей.



30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн (4,5 млн в год). Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал к семье в Лас-Вегас. «Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена, но игрок решил вернуться в Россию.

Вскоре после возвращения нападающий рассказал о причинах своего перехода в питерскую команду.

«Сказали, что еду в АХЛ, но при этом сразу дали трансферную карту, дав понять, что на меня не рассчитывают и надо искать другой клуб. Я читал, что пишут, и не понимал, что происходит – как будто они хотели, чтобы я сам расторг контракт. При этом «Вегас» варианты не искал, хотя, вроде бы, нужнее это было именно клубу. Но они, видимо, хотели, чтобы я сам всё расторг и отдал им деньги. Говорили ещё, что я не пришёл на игру, хотя с утра раскаток не было, что даже если заиграю в АХЛ, то в основу не поднимут. После этого решил, что быть здесь не хочу. У агента был об этом разговор с генменеджером, они договорились о том, что нам нужно несколько дней на поиск нового клуба, поэтому я уехал из Чикаго в Лас-Вегас. Макфи при этом не сообщил «Чикаго Вулфс» о том разговоре, поэтому там и решили, что я сбежал. После этого в прессе снова появились истории, что я поехал к жене, потому что она не знает английского — откуда вообще это всё взялось? Дома поговорил с семьёй, и после двух месяцев таких непоняток, улыбок, разговоров, не имеющих ничего общего с реальностью, мы решили, что хватит: я отдам им деньги, и мы поедем в Россию», — рассказал игрок официальному сайту СКА.