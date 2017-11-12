События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть!

Миронов набрал первое очко в НХЛ

«Оттава» смогла взять верх над «Колорадо» и во втором матче в столице Швеции: как и накануне, на табло были зафиксированы цифры 4:3 в пользу «Сенаторз», но на этот раз обошлось без овертайма. Трижды «лавины» выходили вперёд в счёте, и всякий раз соперник их настигал, а за семь минут до конца нападающий «Оттавы» Майк Хоффман оформил дубль и забросил победную шайбу.

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В матче не приняли участия защитник Никита Задоров (его заменил соотечественник Андрей Миронов) и голкипер Семён Варламов, уступивший место в воротах Джонатану Бернье (36 сейвов из 40 бросков). Миронов смог отметится результативной передачей и набрал своё первое очко в заокеанской карьере. «К сожалению, было много ненужных удалений, из-за которых мы пропустили в конце и не смогли отстоять нужный счёт. Если б команда выиграла, было бы намного более приятно обсуждать первое очко. Это же не Кубок Стэнли, нужно работать дальше», — скромно сказал после матча Миронов.

Панарин и Бобровский – победный дуэт «мундиров»

«Коламбус» приехал в Город моторов, имея в своём пассиве четыре поражения подряд. Добираться до Детройта «синим мундирам» пришлось с небольшими приключениями: вместо того, чтобы вылететь за день до матча, команда смогла отправиться в путь лишь в день игры, так как возникли неполадки с самолётом. Воздушное судно уже готовилось отправиться в путь, как было принято решение не лететь – старенький «Боинг» вызвал подозрения у кого-то из бортовых инженеров. «Никогда никаких проблем с этой старенькой птичкой не было, мы на нём летали и раньше. Даже называли этот самолёт мистером Надёжность. Ничего страшного, вся наша предматчевая рутина поменялась. Это даже хорошо для того, чтобы освежить впечатления», — спокойно сказал капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо.



Изначально на матч с «Ред Уингз» главный тренер гостей Джон Торторелла хотел отрядить в ворота Йоонаса Корписало, но буквально за час до старта передумал. На лёд с первых минут вновь вышел Сергей Бобровский, который два дня подряд до этого играл лишь в середине октября, но наставник вряд ли пожалел о своём решении. Россиянин отразил 32 броска из 33, совершив, в том числе, и умопомрачительный «сейв» в овертайме. Форварды «красных крыльев» Андреас Атанасью и Энтони Манта убежали в контратаку, чтобы доставить неприятности Бобровскому, но Сергей отразил шайбу щитком и сохранил команде шансы на победу.

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Эти шансы были реализованы в серии буллитов, которая растянулась аж на 18 бросков. У «Коламбуса» реализовали свои попытки Артемий Панарин и защитник Джек Джонсон, а у «Детройта» смог забить лишь исполнявший бросок первым Франс Нильсен. До этого Панарин смог забить и с игры: гол в начале первого периода стал для него третьим в сезоне и вторым в четырёх последних матчах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Бучневич: 5 очков в трёх матчах

«Рейнджеры» продлили свою победную серию до шести матчей, уверенно обыграв на своей площадке нестабильный «Эдмонтон». «Нефтяники» боролись изо всех сил, и усилиями вездесущего Макдэвида даже недолго лидировали в счёте, но у «синерубашечников» нашёлся на это адекватный ответ. Его автором стал Павел Бучневич, забивший свой третий гол подряд, и набравший пятое очко в трёх последних встречах, а поддержавший россиянина ветеран Рик Нэш забил победный гол. «Нет сомнений, что сейчас мы на хорошей волне. Грамотно выполняем задание, не допускаем глупых ошибок. Последние 10 матчей были очень неплохи, мы одни из лучших в НХЛ прямо сейчас», — сказал довольный наставник «Рейнджерс» Ален Виньо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Малкин и Кессел не справились с «Нэшвиллом»

Визит действующих чемпионов к сопернику по июньскому финалу Кубка Стэнли вызвал огромный интерес у болельщиков обеих команд, но, в отличие от финальных боёв, победа досталась «хищникам». В начале второго периода, когда «Питтсбург» лидировал в счёте после гола Брайана Раста, у гостей случился провал, спровоцированный удалениями. Сначала две минуты за подножку получил неопытный голкипер «Пингвинз» Тристан Джарри, а затем на скамейку штрафников был отправлен ведущий защитник команды Крис Летанг. Всё это привело к тому, что Туррис, Суббэн и Крэйг Смит забросили три шайбы за трёхминутный интервал, и лишь огромными усилиями «Питтсбургу» удалось отыграться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Не последнюю роль в возвращении «пингвинов» сыграли Евгений Малкин и Фил Кессел (у россиянина 1 гол и 4 передачи в трёх матчах), но в серии буллитов сильнее магнитогорца оказался голкипер хозяев Пекка Ринне, добывший победу для «Предаторз». «Мне понравилась наша стойкость, наш ответ на пропущенные шайбы. Думаю, что мы действовали достаточно хорошо, чтобы забрать два очка, но это хоккей. Если будем играть так и дальше, то одержим много побед», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Питтсбурга».

Форсберг, да не тот

«Чикаго», проигравший четыре раза в шести предыдущих матчах, смог добавить в неудачные результаты небольшое количество позитива. Очень непростой выездной матч с «Каролиной» «чёрные ястребы» смогли записать себе в актив, благодаря двум людям – новичку Алексу Дебринкэту, который оформил голевой дубль и набрал своё десятое очко в НХЛ, и голкиперу Антону Форсбергу, который подменял Кори Кроуфорда и отразил 35 бросков из 38. Хоккеисты «Блэкхоукс» дважды по ходу матча уступали с дефицитом в две шайбы, но вырвали победу в дополнительное время, а автором победного гола стал Брэндон Саад.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

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Раск даёт шанс Худобину?

Непростое начало сезона для голкипера «Бостона Туукки Раска никак не завершится. Финн, восстановившийся после сотрясения, имеет в своём активе лишь три победы, и домашний матч с «Торонто» не принёс ему особой радости, хотя большого объёма работы у вратаря не было. «Кленовые листья» смогли забросить ему трижды после 24 бросков, а финальную шайбу ветеран «Мэйпл Лифс» Патрик Марло отправил в пустые ворота. Этот гол позволил Марло обойти Пьера Тарджона в списке лучших снайперов всех времён и подняться на 38 строчку списка.



Что же до Раска, то впереди у «мишек» очень непростое выездное турне по Калифорнии, и если финн продолжит в том же духе, то у его сменщика Антона Худобина появятся дополнительные шансы побороться за статус первого номера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.