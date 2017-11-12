Почему от возвращения Шипачёва не выиграл никто

В своих официальных ресурсах СКА преподнёс подписание контракта с Вадимом Шипачёвым как «продолжение реализации стратегии по возвращении отечественных игроков в Россию». Звучит красиво. А главное – солидно, ведь стратегия по определению не может быть чем-то зыбким и спонтанным. Это долгосрочный план действий, где каждый шаг подчинён конечной цели. И мнимое соответствие Шипачёва этой стратегии — не что иное, как постправда.

Конечно же, никакой стратегии в возвращении Шипачёва не было. За спецоперацию по возвращению Ильи Ковальчука боссам СКА впору выдать профессиональную награду. Павел Дацюк и его досрочный уход из «Детройта» ради абонемента в Эрмитаж — из той же оперы. Даже возвращение Сергея Калинина, который по масштабу таланта не ровня Шипачёву, было более продуманным и взвешенным. В конце концов, перед тем, как выманить его из Торонто, права на омича были куплены у «Авангарда». Какая-никакая подготовительная работа.

Шипачёв – это даже не импульсивная покупка. Слабость каждого из нас, на которую молятся все маркетологи, конечно, присуща СКА. Взять то, что блестит, особо не задумываясь о предназначении – такое случается не только на кассах в супермаркетах, но и на хоккейном рынке. Да только «череповецкий Кросби» не подарит СКА ни новых ощущений, ни будоражащего ожидания от дебюта, ни удовольствия от того, что в жёсткой борьбе обставили конкурентов. Всё это в Петербурге с ним уже проходили, когда в 2013-м перебили предложение ЦСКА.

Выдав беспрецедентную серию побед, команда с берегов Невы дала понять, что по поводу развода с Шипачёвым она нисколько не переживает.

Когда Шипачёв уезжал в НХЛ, казалось, что СКА теряет своего ключевого игрока. В некотором роде, даже первого центра, учитывая, как много лечился и просто набирал форму Павел Дацюк. Голы, передачи, игровое время – всё это только подтверждало. Всё, кроме старта нового сезона. Выдав беспрецедентную серию побед, команда с берегов Невы дала понять, что по поводу развода с Шипачёвым она нисколько не переживает. Сильная и независимая. Отпустив свою приму в Лас-Вегас, СКА не просто не потерял в качестве игры, а стал чуть ли не сильнее. Звучит парадоксально, но те, кто смотрели за командой Олега Знарка этой осенью, подтвердят.

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Возвращение Шипачёва можно было воспринять как манну небесную, если бы после его отъезда СКА угодил в глубокую депрессию. Будь Вадим той самой большой и самой главной шестерёнкой, на которой держится весь механизм, за него действительно можно было побороться. Поведение клуба из Санкт-Петербурга было не бойцовским, а скорее снисходительным. Пройдя путь от «ты нам не нужен, с глаз долой, из сердца вон» до «ну ладно, поиграй», с ним всё-таки подписали контракт. И, заметьте, никто из боссов СКА не сказал, как Вадима рады видеть дома, и как команде без него было тоскливо.



Для СКА это возвращение скорее обуза, чем очередное достижение на выставке народного хозяйства. Чем питерские «армейцы» в этом году принципиально отличаются от «армейцев» московских? Прежде всего, конечно, сыгранностью и победным менталитетом. Но второе отличие – это сбалансированность состава. СКА непохож на ЦСКА тем, что под крылом Знарка практически нет недовольных. Ни тебе звёзд в четвёртом звене, ни целого взвода на трибунах. Всех, кто своими обидами мог произвести «детонацию», уже по ходу сезона раздали по клубам. Шипачёв своим приездом может пошатнуть эту идиллию.

Кто точно не в восторге от старого-нового центра СКА, так это Николай Прохоркин. Он больше других выиграл от отъезда Шипачёва за океан. Прохоркин будто только и ждал этого момента, чтобы наконец-то раскрыться на новом месте. Его игровое время увеличилось совсем не на много, но совершенно иной стала роль на площадке, а вместе с ней рванула вверх и результативность. Подарком, который Вадим невольно сделал для Николая, стал Никита Гусев – идеальный партнёр для прокачки личной статистики. Именно Прохоркин в этом сезоне центрит самого яркого форварда в составе СКА.

Кто точно не в восторге от старого-нового центра СКА, так это Николай Прохоркин. Он больше других выиграл от отъезда Шипачёва за океан.

Прохоркин только-только начал поднимать голову. Сегодня он играет за олимпийскую сборную, а через месяц, быть может, получил бы шанс сыграть за первую на Кубке Первого канала. С приездом Шипачёва об этом, скорее всего, придётся забыть. Прохоркин либо снова отправится в четвёртое звено, либо вынужден будет перейти на фланг, где ему играть совершенно некомфортно. Можете ли вы представить обратную ситуацию, при которой Шипачёву предложат пробиваться с низов, не вручив ему в партнёры старого товарища Гусева?



Сценарий «сперва докажи» выглядит фантастическим и чреват тем, что вечно недовольный Вадим будет вносить смуту в коллектив, но под ним всё-таки есть кое-какие основания. Шипачёв вернулся в СКА на по-настоящему драконовских условиях: 30 млн рублей и двусторонний контракт. То есть, теоретически, несостоявшегося энхаэловца можно будет увидеть Высшей лиге в форме «СКА-Невы». Ну а жалование, которое для простого человека кажется астрономическим, в масштабах суперклуба из Санкт-Петербурга считается чуть ли не прожиточным минимумом. Даже с учётом того, что 30 млн Шипачёв получит не за год, а за полгода.

Итоги дня: 30 млн рублей и двусторонний контракт. Но Шипачёв доволен Сборная России победила швейцарцев, а Шипачёв вернулся в СКА на двусторонний контракт.

От этого перехода не выигрывает ни СКА, ни Прохоркин, ни сам Шипачёв. Весной он отказался от контракта на сумму более чем 200 млн рублей, громко хлопнул дверью, но в итоге толком ничего не заработал в «Вегасе», отдал подписной бонус на $2 млн, а от СКА получил в 5-6 раз меньше, чем ему предлагали полгода назад. С точки зрения финансов – полный провал и горячий привет агенту игрока.

Почему же Шипачёв подписался именно со СКА, если его цена на рынке была подъёмной хоть для «Авангарда», хоть для «Салавата Юлаева», хоть для родной «Северстали»? А ведь возвращение в Череповец стало бы красивой историей, которая могла изменить отношение общественности к противоречивому игроку. Думается, что решающую роль при выборе клуба сыграли бытовые условия и какие-то гарантии в отношении грядущей Олимпиады. Далеко не факт, что Вадим готов был сделать другим клубам ту скидку, которую в итоге сделал СКА.



Стоит ли говорить, что от возвращения Шипачёва не выиграла и КХЛ? Усилить наш чемпионат, разукрасив его новыми красками, мог любой игрок высокого уровня, подписавший контракт не со СКА или ЦСКА. Вадим мог бы исправить патовую ситуацию «Авангарда» с центрами или помочь «Магнитке» выйти из кризиса. В его силах было составить одну из самых тонких связок лиги с Линусом Умарком или повысить посещаемость домашних матчей «Северстали». Вместо этого он повысил и бессмысленную и беспощадную конкуренцию в базовом клубе сборной России. Хуже было бы только перейди он в ЦСКА, где центров давно пора солить на зиму.

Шипачёв вернулся в СКА. И рассказал, почему уехал из Америки Первое интервью с Вадимом Шипачёвым после возвращения в СКА.

По большому счету, от камбэка Шипачёва не особо выиграла и сборная России. Конечно, в нашей стране нет переизбытка центральных нападающих. Разбрасываться ими – моветон. А учитывая проблемы Дацюка со здоровьем и то, что тренерский штаб национальной команды не совсем доволен игрой Ткачёва, контракт СКА с Вадимом пришёлся как нельзя кстати. Но давайте вспомним, что говорили те же тренеры сборной после поражения от финнов? Они сетовали на то, что игроки не привыкли в своих клубах действовать на таких скоростях и при том уровне напряжения, что предлагается на Евротуре. Это проблема не хоккеистов, а уровня конкуренции в лиге, куда возвращается Шипачёв.

Усилить наш чемпионат, разукрасив его новыми красками, мог любой игрок высокого уровня, подписавший контракт не со СКА или ЦСКА.

Всякий раз произнося пословицу про реку, зачастую люди вкладывают немного не тот смысл, который подразумевался изначально. Войти в одну реку дважды можно, для этого нет ровным счётом никаких преград. Соль в том, что у каждой реки есть течение, которое уносит за собой былое, обновляя воду. Таким образом, возвращаясь в привычное русло, застать ту реку, из которой выходил когда-то, уже не удастся. СКА за время мимолётной командировки Шипачёва тоже измениться. Место несостоявшегося «рыцаря» успели занять другие. Так, как раньше, уже не будет. Будет по-новому, но нужно ли это кому-то, кроме авторов той самой стратегии?



