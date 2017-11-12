Россия обыгрывает Чехию на олимпийском Евротуре, у Григоренко дубль! LIVE

Текстовая трансляция матча Россия – Чехия



Указанное в трансляции время – московское

15:38. Губалека оставили одного, и он отправил шайбу между щитков Сорокина. Реализовали чехи большинство.

15:35. Играть чуть больше десяти минут во втором периоде. Барабанов мог увеличивать счёт, а затем и Ткачёв, но нет. Телегин тут ещё шайбу потерял, соперник побежал в атаку. У нас, кстати, удаление сейчас будет.

15:28. ГОООЛ! Капризов забрасывает третью шайбу в этом матче!

15:25. Гулашу дали 2+10 за удар в голову, а через 40 секунд Накладал впилил в борт Ткачёва, и у нас большинство «пять на три».

15:20. Начинаем второй период.

15:18. Традиционная статистика под конец перерыва. Вроде бы жаловаться не на что.

15:15. Тем временем в Аугсбурге начинается матч олимпийской сборной России на Кубке Германии против Словакии. Подопечные Браташа и Воробьёва уже дали жару немцам и американцам.

15:05. Воскресенье складывается для Михаила Григоренко замечательно.

15:02. Первый период подошёл к концу. Пока всё очень неплохо для нас складывается.

14:48. ГОООООЛ! Григоренко делает дубль. Круто! Отметим и классную передачу Калинина.

14:41. Эх, чуть не увеличили преимущество. Калинин запихал шайбу в ворота чехов, но, к сожалению, уже после свистка.

14:39. ГОООООЛ! Григоренко убежал с Токрановым, отдал передачу, она не прошла, но шайба удачно отскочила Михаилу на клюшку, и он поразил ближний угол.

14:35. Первые минуты позади. На трибунах аншлагом и не пахнет. Коварж успел приложить Капризова, Зубарев чуть не нарвался на удаление, Кубалек опасно бросил по воротам Сорокина, а Гусев убежал «1 в 0», но не забил.

14:30. Начинаем третий матч сборной России на Кубке Карьяла. Готовы?

14:22. А вот и состав сборной Чехии, где полным-полно хорошо знакомых нам людей. Томаш Мертль, получивший травму, заявлен 13-м форвардом.

14:10. Предматчевая разминка прошла как и полагает — с хорошим настроением.

Фото: «Чемпионат»

13:50. «С русскими будет очень тяжёлый матч, который на 80% будет похож на олимпийский. Думаю, что состав сборной России на Олимпиаду уже по большей части определён. Многие хоккеисты играют дома и не хотят уезжать, пока не сыграют в Пхёнчхане. Для сборной Чехии это будет отличный тест», — таким мнением поделился ассистент главного тренера сборной Чехии, известный в прошлом защитник Ярослав Шпачек.

13:35. У сборной Чехии сегодня не сыграет защитник Ладислав Шмид, у которого травма верхней части тела и нападающий Томаш Мертль, у которого тоже есть повреждение. В воротах наших соперников сыграет Марек Мазанец, хотя первоначально планировалось появление на льду вратаря челябинского «Трактора» Павла Францоуза.

13:15. Сборная России уже давно на арене и готовится выйти на предматчевую раскатку.

13:05. А вот и состав сборной России по звеньям. Вместо Гаврикова в первой паре сыграет Динар Хафизуллин, а место дисквалифицированного Плотникова в тройке нападения занял Валерий Ничушкин.

Фото: «Чемпионат»

12:50. Нападающий сборной России Сергей Плотников дисквалифицирован на один матч и пропустит игру Кубка Карьяла с командой Чехии. Во втором периоде матча сборной России с командой Швейцарии в рамках Евротура он получил удаление до конца встречи. Хоккеист был наказан штрафом «5+20» за подножку, хотя ближайший к эпизоду арбитр не заметил никакого нарушения.

Олег Знарок назвал такое судейство непонятным, а известный арбитр Александр Зайцев отметил, что наказание было справедливым. «Там была подсечка, это чистое удаление. Плотников всё под дурака косит. Было движение верхней части тела и ногой ещё. Сейчас даже если это исполняется одной ногой, это называется подсечкой. Так что всё правильно дали», — сказал Зайцев в интервью «Чемпионату».

12:30. В прошлом сезоне россияне выиграли у сборной Чехии все 4 матча в рамках Евротура, и лишь однажды для этого потребовалось выйти за рамки основного времени. На нынешнем Кубке Карьяла чехи показали такой же результат, как и сборная России: одна победа над Швейцарией (3:2) и поражение от Швеции (3:5).

12:00. Приветствуем вас, уважаемые читатели! Через несколько часов, в 14:30 мск, для сборной России начнётся третий матч олимпийского сезона. За три месяца до начала хоккейного турнира в Южной Корее наша национальная команда стартовала на Евротуре поражением в матче с Финляндией (2:3), а затем переиграла Швейцарию (6:2). Теперь коллективу Олега Знарка придётся помериться силами с чехами, которые сперва проиграли Швеции (3:5), а затем справились со Швейцарией (3:2). Конечно, все мы рассчитываем только на победу россиян во встрече с принципиальным соперником.

Как завершится матч Россия — Чехия?