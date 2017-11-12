В чём сила Кучерова и Стэмкоса? Они могут переписать новейшую историю НХЛ

«Тампа» продолжает радовать болельщицкие сердца яркой атакующей игрой. После недавней победы над «Лос-Анджелесом», когда Никита Кучеров и Стивен Стэмкос упрочили своё лидерство в споре снайперов и бомбардиров, волна обсуждений феноменальных «молний» вспыхнула с новой силой. Один из главных вопросов, которые задают и болельщики, и специалисты, заключается в следующем: сможет ли Кучеров выбить 60 голов за сезон?

Конец «эпохи полтинников»?

Отметка в 60 голов выглядит практически недостижимой. Даже 50 шайб за регулярный чемпионат хоккеисты НХЛ забрасывают с большим трудом, несмотря на все старания ведомства Гэри Беттмэна увеличить результативность и облегчить жизнь форвардам. За последние 10 сезонов до этого рубежа добирались 9 разных игроков, а начиная с чемпионата-2010/11 их было только трое. Согласно базе данных Hockey Reference, Кучеров – лишь 20-й хоккеист за последние 30 лет, который забил минимум 16 голов за первые 17 матчей сезона. А если взять более узкий временной отрезок – начиная с 1996 года по текущий – то подобными достижениями кроме Никиты отметились трое: Даниэль Альфредссон и Симон Ганье в чемпионате-2005/06, а также удивительный Алекс Стин в сезоне-2013/14.



Каждый из этих хоккеистов по итогам «гладкого» чемпионата выбил голевую тридцатку, и сомнений в том, что 86-й номер «Тампы» тоже сможет это сделать, нет никаких. Однако тот же Стин в упомянутом сезоне не смог добраться до прошлогодней отметки Кучерова в 40 голов. Сам Никита, несмотря на отменную результативность, не может похвастать феноменальной реализацией бросков – на данный момент она находится на отметке в 23,9%. Это выше, чем средний показатель за карьеру (15%), но является лишь 17-м показателем в лиге в нынешнем сезоне, так что списать успехи россиянина на везение никому не удастся.

Никита Кучеров

17 матчей, 16 голов, 13 передач.

1,71 очка в среднем за игру, 0,94 года за матч.

4 победных гола, 13 шайб в равных составах.

67 бросков, 23,9% эффективность бросков.



Стивен Стэмкос

17 матчей, 8 голов, 22 передачи.

1,76 очка в среднем за игру. 1 победный гол.

54 броска, 14,8% эффективность бросков. 17 матчей, 16 голов, 13 передач.1,71 очка в среднем за игру, 0,94 года за матч.4 победных гола, 13 шайб в равных составах.67 бросков, 23,9% эффективность бросков.17 матчей, 8 голов, 22 передачи.1,76 очка в среднем за игру. 1 победный гол.54 броска, 14,8% эффективность бросков.

Предположим, что Кучеров сохранит нынешнюю эффективность бросков и обойдётся без травм, проведя все 82 матча в регулярном чемпионате. Это даст ещё 58 голов сверх тех шестнадцати, которые он уже имеет на своём счету, и даст прекрасную возможность вписать своё имя в современную историю НХЛ. Если Никита снизит реализацию до своего среднего показателя в 15%, то забросит ещё 40 шайб и его итоговым показателем будут 55-56 голов за сезон. Вероятность спада достаточно низка (бросковая реализация ниже 14% была у нападающего лишь в сезон новичка), но даже если за оставшиеся 65 матчей у Кучерова будет залетать в ворота лишь 10% выстрелов, то к апрелю на его счету будет 42 шайбы – это новый личный рекорд. В прошлом сезоне эта цифра не сделала бы Никиту обладателем «Мориса Ришара», а остановила бы его всего в двух точных выстрелах от Сидни Кросби.

И не забудем, что Александр Могильный и Теему Селянне в начале 1990-х забили по 73 гола на брата, реализуя соответственно 21,1 и 19,6% своих бросков. Если бы Кучеров играл в то время, то его статистика была бы ещё более громкая.

События дня НХЛ. Кто остановит Кучерова? Так играли только легенды хоккея «Тампа» разобрала на части лучшую оборону лиги, а Кучеров приблизился к Стэмкосу. Были ещё голы Ягра и Бойла.

Кучеров – один из самых стабильных бомбардиров

Нынешний регулярный чемпионат уже отмечен достаточно неожиданным падением прежних статистических лидеров, и Кучеров выглядит на этом фоне приятным исключением. Вспомним, как выглядела десятка лучших бомбардиров по итогам прошлого сезона:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 100 очков.

2. Сидни Кросби («Питтсбург») – 89 очков.

3. Патрик Кейн («Чикаго») – 89 очков.

4. Никлас Бекстрём («Вашингтон») – 86 очков.

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 85 очков.

6. Брэд Маршан («Бостон») – 85 очков.

7. Марк Шайфли («Виннипег») – 82 очка.

8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 77 очков.

9. Брент Бёрнс («Сан-Хосе») – 76 очков.

10. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 75 очков.



Если сравнить прошлогоднюю топ-10 с нынешней, то совпадений по фамилиям будет только два – это Кучеров и незаметный герой из «Виннипега» Марк Шайфли. Макдэвид не входит даже в первые 15 фамилий, Тарасенко уступил десятую строчку Копитару из-за большего количества сыгранных матчей при равенстве очков, а Кросби, Бёрнса, Бекстрёма, Маршана и Драйзайтля нет в первой тридцатке. За 12 сезонов, прошёдших с момента исторического локаута-2004/05, лишь три обладателя «Арт Росс Трофи» смогли выиграть этот приз за счёт ударного финиша – это был Александр Овечкин в 2008 году, Евгений Малкин в 2012-м и Джейми Бенн в 2015-м. Все остальные начинали исправно набирать очки с самого старта чемпионата.



«Конечно, пока ещё очень рано. Но если всё продолжится в том же духе, то Кучеров и Стэмкос постепенно могут начать придумывать свои торжественные речи для церемонии вручения индивидуальных наград. Их «химия» даёт реальные плоды в виде 59 совместных очков, и хотя бы у одного из них непременно будет шанс на личный трофей. Без сомнения, что все те, кто в прошлом году были в числе лидеров, будут стараться исправить ситуацию и, в итоге, тоже займут достойные места. Матч номер 1 или 15 – это совсем не то же самое, что игра за номером 70 или 80. Темп «молний» должен ослабнуть, но весь вопрос в том, когда это произойдёт», — отмечает обозреватель Sportsnet Сонни Сахдева.



«Надо забыть все эти разговоры о спаде – разумное падение в плане реализации бросков вряд ли будет более 5%. Это значит, что лига получит нового снайпера, который достанет до отметки в 60 голов за сезон. Для нынешней лиги это поистине волшебное число», — отметил журналист The Hockey News Джаред Клинтон.

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Без Стэмкоса – никуда

Одним из обязательных условий продолжения нынешнего успеха Никиты должен быть здоровый капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, которого в последние сезоны много мучили тяжёлые травмы. Не забудем, как в конце прошлого сезона у Кучерова «накипело», и россиянин, находясь в расположении национальной сборной, «приложил» свой клуб критикой о нежелании некоторых игроков выкладываться. Пока Стэмкос здоров и хорошо себя чувствует, их динамичный дуэт с Никитой способен на многое.

«Признаюсь честно, что о травмах я иногда думаю. В затылке эта мысль иногда свербит, ведь невозможно совсем игнорировать тот факт, что в последние годы я больше лечился, чем играл. Да, у меня уже есть привычка мыслить позитивно, но не хотелось бы снова стать разочарованием и расстраиваться самому из-за подобных проблем», — сказал Стэмкос, пропустивший 115 матчей из 328 возможных за четыре последних сезона. В начале прошлого сезона «Тампа», ведомая тем же дуэтом, была третьей в букмекерском рейтинге на победу в Кубке Стэнли – выше шли только «Чикаго» и «Питтсбург». Но после того, как в ноябре Стивен «вылетел» с очередной травмой, всё рухнуло, и попасть в плей-офф «молнии» не смогли.



«Я очень надеялся на то, что мы снова будем играть вместе с Никитой. Никогда ведь не знаешь, в какую тройку тебя определит тренер. Я хотел получить шанс восстановить наше взаимопонимание, и это получилось. Не забудем и Влада Наместникова, который и в прошлом сезоне здорово помогал нам. Что же до Кучерова, то он напоминает мне Мартена Сан-Луи. Когда я только начинал играть, Мартен был уже ветеран и много помогал мне, учил меня, делился опытом. И хотя мы с Кучеровым близки по возрасту, я чувствую то же самое. Он всегда продолжает работать над собой, и я должен идти в ногу с ним», — заявил Стэмкос.



«Молний» вполне справедливо называют лучшей командой на старте нынешнего сезона. И Кучеров, и Стэмкос – это два настоящих рулевых, которые способны приносить результат как сообща, та и по отдельности. Как ни крути, именно эта парочка – лучшие нападающие НХЛ на данный момент.