Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла

Как дела с напряжением в чемпионате Чехии?

Как ни послушаешь тренерский штаб сборной России, во всех неудачах, глобальных или локальных, виновата лига. Финнам проиграли, потому что игроки не привыкли к таким скоростям и уровню сопротивления. Со швейцарцами на протяжении двух периодов испытывали проблемы из-за того, что в NLA не такой напряжённый чемпионат, как у нас. Ирония в том, что привычку играть на максимуме наши хоккеисты утратили во многом из-за того, что СКА и ЦСКА играют между собой всего два раза за сезон, а больше проверять кандидатов на Олимпиаду и негде. А то, что в КХЛ к началу ноября сыграли на 10 игр больше, чем в NLA, связано не с чем иным, как с интересами сборной. Мы всё спешим и спешим, чтобы дать Знарку и его помощникам больше времени на подготовку.

Чешская Экстралига идёт по графику швейцарской NLA. Йозеф Яндач позвал на Кубок Карьяла сразу 11 представителей внутреннего чемпионата, что непривычно много. Среди них, правда, почти нет новых имён. В основном знакомые всё лица: Мартин Затёвич, Доминик Кубалик, Томаш Мертль, Владимир Рот, Милан Гулаш и Якуб Клепиш – все, так или иначе, засветились в наших клубах. Но всё же самой популярной лигой для сборной Чехии остаётся КХЛ. Это те парни, которые играют с подопечными Знарка каждый день в рамках регулярного чемпионата. Им никто не делает поблажек, не создают исключительных условий. Всё то же раннее начало сезона, всё те же 30 игр к ноябрю и, как правило, максимальное игровое время в клубах.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.

Три центра вместе как спонтанная удача

Человек предполагает, а бог располагает. Эту истину сполна на себе прочувствовал Знарок. От состава, который он определил на первый матч Кубок Карьяла по итогам тренировок в Новогорске, не осталось и следа. Где-то вмешались обстоятельства. После первой игры выбыл из строя Сергей Широков. После второй – его тёзка Плотников, схвативший дисквалификацию. А к чему-то Знарок пришёл сам, через матчи и выводы к ним. Скажем, стало очевидно, что Калинину комфортнее на краю, Ткачёву – рядом с Мозякиным, а Гаврикову не мешает один матч провести в запасе. Самый полезный защитник сборной России на чемпионате мира после «-2» в двух играх не попал в заявку.



Начало матча с чехами во многом стало продолжением концовки игры со швейцарцами. Это касается как скоростей, по которым сборная России соперника превосходила, так и главных действующих лиц. Тройка Калинин – Красковский – Григоренко возникла во многом случайно. Двое из них начинали турнир в роли центральных нападающих разных звеньев, а ещё один центр был спрятан в чулане, на всякий случай. Танцы с бубнами, то есть со звеньями, привели к тому, что они объединились и приняли участие в трёх из пяти шайбах в третьем периоде. На этом самое внезапное звено сборной России не успокоилось.

Четвёртое звено – лучшее в матче со Швейцарией. Оценки сборной России От Гусева и Капризова в сочетании с новым центром всё ещё ждём большего.

Ренессанс Григоренко

После поражения от финнов Михаил Григоренко ходил сам не свой. Он и так не производит впечатление жизнерадостного человека, а после командного провала, который наложился на личную неудачу, ждать от него улыбок было наивно. Григоренко совершенно не справился с ролью центра для Мозякина и был убран на задворки. Но именно там, где нет света софитов, экс-энхаэловец раскрылся во всей красе. После трёх очков со Швейцарией он ещё в первом периоде матча с Чехией оформил дубль! В первом случае он играл на партнёра, но рикошет вернул шайбу на крюк и не оставил иного выбора, кроме как бросать. Сделать счёт 2:0 Григоренко удалось после того, как Калинин успешно поборолся за шайбу.



Сочетание из трёх центров, столь привычное для сборной Канады, но уникальное для сборной России, до перерыва соорудило ещё один гол. Калинин запихал шайбу с пятака, но сделал уже это после того, как Марек Мазанец её зафиксировал. Судьи вполне справедливо этот гол не засчитали, но это не отменяет той жажды борьбы, которая сочилась сквозь каждое движение нашего четвёртого звена. А что же другие тройки? Мозякин практиковал фирменные подкидки, Шалунов пристреливался, а Гусев вполне мог заработать буллит, но не стал портить репутацию и картинно падать на глазах у судей.

Вирус удалений перешёл на чехов

Россия не разрывала чехов в клочья, не была на голову выше, но образцово-показательно наказывала соперника за ошибки. Это было особенно важно, учитывая, как подопечные Йозефа Яндача на этом турнире играют первые периоды. В победном матче со швейцарцами они соорудили неплохой задел, выиграв стартовый отрезок со счётом 2:0, а поражение от шведов начиналось с того, что они открыли счёт. Учитывая, что от периода к периоду у чехов неизменно «заканчивался бензин», хорошее начало с ними – половина дела.



Российской команде удалось искоренить, наверное, главную проблему – зашкаливающее количество необязательных удалений. Да, снова без острой необходимости сфолил Шалунов, но в общем и целом подопечные Знарка играли дисциплинированно и аккуратно. Зато этим вирусом нам удалось заразить чехов. Они во втором периоде начали не просто фолить, а грубить. Гулаш грязно зарядил по лицу Шалунову, а Накладал меньше, чем через минуту, бросил на борт Ткачёва. Удивительно, что после откровенного нарушения защитник «Локомотива» чему-то искренне возмущался.



Наша спецбригада большинства не могла не наказать чехов, оставшихся втроём. Когда на площадке одновременно Гусев, Шалунов, Капризов и Мозякин, глаза разбегаются, а коленки соперников начинает потряхивать. Вариантов для передач столько, что не каждый компьютер способен просчитать. Вот и чехи не просчитали, что Гусев отдавал передачу не на дальнюю штангу, а на пятак, где начеку был Капризов. Никита глазами, головой, плечами и всем, чем угодно, показал одно, а сделал другое, запутав чешских защитников. Даже то, что вскоре чехи ответили, реализовав большинство, не тянуло на весомую порцию дёгтя.

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Хет-трик как коллективная заслуга

Ещё во втором периоде произошёл уникальный случай. Михаил Григоренко забросил третью шайбу, попутно став лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Карьяла! Этот хет-трик стал для него первым не только в составе сборной России, но и в принципе на взрослом уровне. Ни в АХЛ, ни в НХЛ, ни в КХЛ нынешний «армеец» три за матч не забивал. Повышаются ли после этого его шансы поехать в Южную Корею? Здесь всё запутано. Прежде всего все мы, в том числе и тренерский штаб национальной команды, рассматривали Григоренко как центрального. Выстрелил же он, перейдя на фланг. Ещё один нюанс – то, как именно Михаил забивал свои шайбы. Он не обыгрывал один в один, не стрелял по девяткам. Его хет-трик – продукт коллективной работы. То защитник подключится, то партнёр за шайбу поборется. Вот и третий гол Григоренко родился из того, что Красковский нагло попёр на пятак.



Григоренко, будучи на кураже, не думал останавливаться. Правда, вместо заброшенных шайб он принялся коллекционировать подбитых чехов. Михаил невольно травмировал Якуба Крейчика, который решил заблокировать его бросок. В третьем периоде Хафизуллин и Клепиш обменялись шайбами, установив окончательный счёт – 5:2. Наша команда провела Кубок Карьяла не идеально, но что важно, прибавляла от матча к матчу. Знарок с помощниками дали понять, что могут быстро реагировать на ошибки и исправлять их. Остаётся лишь сожалеть, что ни со шведами, ни с канадцами мы в Хельсинки не сыграли. Для команды, которая только набрала обороты, турнир закончился слишком рано. Теперь проверить себя на фоне чемпионов мира и родоначальников хоккея нам удастся только через месяц на Кубке Первого канала.