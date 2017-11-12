«До Олимпиады ещё куча времени». Знарок подвёл итоги Кубка Карьяла

Сборная России переиграла национальную команду Чехии в матче Кубка Карьяла. Михаил Григоренко сделал хет-трик, также у россиян отличился Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.
«Капризов и Гусев ещё ищут химию»
Олег Знарок как всегда не горел желанием разбирать игру своих подопечных.
— Сегодняшняя игра более-менее понравилась, — начал Олег Валерьевич. — Да и в целом, наверное, только за исключением первого матча. А так готовимся дальше. Вся команда сегодня выглядело неплохо.
— Григоренко проявил себя ярко после того, как был переведён на фланг…
— Все проявили себя, просто я никого не выделаю. До Олимпиады ещё куча времени, будем следить за каждым.
— Что с Гавриковым?
— У Владислава, по-моему, не всё так плохо, ушиб. Наверное, пропустит неделю.
— Удивила дисквалификация Плотникова?
—Почему она должна была удивлять? Я вчера ещё не посмотрел момент, а вы уже написали, что я сказал, что не было удаления. Профессиональнее относитесь к этому. То, что я говорю и что читаю потом — совсем по-другому.
— Довольны взаимодействием Капризова и Гусева?
— Капризов и Гусев ещё ищут «химию», не так много времени у них было. Надеемся, что будет лучше.
— Почему Сорокин играл два матча подряд?
— Потому что у Шестёркина микротравма.
— Сколько ребят из олимпийской сборной попадут на Кубок Первого канала?
—- Мы сейчас будем ещё встречаться с ребятами, смотреть кого-то из олимпийской сборной.
— Ждали ли большего от Мозякина?
— В смысле что он не забил? Ждём от него большинства.
— Рады возвращению Шипачёва?
— ….
— Когда мы вас ещё спросим?
— Да никогда!
«Забронировал жильё в Пхёнчхане? Да нет, вы что»
Михаил Григоренко впервые на взрослом уровне оформил хет-трик.
— Конечно, очень хорошо забил сразу три, — улыбнулся форвард. — У меня залетело всё, что в принципе было. Спасибо большое партнёрам, что помогали. Хорошо сегодня сыграли и на мажорной ноте завершили турнир.
— Жилье в Пхёнчхане уже забронировали?
— Да нет, вы что. До Олимпиады ещё долго, до игр ещё много работы. Надеюсь, что у меня есть шансы. Наверное, этот турнир стал шагом вперед в моей карьере. Достаточно результативно сыграл. Были свои минусы, но в целом все нормально.
— Вечером за Канаду будете болеть?
— А надо за Канаду болеть?
— Если они выиграют, то Россия победит в общем зачёте Кубка Карьяла.
— Хотелось бы выиграть турнир, но за канадцев болеть не особо приятно.
— Вы стали набирать очки после того, как вас передвинули на фланг.
— Мы играли в три центральных в тройке. Друг другу помогали. Все оказывались в разных ситуациях. Можно сказать, что и так — это помогло больше себя в нападении проявить. Я-то привык играть и справа, и слева, поэтому для меня ничего нового.
— Когда был последний хет-трик?
— Лет пять-шесть назад. В «юниорке» ещё, наверное.
«Понравилось играть с Капризовым и Шалуновым»
Никита Гусев признался, что по окончании турнира все мысли у него уже о СКА.
— Неплохо выступили, — считает Никита. — Команда хорошо играла. Отличная игра с чехами, выиграли, молодцы.
— Стали ли вы ближе к поездке на Олимпиаду после Кубка Карьяла?
— Конечно, ставлю цель поехать на Олимпиаду и как можно лучше играть за сборную и за клуб.
— Как вам игралось с Капризовым и Шалуновым?
— С Кириллом мне понравилось играть, с Максимом тоже хорошо.
— Будете вечером болеть за Канаду?
— Ни за кого не буду болеть, нам надо настраиваться на свои следующие матчи. У СКА впереди выезд на Дальний Восток. Мысли уже только о клубе.