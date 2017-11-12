Итоги дня: Россия стала второй на Кубке Карьяла, «Салават» обменял Лазарева

Первый хет-трик Григоренко на взрослом уровне

Сборная России в рамках Кубка Карьяла выиграла у команды Чехии – 5:2. Это вторая победа российской сборной на турнире — в первом матче команда уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором разгромила сборную Швейцарии (6:2). Сборная Чехии ранее уступила команде Швеции (3:5), а затем переиграла сборную Швейцарии (3:2).

После первого периода российская сборная вела со счётом 2:0. Во второй трети матча чехи сумели ответить одним голом на две заброшенные шайбы россиян. В заключительной трети матча команды обменялись голами — 5:2 в пользу сборной России. Главным героем встречи признан нападающий сборной России Михаил Григоренко — он впервые за карьеру на взрослом уровне стал автором хет-трика. Также заброшенной шайбой в составе российской команды отметились Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин. В составе сборной Чехии отличились Доминик Кубалик и Якуб Клепиш.

Главным героем встречи признали нападающий сборной России Михаил Григоренко — он впервые за карьеру на взрослом уровне стал автором хет-трика.

Отметим, что встречу пропускал нападающий Сергей Плотников, дисквалифицированный за нарушение в матче со Швейцарией. Но россияне почувствовали уверенность и не оставили шансов принципиальному сопернику.

Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.

Макеев решил не отставать от Григоренко

Порадовала и олимпийская сборная России. Команда Олега Браташа и Ильи Воробьёва одержала волевую победу над сборной Словакии. Россияне выиграли все матчи турнира и стали обладателями главного приза на Кубке Германии.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу олимпийской сборной России. Покером в составе команды Олега Браташа отметился нападающий Алексей Макеев, который решил не отставать от партнёра по первой команде Михаила Григоренко, в итоге даже перегнав его по голам. В составе словацкой сборной отличились Марцел Гашчак и Марек Дялога.

«Салават Юлаев» обменял в «Витязь» 27-летнего нападающего Антона Лазарева. В обратном направлении проследовал 21-летний форвард Максим Джиошвили.

Канада не сыграла в пользу России

В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии переиграла национальную команду Канады (4:3), благодаря чему выиграла домашний турнир. Коллектив Лаури Марьямяки добился побед во всех матчах, заслуженно став первым. В составе финской сборной шайбы забросили Яни Лаюнен, Сами Лепистё, Миро Хейсканен и Ээли Толванен. За «кленовых листьев» забивали Жильбер Брюле, Максим Норо и Кристиан Томас. Вообще, финская молодёжь в лице Толванена и Хейсканена здорово проявила себя, не затерявшись среди более опытных партнёров.

В случае успеха североамериканской сборной в основное время Россия практически наверняка стала бы первой, однако канадцы не сыграли в пользу нашей команды. Зато самым ценным нападающим финского этапа Евротура был признан Михаил Григоренко, у которого после поражения от Суоми открылось второе дыхание. В матчах со швейцарцами и чехами форвард выглядел великолепно. Лучшим защитником турнира стал чех Якуб Накладал, а лучшим вратарём организаторы признали Микко Коскинена.

Вообще, финская молодёжь в лице Толванена и Хейсканена здорово проявила себя, не затерявшись среди более опытных партнёров.

Обмен между «Салаватом» и «Витязем»

«Салават Юлаев» обменял в «Витязь» 27-летнего нападающего Антона Лазарева. В обратном направлении проследовал 21-летний форвард Максим Джиошвили. Похоже, генменеджер уфимцев Леонид Вайсфельд расчищает место в платёжной ведомости под серьёзное приобретение.

На счету Лазарева пять (2+3) очков в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Хоккеист выступал за уфимскую команду с сезона-2015/16.

Джиошвили в настоящее время находится в фарм-клубе подмосковной команды — питерском «Динамо». Эта команда лидирует в нынешнем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. На его счету восемь (8+0) очков в 22 матчах. В КХЛ Джиошвили провёл в общей сложности семь матчей и очков не набрал.