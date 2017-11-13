«Салават» Вестерлунда начнёт победную серию. Прогнозы на игровой день КХЛ

“Нефтехимик” — “Сибирь”

Первый матч после перерыва на Евротур команда Андрея Назарова проведёт у себя дома. До Кубка Карьяла нижнекамцы переиграли челябинский “Трактор” со счётом 4:3 и с хорошим настроением ушли на паузу. Такое же настроение наверняка было и у игроков “Сибири”. После чувствительного поражения от ЦСКА был обыгран “Слован”. Нижнекамские “волки” очень комфортно чувствуют себя дома в этом сезоне, а потому сделаем ставку на их победу. Но противостояние с сибиряками будет упорным, поэтому, возможно, виктория будет добыта вне основного времени.

Прогноз: победа “Нефтехимика” в дополнительное время.

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“Витязь” — “Сочи”

В паузе на первый этап Евротура “витязи” не отдыхали, а активно искали усиление. Им удалось подписать финского вратаря Томи Кархунена взамен Михаила Бирюкова. А ещё состав команды из Подмосковья пополнили Матиас Мюттюнен, Антон Лазарев и Никита Двуреченский, с которым был подписан просмотровый контракт. Очень интересно будет посмотреть, как новички впишутся в игру коллектива Валерия Белова.

Вписаться нужно здесь и сейчас, поскольку отставание от зоны плей-офф составляет уже 10 очков, и его необходимо срочно сокращать. Выступления сочинцев в последнее время не отличаются стабильностью. Команда чередует победы и поражения. Предположим, что “витязи”, загнанные в незавидное турнирное положение, дадут серьёзный бой сочинским “леопардам” и одолеют их.

Прогноз: победа “Витязя” в основное время.

“Динамо” (Минск) — “Ак Барс”

Лидеры “Ак Барса” ещё вчера участвовали в евротуровских баталиях, поэтому сегодня вряд ли можно ожидать их появления на площадке в Минске. Что ж, тем эта игра будет интереснее. Минчане в последней встрече перед паузой проиграли одному из конкурентов по борьбе за выход в плей-офф — череповецкой “Северстали”. Сейчас их отставание от кубковой восьмёрки составляет семь очков, и можно быть уверенным в том, что это их мотивирует на серьёзную борьбу в матче. Обе команды должны подойти к этой игре свежими и отдохнувшими после недельного перерыва. Сделаем ставку на “Ак Барс”, поскольку суммарное мастерство казанского коллектива выше, чем у минчан.

Прогноз: победа “Ак Барса” в основное время.

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“Слован” — “Салават Юлаев”

Фаворит в этом матче ясен. “Салават” элементарно выше классом, а “Слован” в текущем чемпионате является одним из аутсайдеров. Но за неделю без матчей подопечные Эдуарда Занковца могли перевести дух, а заодно и очистить голову от груза прошлых поражений.

Думается, что на эту игру они выйдут свежими, отдохнувшими и, что главное, мотивированными на достижение максимального результата. Класса команды Эррки Вестерлунда должно хватить для того, чтобы увезти три очка из Братиславы. Перерыв должен был пойти уфимцам на пользу, матчи в Хабаровске и Владивостоке уже забыты.

Прогноз: победа “Салавата” в основное время.