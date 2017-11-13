События дня НХЛ. Ноль бросков Овечкина и чудо-сейв Василевского

Орлов в роли Овечкина

«Нужно больше бросать. Особенно находясь на хорошей дистанции перед воротами», — назидательно говорил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц перед домашним матчем с «Эдмонтоном». Говорил он это не капитану команды Овечкину, который удивительным образом остался без единого броска в створ в этой игре, хотя за карьеру регулярно доставлял неприятности «Ойлерз», а Евгению Кузнецову, но слова наставника оказались вполне актуальными. «Столичные» принимали у себя талантливую, но удивительно неэффективную команду, и после пятничной победы над «Питтсбургом» Овечкин и компания явно нуждались в дополнительной эмоциональной подпитке, найти которую оказалось очень непросто.



«Вашингтон» уступал по количеству бросков злому от неудач сопернику, но нули на табло сохранились до старта третьего периода. Самым активным хоккеистом у «Кэпиталз» стал защитник Дмитрий Орлов, который стал единственным в команде, кто смог забить с игры — он быстро отыграл пропущенный гол от Хайры, порадовав болельщиков великолепным броском под перекладину и ярким празднованием гола.

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В овертайме «Вашингтон» и вовсе оставил в полном покое вратаря «Ойлерз» Лорана Броссуа, по воротам которого не было нанесено ни одного выстрела. Коннор Макдэвид, сыгравший из пяти дополнительных минут 3.35, старался как мог, но его эффективность также оказалась не слишком высокой. «Столичные» дотерпели до серии буллитов, где у них был козырный туз в лице Ти Джея Оши. Признанный мастер штрафных бросков стал единственным, кто реализовал свою попытку, и в результате этого «Вашингтон» одержал пятую победу в шести матчах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Овечкин установил личный рекорд сезона по количеству игрового времени (23.48), но всё равно сыграл на три минуты меньше Макдэвида. Капитан «нефтяников» нанёс три броска в створ (все шесть попыток Овечкина бросить были заблокированы, а ещё два выстрела пришлись мимо створа) и второй раз за последние пять матчей остался без набранных очков. Лавры же главного героя матча заслужил вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, сделавший 29 сейвов. «Наверное, это был самый скучный овертайм «три на три», который я когда-либо играл. Все откатывались назад, никто не хотел давать шанс сопернику, ничего не происходило. Думаю, что зрители были разочарованы», — сказал Холтби, отразивший один бросок в овертайме. «Сегодня наш вратарь сыграл фантастически. Он дал нам возможность взять два очка», — резюмировал Барри Тротц.

Василевский спас, а судьи выручили

«Тампа» завершала своё выездное турне по Калифорнии матчем в Анахайме – все три предыдущие команды с Западного побережья были «молниями» побеждены, и «утки» не стали исключением. Однако победа получилась достаточно необычная, и виной тому эпизод, случившийся в третьем периоде при счёте 2:1 в пользу «Лайтнинг». Единственное для «Дакс» большинство в этом матче, казалось, было реализовано – защитник хозяев Монтур бросал в касание в пустой угол, но Андрей Василевский смог спасти свои ворота. Судя по траектории движения шайбы, голкипер выловил шайбу уже за линией, но длительный просмотр не дал точного представления, где же именно находился снаряд. После долгих споров видеосудьи решили оставить в силе вердикт арбитров в поле, заявив, что шайба линию ворот не пересекала.



«Я пытался понять, что же происходит. Парни кричали мне: «Держи шайбу, держи!». Можно сказать, что мне повезло», — признал сам россиянин. «К сожалению, нам не повезло. Наверное, каждый человек на трибунах посчитал, что шайба была в воротах, но правила иногда преподносят сюрпризы. Что ж, мы ничего не можем с этим поделать», — сказал главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, проблемы арбитров никак не снижают заслуг хоккеистов «Тампы». Василевский сделал 28 «спасений» и одержал 13-ю победу в 15 стартах, Владислав Наместников реализовал большинство и набрал своё шестое (4+2) очко в четырёх последних матчах, а Никита Кучеров отдал передачу и добрался до отметки в 30 баллов за сезон. Впервые с сезона-1993/94 «Тампа» выиграла все три матча в калифорнийском турне, пропустив в них суммарно лишь четыре шайбы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Гол рукой от Анисимова

Настоящий «аттракцион неслыханной щедрости» устроили «Чикаго» и «Нью-Джерси», забросив друг другу 12 шайб, половина из которых пришлась на первый период. Однако самым необычным голом стал первый, авторство которого принадлежит российскому форварду «Блэкхоукс» Артёму Анисимову. После броска издали от чешского защитника Яна Рутты Анисимов, дежуривший на пятачке, подправил шайбу вытянутой рукой. Последовал ещё один рикошет от оборонца «Дэвилз» Стивена Сантини, и снаряд завершил своё путешествие в сетке ворот «Нью-Джерси».

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Несмотря на столь необычный гол и лидерство в счёте, которое по ходу встречи выросло до трёх шайб, «Чикаго» не смог удержать победу. Начиная с концовки первого периода «Нью-Джерси» пять раз огорчил хозяев точными бросками, и организовать «возвращение» «ястребам» не помогла даже замена вратаря. «С самого начала пришлось непросто. Залетало всё, иногда такое бывает. Нужно просто об этом забыть и играть дальше, хотя, конечно, это непросто. Столько забить и не получить победу – это очень обидно», — сказал голкипер Кори Кроуфорд после матча.

В чём сила Кучерова и Стэмкоса? Они могут переписать новейшую историю НХЛ Никита может забить больше 70 голов за сезон. И это не шутки.

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