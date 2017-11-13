Олимпийский рейтинг сборной России. Что изменил Кубок Карьяла?

В начале октября мы впервые опубликовали наш олимпийский рейтинг. Это расширенный состав сборной России на Олимпийские игры по версии «Чемпионата». Напротив каждого игрока приведена его статистика в регулярном чемпионате КХЛ, а жирным выделены кандидаты, на данный момент имеющие наибольшие шансы отправиться в Пхёнчхан. После окончания Кубка Карьяла и Кубка Германии, где выступала олимпийская сборная, мы внесли соответствующие изменения. Одни претенденты на Олимпиаду выпали из обоймы, зато появилось немало новых имён.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

Вратари

Место Игрок Игры Победы КН ОБ «0» 1 (2) Илья Сорокин 19 12 1,78 91,6% 3 2 (1) Игорь Шестёркин 19 15 1,55 94,1% 4 3 (-) Александр Ерёменко 25 7 1,99 93,7% 2 4 (-) Василий Кошечкин 20 6 2,65 91,9% 0 5 (4) Илья Самсонов 16 6 2,78 91,2% 1 6 (3) Эмиль Гарипов 25 16 1,81 93,8% 3 7 (6) Василий Демченко 19 9 2,65 93,0% 1 8 (7) Игорь Бобков 19 5 2,17 92.8% 0 9 (-) Андрей Кареев 7 0 2,91 90,5% 0

Лучшим вратарём Кубка Карьяла был признан Микко Коскинен, обставивший своего одноклубника из СКА. Ещё в стартовом матче они с Игорем Шестёркиным столкнулись лицом к лицу, и долговязый финн пропустил на одну шайбу меньше. В дальнейшем Коскинен одержал ещё одну победу над шведами, а Шестёркин отправился в глухой запас. На игру с чехами он даже не переодевался. Зато сумел себя проявить его напарник Илья Сорокин — ещё один железный кандидат на поездку в Пхёнчхан. На финском этапе Евротура он пропускал стабильно по две шайбы, но главное, что с ним в воротах сборная России выигрывала.

По статистике в регулярном чемпионате КХЛ Шестёркин по-прежнему, как и месяц назад, превосходит Сорокина. Ожидаемо показатели обоих со временем снизились, но всё равно остались довольно убедительными. За счёт того, что московский «армеец» успешнее выступил в форме сборной, мы поднимаем его на первую позицию во вратарском рейтинге. А что же вакансия третьего вратаря на Олимпиаду? Игорь Бобков улучшил свою статистику. Василий Демченко выиграл конкуренцию у Павла Француоза, чем довёл чешского вратаря до истерики. Но ни тот, ни другой почти наверняка не поедут в Корею. И вот почему.

Третий штаб сборной России раскрыл те принципы, по которым будет формироваться вратарская бригада на Олимпийские игры. Формула проста: два молодых вратаря и один опытный. Два молодых — это, разумеется, Сорокин с Шестёркиным. Все их ровесники, в том числе Кареев (третий номер на Кубке Карьяла) с Самсоновым, (третий номер на Кубке Германии) имеют шансы отправиться на Игры лишь в случае травм «армейцев». А вот между кем развернётся борьба за роль ветерана-наставника, стало понятно по составу олимпийской сборной. Василий Кошечкин или Александр Ерёменко? Магнитогорец провёл в Аугсбуре два матча и одержал две победы, зато динамовец солиднее смотрится в составе «Динамо», имеет тесный контакт с тренером вратарей сборной Рашитом Давыдовым и четыре года назад уже ездил на Олимпиаду в качестве почётного туриста.

Защитники

Место Игрок Игры Голы Передачи Очки +/- Штраф Игровое время 1 (1) Богдан Киселевич 25 0 7 7 15 14 20.58 2 (2) Владислав Гавриков 28 1 6 7 7 6 15.54 3 (3) Никита Нестеров 23 1 13 14 7 2 18.23 4 (4) Вячеслав Войнов 18 7 7 14 1 4 20.02 5 (6) Илья Любушкин 28 1 4 5 9 57 19.11 6 (5) Антон Белов 6 1 2 3 3 0 15.55 7 (10) Динар Хафизуллин 26 3 7 10 8 16 15.41 8 (13) Андрей Зубарев 18 0 5 5 8 27 14.27 9 (8) Артём Зуб 21 0 2 2 6 8 14.10 10 (-) Никита Трямкин 28 4 10 14 8 56 20.43 11 (11) Михаил Науменков 22 0 0 0 10 18 17.06 12 (17) Игорь Ожиганов 21 0 2 2 1 10 14.04 13 (12) Егор Яковлев 12 0 3 3 5 6 14.48 14 (7) Андрей Марков 28 4 11 15 0 12 20.47 15 (15) Альберт Яруллин 28 2 7 9 6 18 19.07 16 (16) Михаил Пашнин 22 1 1 2 9 40 13.51 17 (17) Василий Токранов 27 5 9 14 4 10 18.50 18 (9) Алексей Марченко 19 1 7 8 7 2 18.23 19 (-) Павел Коледов 26 1 8 9 4 18 16.04 20 (-) Максим Чудинов 22 0 3 3 6 82 16.01 21 (14) Егор Мартынов 28 4 8 12 4 2 19.39 22 (18) Захар Арзамасцев 30 1 5 6 5 14 19.43

Четвёрку основных кандидатов на поездку в Пхёнчхан мы оставили без изменений. Владислав Гавриков и Богдан Киселевич набрали по "-2" в матче с финнами, пропустили в меньшинстве от швейцарцев, но даже это не понижает их шансы поехать на Олимпиаду. Единичные сбои бывают у всех, тем более когда играешь помногу и выходишь против лидеров. Шансы этой пары ещё могли как-то пошатнуться, если бы Знарок на матч с чехами оставил Гаврикова в запасе по игровым причинам, но у самого полезного защитника ЧМ-2017 травма. Что касается Никиты Нестерова и Вячеслава Войнова, то они начинали Кубок Карьяла вместе, но тренерский штаб быстро осознал, что это не лучшая идея. Нестеров оправдал авансы, проявив себя как наш лучший атакующий защитник. Войнов сыграл менее однозначно, но много ли в КХЛ праворуких защитников с таким опытом? Вячеслав остаётся на четвёртом месте во многом из-за отсутствия конкуренции.

Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России От тройки Гусев – Ткачёв – Капризов мы ждали большего.

Повысили свои шансы Динар Хафизуллин и Андрей Зубарев. Один только вызов на финский этап Евротура дал понять, что Знарок всерьёз на них рассчитывает. При этом оба сыграли довольно неплохо, а Хафизуллин и вовсе показал себя защитником, готовым в любом момент поддержать атаку. Во многом благодаря участию в Кубке Карьяла ворвались в наш рейтинг Никита Трямкин из «Автомобилиста» и Василий Токранов из «Ак Барса». Впрочем, и своей игрой за клубы они полностью заслужили быть отмеченными. Токранов так вообще удивил, став неотъемлемой частью казанского большинства. В Хельсинки, правда, ему дали всего один матч. Ещё два новичка нашего списка: Павел Коледов и Максим Чудинов. Первый расцвёл после прихода в «Локомотив» Дмитрия Квартальнова и неплохо проявил себя в составе олимпийской сборной. Второй вырвался из золотой клетки СКА и стал получать больше игрового времени в «Авангарде». Как ни странно, шансов вновь примерить форму сборной России у Чудинова стало больше вдали от базового клуба сборной и Знарка.

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Теперь о падениях. По одной позиции потеряли Антон Белов и Артём Зуб. Участники последнего чемпионата мира и подопечные Знарка по СКА остаются реальными кандидатами на поездку в Южную Корею. Белов, который был капитаном в Кёльне, и вовсе кажется неприкосновенной фигурой. Однако травмы, из-за которых они не смогли принять участие в первом этапе Евротура, сказались на рейтинге. После ударного старта потерял немало позиций Егор Мартынов. То, что омского «ястреба» не вызвали даже в олимпийскую сборную, позволяет сделать вывод, что тренерский штаб первой команды на него не рассчитывает. Ну а наиболее грандиозное падение совершили Алексей Марченко и Андрей Марков. Мы полагали, что участники Кубка мира и экс-энхаэловцы должны быть в первых рядах среди кандидатов на поездку в Пхёнчхан. Однако оба остались за бортом сборной. «Армейцу» вменяют в вину плохую физическую готовность из-за пропущенной предсезонки, а ветеран «Ак Барса», кажется, попадёт на Олимпиаду только в случае травм основных защитников.

Нападающие

Место Игрок Игры Голы Передачи Очки +/- Штраф Игровое время 1 (1) Никита Гусев 31 15 21 36 +13 2 15.56 2 (2) Илья Ковальчук 30 20 16 36 +3 12 19.09 3 (3) Павел Дацюк 24 7 20 27 +3 6 19.31 4 (6) Кирилл Капризов 24 13 15 28 +11 2 15.32 5 (11) Иван Телегин 24 4 6 10 +9 6 15.38 6 (13) Сергей Андронов 20 2 2 4 +5 39 14.22 7 (7) Сергей Плотников 31 7 12 19 +5 30 19.39 8 (-) Вадим Шипачёв - - - - - - - 9 (4) Сергей Мозякин 29 14 16 30 -2 2 20.30 10 (10) Валерий Ничушкин 25 10 6 16 +7 10 16.34 11 (9) Сергей Калинин 29 9 8 17 +15 14 13.18 12 (8) Михаил Григоренко 23 6 6 12 +7 6 16.02 13 (16) Максим Шалунов 21 8 10 18 +12 6 15.36 14 (5) Владимир Ткачёв («Ак Барс») 27 14 8 22 +6 18 16.25 15 (14) Николай Прохоркин 27 7 9 16 +10 16 12.57 16 (12) Александр Барабанов 28 6 8 14 +11 4 14.15 17 (15) Сергей Широков 31 14 17 31 +17 14 14.43 18 (-) Павел Красковский 30 2 3 5 +3 16 13.42 19 (20) Сергей Шумаков 21 8 8 17 +13 22 14.49 20 (17) Роман Любимов 19 2 4 6 +6 16 13.51 21 (18) Константин Окулов 18 3 8 11 +7 8 13.59 22 (19) Андрей Светлаков 17 2 6 8 +12 22 15.14 23 (21) Дмитрий Кагарлицкий 30 10 18 28 +6 16 20.55 24 (28) Александр Хохлачёв 26 9 13 22 +6 10 18.08 25 (-) Артём Фёдоров 28 3 11 14 0 16 14.32 26 (-) Максим Карпов 16 2 7 9 +2 0 12.19 27 (25) Антон Бурдасов 15 4 3 7 +1 4 14.22 28 (27) Владимир Ткачёв («Адмирал») 25 9 14 23 -3 10 18.05 29 (22) Владимир Галузин 28 4 9 13 -2 10 16.43 30 (23) Анатолий Голышев 16 5 3 8 +5 8 14.16 31 (24) Степан Санников 24 1 9 10 -7 35 16.57 32 (26) Станислав Галиев 24 3 5 8 +10 37 13.47

Перейдём к самому интересному. В атаке у сборной России традиционно наиболее высокая конкуренция. Жаловаться на выбор Олегу Знарку с помощниками не приходится. Тем не менее, мы не решились разбить первую тройку железных кандидатов. Илья Ковальчук и Павел Дацюк пропустили Кубок Карьяла, но это не смогло пошатнуть их позиции. Тем более что нам объяснили, по каким причинам отсутствуют потенциальные вожаки сборной на Олимпиаде. Павлу в рамках профилактики прочищают колено, у Ильи микротравма, да и вообще им хотели дать небольшую передышку. На резкую реакцию Ковальчука, который удивился своим невызовом на финский этап Евротура, закроем глаза. В клубе эти двое по-прежнему в полном порядке. Ну а на первом месте, как и месяц назад, Никита Гусев. Форвард, прогрессирующий на глазах, изящно и результативно дирижировал партнёрами по ударной тройке сборной России. У Гусева есть все шансы, чтобы стать звездой Олимпийских игр.

Баттл за место с Капризовым и ещё 6 интриг Кубка Карьяла А ещё у Евротура новый формат.

Если взглянуть на прошлый рейтинг, то можно заметить, что из топ-14 (именно столько форвардов попадут в заявку на Олимпиаду) пропали Александр Барабанов и Николай Прохоркин. Оба весьма средне выступают за клуб, пусть он для сборной России и базовый. Барабанов на Кубке Карьяла был одним из самых незаметных форвардов нашей команды, а Прохоркин и вовсе выступал за олимпийскую сборную. Показательно, что когда получил травму Сергей Широков, вызов в Хельсинки получил не он, а Максим Шалунов. Челябинец из ЦСКА обходит челябинца из СКА в нашем рейтинге. Шалунов забил в первой же игре на Кубке Карьяла и доказал, что его связка с Кириллом Капризовым дееспособна не только на клубном, но и на международном уровне. Ещё один новичок топ-14 — Вадим Шипачёв. Даже не сыграв ни одного матча в текущем сезоне КХЛ, он автоматически входит в круг основных кандидатов на поездку в Корею. Пока, правда, мы ему отрядили только восьмое место. Уж больно смущает категорическое нежелание Знарка как-либо комментировать возвращение блудного 87-го номера.

Хет-трик Григоренко – заслуга партнёров. Оценки сборной России Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.

Не удивляйтесь тому, что Сергей Андронов и Иван Телегин поднялись на несколько позиций, обогнав Сергея Мозякина. Капитан «Магнитки» в играх за клуб выглядит нестабильно, а в форме сборной был недостаточно эффективен в большинстве. Тогда как «армейская» связка, с который успели поиграть Плотников и Ничушкин, в очередной раз выступила в роли фундамента для сборной России. Без такого энергичного и суперполезного звена Знарку в Пхёнчхане не обойтись. Резкое падение казанца Владимира Ткачёва обусловлено открытой критикой со стороны тренерского штаба, а вот потеря четырёх позиций Михаилом Григоренко — скорее стечение обстоятельств. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Карьяла, оформил первый хет-трик на взрослом уровне, но сделал это на позиции крайнего нападающего. Очевидно, что с той конкуренцией, что есть у нашей сборной на флангах, в качестве центра шансов у Григоренко поехать на Олимпиаду не в пример больше.

Четвёртое звено – лучшее в матче со Швейцарией. Оценки сборной России От Гусева и Капризова в сочетании с новым центром всё ещё ждём большего.

Новичками рейтинга помимо Шипачёва стали Павел Красковский, Артём Фёдоров и Максим Карпов. Молодой «железнодорожник» во многом случайно получил игровое время на Кубке Карьяла, и воспользовался шансом на сто процентов. Показательно, что в звено из трёх номинальных центральных нападающих обязанности центра исполнял именно Красковский. Фёдоров и Карпов получили место в нашем списке авансом, хорошо проявив себя в составе олимпийской сборной на Кубке Германии. Там же выстрелили Александр Хохлачёв и Дмитрий Кагарлицкий, проводящие блестящий клубный сезон. А вот Галузин, Санников и Голышев об Олимпиаде могут забыть. До первого этапа Евротура мы допускали, что Знарок по старой памяти может позвать проверенных им форвардов, но для главного тренера сборной важнее оказалось их текущее состояние. Санников никак не может обрести свою игру и хватает один большой штраф за другим, а Голышев играет даже менее убедительно, чем в прошлом сезоне, когда его постигла ссылка в фарм-клуб.