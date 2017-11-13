Могли играть в КХЛ, но уехали покорять НХЛ. Ну и?

Из тех хоккеистов, которые прошлым летом сменили КХЛ на Северную Америку, у Евгения Дадонова было больше всего шансов добиться мгновенного успеха, и прогнозы на экс-форварда СКА оправдались.

Челябинский хоккеист – лидер далеко не самого сильного клуба НХЛ, у него отличное игровое время, и он заметен практически в каждой игре. Сейчас у Дадонова 16 сыгранных матчей за «пантер», и он идёт по графику «очко за игру». На счету Евгения 7 голов и 9 результативных передач.

Такой результат не должен удивлять. Дадонов уезжал из России не абы куда, а во Флориду, где у него есть свой дом и опыт выступления за «Пантерз» пятилетней давности. Поэтому Евгению не пришлось решать бытовые проблемы, приспосабливаться к новой жизни в Америке и решать проблему языкового барьера – словом, сталкиваться с теми трудностями, которые погубили заокеанскую карьеру Вадима Шипачёва.

Дадонов уезжал из России не абы куда, а во Флориду, где у него есть свой дом и опыт выступления за «Пантерз» пятилетней давности.

Воспитанник магнитогорского хоккея летом впервые покинул систему «Магнитки» и подписал однолетний контракт новичка с «Баффало», а на начало сезона смог закрепиться в составе «клинков». Несмотря на статус соглашения, Антипину пока удалось избежать ссылок в фарм-клуб, он пропустил не так много матчей, а в тех 12 встречах, которые Виктор уже отыграл, наш защитник выглядел неярко, но вполне надёжно.

Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».

Более-менее стабильное место Антипина в составе обусловлено прежде всего не самым сильным составом обороны «Сэйбрз» и травмой Зака Богосяна, но и сам россиянин не даёт серьёзных поводов для перевода в АХЛ. Он не допускает грубых ошибок, а более раскрепощённой игры в первый год от него и не ждут. Что касается результативности, то Антипин пока далёк от своей статистики в КХЛ: за дюжину матчей в составе «Баффало» Виктор отметился лишь двумя результативными передачами.

А вот бывшему защитнику московского «Динамо» Андрею Миронову повезло меньше, и с самого начала сезона в НХЛ ему приходится прокладывать дорогу в основу «Колорадо» через фарм-клуб. Миронов начал чемпионат именно в «Сан-Антонио», провёл там три игры, набрал 2 (0+2) очка, но самое главное – заработал показатель полезности «+3». Это дало повод «Эвеланш» увеличить российскую диаспору до четырёх человек, а Миронову должны были помочь с адаптацией Никита Задоров, Семён Варламов и Наиль Якупов.

Костину ещё слишком рано думать о переходе в основной состав «Блюз», и весь этот сезон он наверняка проведёт в составе «Сан-Антонио».

Сейчас Миронов находится в расположении «Колорадо», летал с командой на матчи в Швецию, где в игре с «Оттавой» и заработал своё первое очко в НХЛ. Всего Андрей провёл за «лавин» уже пять встреч, но пока получает минимальное игровое время. Как и многие новички, Миронов больше всего думает о том, чтобы не ошибиться, что сковывает его действия, но этот период нужно просто переждать и переработать.

Юный динамовский воспитанник в прошлом сезоне провёл всего 8 безрезультативных матчей за бело-голубых, летом стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта НХЛ, и сразу же заключил контракт новичка с «Сент-Луисом». Очевидно, что Костину ещё слишком рано думать о переходе в основной состав «Блюз», и весь этот сезон он наверняка проведёт в составе «Сан-Антонио». В текущем сезоне на его счету 13 сыгранных матчей, 8 (1+7) очков и неплохой показатель полезности «+6»

Мамину нужно продолжать работать и запастись терпением, ведь в конечном итоге решить проблему попадания в состав «Флориды» не так уж трудно.

Михаил Воробьёв, «Лихай Уэлли»

Уфимец Михаил Воробьёв отыграл два неполных сезона в «Салавате Юлаеве», а летом принял решение попробовать себя за океаном. Воробьёв был задрафтован в 2015 году «Филадельфией» и первые шаги в Америке делает в фарм-клубе «Флайерз» «Лихай Уэлли». Блеснувший на последнем молодёжном чемпионате мира ассистентским талантом, Воробьёв продолжает заниматься привычным делом и в АХЛ. В 15 встречах на его счету 7 (1+6) очков, а картину немного портит только отрицательный показатель полезности «-3». Но Воробьёв не теряется в Америке и имеет больше шансов подняться в «Филадельфию», чем, например, его нынешний одноклубник-россиянин Радель Фазлеев, играющий за океаном уже пятый сезон.

Кто следующий? 6 хоккеистов, которые скоро могут вернуться из Америки Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.

Максим Мамин, «Спрингфилд»

Экс-форвард ЦСКА, отыгравший всю карьеру в системе родного клуба, провёл неплохой прошлый сезон в главной команде и сразу же отправился покорять НХЛ. Форвард заключил контракт новичка с «Флоридой», но сезон предсказуемо начал в АХЛ в составе «Спрингфилда».

Дела в фарм-клубе у Мамина пока складываются не лучшим образом. С одной стороны, Максим в 7 сыгранных встречах набрал 5 (1+4) очков, что не так уж плохо. Но с другой – Мамин попадает в состав через раз, а это всего лишь «Спрингфилд». Таким образом, россиянину нужно продолжать работать и запастись терпением, ведь в конечном итоге решить проблему попадания в состав «Флориды» не так уж трудно.

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Ярослав Дыбленко, «Бингхэмптон»

Отъезд Дыбленко из КХЛ получился из категории неожиданных: молодой защитник не хватал звёзд с неба в «Атланте» и «Спартаке», не был задрафтован в НХЛ, однако сумел летом подписать контракт с «Нью-Джерси».

Разумеется, до состава «дьяволов» Дыбленко пока далеко, да и вообще россиянину, похоже, предстоит долгий путь наверх, если, конечно, Ярослав настроен рано или поздно попасть в НХЛ. Этот сезон уроженец Сургута проводит в «Бингхэмптоне», периодически теряя место в составе. В 10 играх на его счету 3 (0+3) очка и нулевой показатель полезности.

Александр Волков, «Сиракьюз»

20-летний Александр Волков никогда не играл в КХЛ, но он также летом решил сменить Россию на Америку и оказался в АХЛ, в фарм-клубе перспективной для россиян «Тампы». «Молнии» выбрали Волкова на минувшем драфте во втором раунде, и форвард, игравший в карьере только в МХЛ и ВХЛ, решился на переезд за океан.

В «Сиракьюз» Волков, никогда, кстати, не блиставший результативностью, пока малозаметен, но хотя бы достаточно регулярно выходит на лёд. В 12 встречах на его счету 3 (1+2) очка и показатель полезности «-2».