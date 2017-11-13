Искры из глаз. Как «Сталкер» и «Метеор» бились за лидерство в Ночной лиге

В НХЛ тоже есть свои СКА и ЦСКА

Не успели отгреметь страсти вокруг матча Кубка Карьяла между сборными России и Швейцарии, как в Ночной хоккейной лиге началось главное дерби первого круга — «Сталкер» против «Метеора». Эта игра была интересной сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Сталкер» — это действующий обладатель кубка Крутова, а «Метеор» также в текущем сезоне ставит перед собой задачу завоевать главный трофей сезона. Во-вторых, перед отчётным поединком ни один из коллективов не проиграл, а значит, субботний день 11 ноября 2017 года мог стать для одной из команд если не судным, то во всяком случае неудачным. А мог и не стать, ведь в Ночной лиге возможны ничьи. Обусловлено это огромной плотностью чемпионата, в день на каждой ледовой арене проходит по нескольку матчей, нужно экономить каждую минуту. КХЛ такое и не снилось!

В-третьих, «Сталкер» и «Метеор», играя в Лиге Мечты — самом мощном дивизионе НХЛ, — обладают наиболее сильными составами. За них играют люди, профессионально занимавшиеся хоккеем в спортивных школах, а «Метеор» так и вовсе был создан перед этим сезоном с конкретной задачей — победа на майском фестивале в Сочи. А тренирует его известный в недавнем прошлом защитник Леонид Канарейкин. Так что можно сказать, что для Ночной лиги это противостояние означает примерно то же самое, что битва СКА — ЦСКА для КХЛ.

Надо отметить, что профессиональное прошлое игроков обоих клубов даёт о себе знать. Скорости в игре были серьёзными. Было заметно, что команды играют не только на импровизации. У них есть заготовленные схемы раскатки, входа в зону, позиционной атаки и игры в неравных составах. Да и по игровым навыкам — приём шайбы, катание, видение площадки и умение вести силовую борьбу — хоккеисты мало чем уступали своим коллегам-профессионалам.

В Ночной лиге возможны ничьи. Обусловлено это огромной плотностью чемпионата, в день на каждой ледовой арене проходит по нескольку матчей, нужно экономить каждую минуту.

«Сталкер» начинает и выигрывает!

Перед игрой «Метеор» занимал первое место в Лиге Мечты, набрав 21 очко в семи матчах. «Сталкер» отставал всего на два балла, от этого битва была ещё более принципиальной. «Метеор» выиграл все свои встречи, а перед игрой со своим основным соперником капитан команды Илья Тихонов на замечание о том, что «сталкеры» давно не проигрывали в Москве, грозно пообещал это проверить.

Немного забегая вперёд, скажем, что проверка была пройдена. Уже в первом периоде Сергей Блинов и Андрей Кадейкин вывели «Сталкер» вперёд — 2:0. Через три минуты после перерыва Сергей Колошин забросил третью шайбу, предрешив исход поединка. Разумеется, «Метеор» не сдался, клуб с удвоенной энергией принялся штурмовать ворота соперника. В итоге Антон Новиков поразил ворота обладателя кубка Крутова, а сделал он это при розыгрыше большинства.

«Сталкер» сумел продержаться и довести игру до победы. 4:2 — обладатель кубка Крутова выиграл, сместив нового фаворита Лиги Мечты с первого места в турнирной таблице.

Интрига в матче перетекла в третий период и держалась почти до конца. На 45-й минуте встречи капитан «Сталкера» Сергей Блинов сделал счёт 4:1 — ему удался бросок с дальней дистанции. Метеоровцы попытались оспорить гол. По их мнению, вратарю Ишалееву была создана помеха. Но судьи были непреклонны. Вскоре игра ужесточилась, а градус набрал максимальные значения. Страсти на льду кипели, как в профессиональном хоккее! Пару раз на площадке едва не вспыхнула драка. «Метеор» пошёл вперёд, и результатом его усилий стала шайба Андрея Яковлева, заброшенная на 49-й минуте встречи в большинстве. После этого подопечные Леонида Канарейкина ещё дважды играли с численным перевесом, но «Сталкер» сумел продержаться и довести игру до победы. 4:2 — обладатель кубка Крутова выиграл, сместив нового фаворита Лиги Мечты с первого места в турнирной таблице.

«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать» Главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин рассказал об особенностях работы в Ночной хоккейной лиге и о целях команды на сезон.

«Пинал бутылки, потому что надо было добавить эмоций»

После матча свой комментарий по игре дал главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин. Наставник остался недоволен игрой своей команды в первом периоде, но отметил реализацию большинства у своих подопечных. Два их гола были забиты в большинстве.

«Я до этого смотрел несколько игр «Сталкера». Это добротная команда, чемпион прошлого сезона, и это не просто так. И сегодня мы почувствовали это на себе. Это очень плотная и по-спортивному наглая команда с хорошим движением. Из-за этого мы провалили первый период, но смогли потом перестроиться. Второй и третий периоды у нас получились хорошими. Не могу сказать, что мы не настраивались, но получилось так, что оказались не готовы к началу игры, и пришлось перестраиваться по её ходу.

Отмечу, что я доволен нашим большинством. Два гола сегодня мы забили при численном преимуществе. Недоволен же я первым периодом. Если брать игру в целом, то есть проблемы, которые надо будет устранять ко второму кругу. Думаю, что соперник сегодня заслужил победу больше, чем мы. Почему я пинал бутылки в первом периоде? Потому что видел, что команда не работает так, как должна была. Первый период мы проиграли, поэтому нужно было добавить эмоций.

Я испытываю большое уважение к этим мужикам. Они работают всю неделю, дважды приезжают на вечерние тренировки, и ещё играют в двух лигах — в Ночной и Российской товарищеской. Они играют в выходные, и это очень сильно. Вижу самоотдачу, и это очень радует. У лиги хорошая организация, всё добротно и хорошо. Здесь много ребят, которые 10 лет занимались хоккеем в школах, но им не удалось пробиться и играть на высшем уровне. А хоккейный азарт, который был привит с детства, остался. Хочется играть! Из-за этого страсти и кипят. У мужиков есть характер», — сказал Канарейкин.

Л. Канарейкин: Почему я пинал бутылки в первом периоде? Потому что я видел, что команда не работает так, как должна была. Первый период мы проиграли, поэтому нужно было добавить эмоций.

Капитан «Сталкера» Роман Лебедев в свою очередь отметил, что «Метеор» — это самый принципиальный и серьёзный соперник для его команды.

«Игра была сложной, и соперник – серьёзный. Хорошая команда, молодые и быстрые ребята. Мы победили, наверное, в первую очередь за счёт опыта и слаженности. Мы забили то, что смогли. Те моменты, которые у нас были, мы и реализовали. Были, конечно, и ещё нереализованные моменты, но нам хватило того, что мы сделали. Не всегда, как видим, побеждают молодость и скорость, надо иногда играть и головой.

Пожалуй, «Метеор» самый серьёзный из всех соперников. Во втором круге будет ещё сложнее против них играть, понятно. Но и мы тоже сыгрываемся – у нас в составе довольно много новых ребят, поэтому наша игра ещё не максимум того, на что мы способны», — сказал Лебедев.

«Готов не забивать вообще, главное, чтобы «Метеор» был первым»

Форвард «Метеора» Антон Садов признался, что главное для него не личная статистика, а командные достижения.

«Первый период мы однозначно не должны были проигрывать 0:2. С самого начала мы не выполнили задание тренера, получили удаления. После первого периода-то игра была равная, второй и третий мы 1:1 сыграли. В целом это был, конечно, самый серьёзный соперник из всех, с кем мы играли. Конечно, сами для себя мы не делим соперников на серьёзных или несерьёзных. Но раз «Сталкер» единственный, кому мы проиграли, – значит они самые серьёзные, правильно?

В Ночной хоккейной лиге интересные игры, хорошие соперники, достойная организация и мотивация поехать в Сочи – всё это однозначно ведет меня и нас вперёд. В таблицы лучших снайперов и бомбардиров мы не смотрим, самое главное, что наша команда теперь не на первом, а на втором месте – значит надо исправлять. Я готов не забивать вообще, главное, чтобы «Метеор» был первым», — заявил Садов.

В Лиге Мечты сменился лидер. Теперь «Сталкер», который стал первым в прошлом сезоне, возглавляет турнирную таблицу. Но «Метеор», конечно же, не смирился с потерей своего лидерства, так что вся борьба ещё впереди!