ЦСКА круче СКА! Кто сейчас самый базовый клуб сборной

Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла, проиграв лишь в стартовом матче команде Финляндии, ставшей победительницей домашнего турнира. Подавляющее большинство хоккеистов (18 из 25) коллектива Олега Знарка представляли два «армейских» клуба: СКА и ЦСКА. Разбираемся, кто из них сыграл продуктивнее и проявил себя с лучшей стороны, а кому нужно серьёзно прибавлять. К слову, хоккеисты ЦСКА забросили 9 шайб сборной России из 13.

СКА

в. Игорь Шестёркин, 1 матч, 82,35% отражённых бросков

Шестёркину доверили начинать турнир. Игорь играл в матче с финнами, попустил быстрый гол, а затем ещё дважды выгребал шайбу из сетки ворот. В последнее время игра у Шестёркина не слишком идёт, бывают и откровенно слабые матчи, но тренерский штаб продолжает доверять молодому голкиперу. Было интересно наблюдать за дуэлью Коскинен – Шестёркин в дебютной игре на Кубке Карьяла.

Олимпийский рейтинг сборной России. Что изменил Кубок Карьяла? И здесь даже есть Вадим Шипачёв.

з. Вячеслав Войнов, 3 матча, 0+1, «+3»

Войнов – один из ключевых защитников в системе Олега Знарка, который часто выходит на большинство. Вячеслав, когда находится в хорошей физической форме, способен играть намного результативнее. В целом провёл турнир на приличном уровне, без резких спадов и провалов.

з. Владислав Гавриков, 2 матча, 0+0, «-2»

От Гаврикова ожидали более качественной игры. В матче с финнами хоккеист сыграл слабо, заработав «-2». Со швейцарцами мужественно бросился под шайбу, получил повреждение. С чехами Гавриков не играл. Владислав – единственный в сборной, кто закончил турнир с отрицательным показателем полезности.

Многие не поняли, за что именно удалили Плотникова, но профессионалы сказали чётко: была подсечка, а это «5+20».

з. Андрей Зубарев, 3 матча, 0+0, «+3»

Зубарев выполнил то, что от него требуют. Сыграл жёстко и эффективно, а главным эпизодом стала драка Андрея с финном Савинайненом, всполошившая местную прессу. Результативностью Андрей никогда не отличался, поэтому в этом плане спрос с него небольшой.

з. Динар Хафизуллин, 3 матча, 1+1, «+2»

Хороший турнир получился для Хафизуллина. Динар впервые забил за сборную, поразив ворота чехов. Смотрелся уверенно, не выпадал из общей массы и не допускал серьёзных ошибок. Ну а в эпизоде с голом пас-конфетку на Хафизуллина отдал капитан команды Сергей Мозякин.

н. Александр Барабанов, 3 матча, 0+0, «+1»

Не лучший турнир в исполнении форварда СКА. Результативных баллов не набрал, до первых ролей далеко, хотя в последнее время Александр стал заметно прогрессировать. Все ждут от Барабанова заброшенных шайб, но с этим на Кубке Карьяла у хоккеиста были проблемы. Хотя в целом сборная показала результативный хоккей.

н. Никита Гусев, 3 матча, 0+4, «0»

А вот Никита Гусев выглядел увереннее. Да, первый матч у тройки Капризов – Ткачёв – Гусев не получился, но тут явно прослеживается тренерская ошибка. Знарок не угадал с центром для двух крайних форвардов. После приезда Максима Шалунова звено стало выглядеть интереснее и продуктивнее.

Есть ощущение, что именно на Сорокина будет сделана ставка как на основного голкипера на Олимпийских играх.

н. Сергей Калинин, 3 матча, 1+1, «+6»

Понравилась игра Сергея Калинина. Вообще, после возвращения из Северной Америки нападающий раскрыл себя по-новому. Стало получаться в клубе, да и в сборной Калинин уж точно не затерялся. У него второй после Григоренко показатель полезности в команде, самоотдача на льду тоже была на уровне. Сергей – в списке главных кандидатов для поездки на Олимпиаду.

н. Сергей Плотников, 2 матча, 1+0, «0»

В целом всё хорошо, но общее впечатление испортило удаление в матче со Швейцарией до конца игры. Многие не поняли, за что именно удалили Плотникова, но профессионалы сказали чётко: была подсечка, а это «5+20». В результате дисквалификации Сергей был вынужден пропустить последний матч с Чехией. Плотников продолжает оставаться одним из главных любимчиков Олега Знарка.

ЦСКА

в. Илья Сорокин, 2 матча, 93,22% отражённых броска

Сорокин сыграл в двух матчах. Есть ощущение, что именно на Илью будет сделана ставка как на основного голкипера на Олимпийских играх, хотя тренер вратарей сборной Рашит Давыдов отметил, что определённые вещи в игре Сорокину нужно подтягивать. На данный момент Илья выглядит сильнее своего партнёра из СКА.

з. Богдан Киселевич, 3 матча, 0+1, «+1»

Лучший защитник ЦСКА справедливо получает вызов в сборную России. Киселевич, если можно так выразиться, в «списке неприкасаемых» для поездки на Олимпиаду. Начинал Кубок Карьяла в паре с Гавриковым, а заканчивал с Хафизуллиным. Универсален, способен выполнить любое тренерское задание, сыграть на команду.

з. Никита Нестеров, 3 матча, 1+2, «+2»

Как в ЦСКА, так и в сборной Нестеров постоянно выходит в большинстве. Забросил классную шайбу в ворота швейцарцев в самый нужный момент, когда нужно было переломить ход встречи в третьем периоде. Тренерский штаб должен быть доволен игрой Нестерова на Кубке Карьяла.

Хет-трик Григоренко – заслуга партнёров. Оценки сборной России Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.

н. Сергей Андронов, 3 матча, 0+0, «0»

Капитан ЦСКА не блеснул результативностью, но от него в сборной требуют совершенно иного. Андронов – один из главных людей в команде Знарка по игре в меньшинстве. Жёсткий и силовой форвард. Отсюда и нули в графе «голы» и «передачи». Однако современный хоккей требует от игроков разносторонних навыков, поэтому голов от Андронова тоже ждут.

н. Михаил Григоренко, 3 матча, 4+2, «+7»

После неудачной встречи с финнами многие поспешили обрушить на Григоренко волну критики. Михаил собрался, пришёл в себя и показал великолепный хоккей, оформив первый хет-трик на взрослом уровне и став не только лучшим в составе российской команде, но и в целом на турнире. Григоренко приятно удивил. Более того, по его собственным словам, чувствует он себя одинаково комфортно и в центре, и с краю.

Шалунов оживил игру Капризова и Гусева, забил швейцарцам, но и ошибок допустил прилично.

н. Кирилл Капризов, 3 матча, 2+0, «0»

Капризов забил финнам и чехам, однако первый матч их тройка с Ткачёвым и Гусевым выглядела не так уверенно, как хотелось бы. Кирилл растёт на глазах, старается и полностью отдаётся на льду. Однако ошибки случаются. Куда без них в таком юном по меркам первой сборной возрасте?

н. Валерий Ничушкин, 3 матча, 1+0, «+1»

В первом матче с Калининым и Широковым игра звена не особо ладилась, но Валерий был самым активным в тройке. С Андроновым и Телегиным у нападающего ЦСКА были немного другие функции, но в целом не из общей схемы выпадал. Игру Ничушкина можно оценить на твёрдую четвёрку.

н. Иван Телегин, 3 матча, 0+1, «0»

Телегин – необходимый человек для команды Знарка. На Иване завязано практически всё меньшинство сборной России, он активно обороняется, выгрызает шайбу, бьётся у бортов. Так что результативности тут тоже ждать не стоит. Свои функции Иван выполняет исправно, а забивать у россиян и без Телегина есть кому.

н. Максим Шалунов, 2 матча, 1+0, «+1»

Был в экстренном порядке вызван из олимпийской сборной после травмы Сергея Широкова в матче с Финляндией. Оживил игру Капризова и Гусева, забил швейцарцам, но и ошибок допустил прилично. В частности, именно после удаления Шалунова соперник забросил вторую шайбу.