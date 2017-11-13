«Торонто» и Ламорелло не отдадут Сошникова СКА. И будут правы?

Вторник – день истины для Сошникова

Похоже, 14 ноября может стать днём истины для российского форварда «Торонто» Никиты Сошникова. Если к этому дню нападающий не будет вызван в основу «Мэйпл Лифс», он может воспользоваться пунктом в контракте и уехать в КХЛ. Талантливый россиянин, подписавший в 2015-м трёхлетний контракт с «кленовыми листьями», ещё в прошлом сезоне провёл за основную команду 56 матчей, и его будущее казалось весьма неплохим. Однако конкуренция среди форвардов в «Торонто» возросла, Сошников был отправлен в фарм-клуб, и попыток поднять его в основу в нынешнем чемпионате не предпринималось.

«Я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе «Торонто». К тому же играл в четвёртом звене, поэтому пришлось перестраиваться. Там другая работа, функции. Хотя зацикливаться сейчас на этом не хочу. В этом году новый старт. Надо подняться в более высокие тройки, играть в свой хоккей. Но и плюсы есть – научился играть в меньшинстве, показал хорошую статистику. Не обязательно быть в первых двух звеньях. Даже в третьем получаешь много игрового времени. И в меньшинстве я тоже хотел бы выходить. Это очень важный компонент. Летом восстанавливался после травмы. Но думал, было бы хорошо забить 20 голов за сезон – такую цель перед собой поставил», — оптимистично говорил Никита перед началом тренировочного лагеря.

н. Никита Сошников, 24 года



67 матчей в НХЛ, 14 (7+7) очков.

90 матчей в КХЛ, 37 (16+21) очков.

72 матча в АХЛ, 43 (24+19) очка.



Сезон-2017/18: 12 (5+7) очков в 14 матчах за «Торонто Марлис». 67 матчей в НХЛ, 14 (7+7) очков.90 матчей в КХЛ, 37 (16+21) очков.72 матча в АХЛ, 43 (24+19) очка.Сезон-2017/18: 12 (5+7) очков в 14 матчах за «Торонто Марлис».

Однако стартовал сезон, и постепенно радужное настроение было вытеснено не самыми приятными обстоятельствами. В основе «Торонто» сейчас для него места нет – слишком высока конкуренция, и уровень реальной заинтересованности Майка Бэбкока в перспективном российском форварде можно оценить как минимальный.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Toronto Marlies.

«Есть хорошие парни, которые не играют»

Строго говоря, Сошникову достаточно тесно даже в фарм-клубе, поскольку в нынешнем составе «Марлис» также много талантливых и перспективных нападающих, которые ждут своего часа. Андреас Джонсон, Керби Райкел, Мэйсон Марчмент, Дмитрий Тимашов, Каспери Капанен, Джереми Бракко и чуть более возрастной Бен Смит – каждый из них рассчитывает на заветный вызов в основу и борется за место под солнцем. Сошников идёт среди лидеров команды по результативности, но фаворитом в борьбе за путёвку в основу его не считают – в первую очередь из-за не самого большого количества игрового времени.

«Трудно дать хорошие минуты всем. Матч на матч не приходится, иногда кто-то играет мало, а потом наоборот. Мы пытаемся найти парней, которые «выстрелят» именно в этом конкретном матче. У «Мэйпл Лифс» очень сильные фланговые нападающие. Есть очень хорошие парни, которые не играют, но являются отличными хоккеистами», — уклончиво пояснил главный тренер «Марлис» Шелдон Кифи.

Атака «Торонто Мэйпл Лифс» на последней тренировке:



Хайман – Марло – Браун,

Комаров – Кадри – Нюландер,

Ван Римсдайк – Бозак – Марнер,

Мартин – Мур – Лейво.



* Остон Мэттьюс травмирован и занимался по индивидуальной программе.

Неудивительно, что взгляд большинства заокеанских экспертов на ситуацию с Сошниковым сводится к следующему: в основу его вызовут, чтобы не отпустить в КХЛ, но перспектив остаться в «Мэйпл Лифс» у него нет. «Можно быть уверенным, что «Лифс» вызовут его до дедлайна и отъезда в КХЛ не случится. Также надо отметить, что Сошникову осталось провести три матча в НХЛ до того, как его надо будет выставлять на драфт отказов при перемещении между НХЛ и АХЛ. Так что «Лифс» должны его вызвать. У «Торонто» избыток форвардов, и многие клубы смотрят на эту ситуацию и думают, что она должна так или иначе разрешиться. У них большая глубина в линии нападения, им необходимо усиление в обороне. Возможно, что рано или поздно это приведёт к обмену», — полагает знаменитый Пьер ЛеБрюн. В пользу будущего расставания «Торонто» с Никитой говорит и тот факт, что нынешний контракт россиянина – двустороннее соглашение на $ 736 тыс. в НХЛ и $ 70 тыс. в фарм-клубе завершится после нынешнего сезона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Toronto Marlies.

Не столь категоричен коллега ЛеБрюна с телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман. «Если Никита Сошников не окажется в НХЛ во вторник, у него есть право вернуться за океан. Генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло часто говорит: «Если у тебя есть время, используй его». Так что, вероятно, всё разрешится в понедельник в 23:59. Либо это будет что-то простое, как изменение состава, либо какое-то другое решение. Люди ждут, что «Торонто» что-то сделает, чтобы освободить место для него», — сказал Фридман.

Обмен выгоден всем?

Про интерес самого Никиты к возвращению в Россию до сих пор не было известно ничего. До отъезда в Северную Америку Сошников провёл два сезона за разваливавшийся «Атлант», и последний из них был очень неплохим (32 очка в 57 матчах), а права на него в КХЛ принадлежат питерскому СКА. Приезжать в Северную столицу, где состав и без того перегружен звёздами различных величин, для Сошникова смысла нет – ситуация в СКА для него будет ничуть не легче, чем в «Мэйпл Лифс».

«Я не говорю, что задача клубов КХЛ – возвращать игроков, говорю от имени федерации. Конечно, стоит ожидать до конца года, что кто-то вернётся из Северной Америки. Мы к этому стремимся, в этом направлении постоянно идёт работа», — сказал в воскресенье первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, и эти слова вполне вписываются в возможную линию поведения руководства СКА относительно Никиты. Но вряд ли будет преувеличением считать, что после приезда в Питер Вадима Шипачёва состав «армейцев» сможет «переварить» ещё кого-либо из амбициозных возвращенцев.

В этом свете самым выгодным вариантом для всех сторон может стать обмен в другой клуб НХЛ, но рынок потенциальных заинтересованных в Никите команд можно оценить лишь очень приблизительно. С одной стороны, для таких коллективов, как «Эдмонтон» или «Аризона», Никита вполне мог бы подойти как талантливый «убийца» меньшинства и человек, способный помочь лидерам атаки, являясь игроком глубины. С другой, сам Сошников в том же сентябрьском интервью дал понять, что в перспективе был бы не прочь попасть в топ-6 нападающих клуба НХЛ и не специализироваться на разрушении и затыкании дыр.

Кто следующий? 6 хоккеистов, которые скоро могут вернуться из Америки Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.

«У «Торонто» появилась неприятная привычка мариновать перспективных хоккеистов в ложе прессы. С Джошем Лейво та же ситуация: его подняли в основу, но дали сыграть лишь несколько матчей. Когда все здоровы, то в четвёртом звене выходят Марнер или Коннор Браун, что говорит о высочайшей конкуренции. Конечно, это отвратительно, что хорошим хоккеистам просто негде играть. Пока что выход один – поднять Сошникова в состав. Вряд ли он принесёт большую отдачу прямо сейчас, но других вариантов нет», — отметил автор блога Editor In Leaf Джеймс Таннер, добавив, что «Торонто» проведёт ближайший матч лишь в четверг.

Не исключено, что «Торонто» уговорит Сошникова остаться в АХЛ, но для этого потребуются дальнейшие переговоры с агентом форварда Дэном Мильштейном, который не так давно твёрдо заявил, что Никита – игрок НХЛ. В этом случае опция возвращения в Россию у хоккеиста сохранится до конца действия заокеанского контракта, и пересечь океан он сможет в любой момент. Однако стоит ли решаться на подобный шаг после трёх неплохих лет, проведённых в Северной Америке?