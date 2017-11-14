Итоги дня КХЛ: Вестерлунду угрожает отставка? «Салават» проиграл аутсайдеру

Премьера Шипачёва на Дальнем Востоке
Утром в понедельник СКА отправился на выездную серию, в рамках которой проведёт матчи с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунь Ред Стар». С командой поехали Илья Ковальчук, который восстановился от травмы, и Вадим Шипачёв, недавно подписавший контракт с питерскими «армейцами» после возвращения из НХЛ. Наведёт ли шуму Вадим на Дальнем Востоке?
Кошмар Салака
Регулярный чемпионат КХЛ после игр сборных возобновился матчем в Нижнекамске. В составе хозяев отлучались в национальные команды Секстон (на Кубок Германии в сборную США), и чехи Нестрашил и Ганзал (на Кубок Карьяла). У «Сибири» в олимпийскую сборную России были командированы Основин и Верещагин. Остальные же в штатном режиме готовились ко второй части «регулярки».
Команда Назарова блестяще провела сентябрь и октябрь, уверенно закрепившись в зоне плей-офф. У Павла Зубова дела в турнирной таблице куда хуже. Игроки «Нефтехимика» ждать долго не стали и уже на десятой минуте Шиксатдаров открыл счёт. За три минуты Салак пропустил три шайбы и был заменён. На чешского голкипера было больно смотреть, особенно после гола Хайруллина, где Александр допустил грубую ошибку. Впрочем, Красиков ситуацию не исправил и сразу же пропустил нелепую шайбу.
Во втором периоде «Сибирь» преобразилась, а у Ежова заметно прибавилось работы. Однако гостей хватило лишь на одну шайбу. Победа позволила нижнекамцам обогнать в турнирной таблице «Авангард» и подняться на третью строчку.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Токранов домчался до Минска, а где Ткачёв?
В воскресенье после матча с Чехией Василий Токранов активнее всех спешил в аэропорт Хельсинки. Быстро переодевшись, защитник «Ак Барса» на бегу признался журналистам, что у него самолёт час. До Минска Василий добрался и вышел в первом звене, а вот другого российского сборника, Владимира Ткачёва, в составе на матч с «Динамо» не оказалось.
Минчане активнее смотрелись в первой половине встречи, а в начале второго периода 19-летний Шарангович реализовал большинство. Постепенно казанцы в игру втянулись и активнее стали действовать в зоне соперника. Шикарную комбинацию разыграли Галиев с Глуховым. С тонкой передачи Станислава Михаил обхитрил Энрота и сравнял счёт. Правда, вскоре динамовцы вновь вырвались вперёд. Всего же подопечные Горди Дуайера забросили четыре шайбы и победили дома «Ак Барс» впервые за семь лет.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Зубов вырвал победу
Подольская команда в этом сезоне никак не может похвастаться результатами, а об отставке Валерия Белова говорят всё чаще. Неделю назад клуб расстался с вратарём Михаилом Бирюковым, а Игорь Сапрыкин стал полноценным первым номером. Да и зрителей в Ледовый дворец «Витязя» приходят всё меньше. На игре «Сочи» было всего 2100 человек.
Хозяева активнее гостей провели первый период, перебросав соперника в два раза (20 против 11), однако сочинцы умело воспользовались своим моментом и первыми забили гол. Афиногенов счёт сравнял, а во втором периоде Воронков здорово бросил, и шайба с рикошета залетела в воротаБарулина. Для 20-летнего защитника этот гол стал первым за 108 матчей в КХЛ. «Витязь» и после первого перерыва больше атаковал ворота, но удержать преимущество не сумел. Сочинские легионеры взялись за дело и вырвали победу в Подольске, Коллинз оформил дубль.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Локтионов вернулся в «Локомотив»
«Локомотив» заключил двухлетний контракт с нападающим Андреем Локтионовым. По окончании прошлого сезона 27-летний форвард уехал в Америку и подписал просмотровый контракт с «Лос-Анджелес», однако пробиться в основу «Кингз» ему не удалось. Переговоры с ярославским клубом тянулись несколько месяцев, и вот компромисс, по всей видимости, был найден.
Проблемы «Салавата» продолжаются
Обе команды командировали добрую половину своих игроков в сборные. От этого и большого количество голов и острых моментов в матче мы не увидели.
Хозяева быстро открыли счёт. Ржепик легко обыграл двоих игроков и расстрелял ворота Скривенса. Хозяева удалялись и давали надежду сопернику. Но «Салават» всё никак не может наладить большинство, в этом компоненте уфимцы далеки от лидеров и улучшениями не пахнет.
В третьем периоде Зак Бойчак увеличил преимущество команды, а спустя несколько минут шикарный момент был у Скалицки, но Скривенс спас ворота. Тем не менее, хозяева всё-таки повели в счёте с разницей в три шайбы, а максимум, что удалось гостям – это сократить отставание до минимума.
Больше всего в матче порадовала посещаемость. 7766 зрителей пришло поддержать братиславскую команду, которая занимает предпоследнее место на Западе. «Салават» же вслед за неудачами в Хабаровске и Владивостоке теперь проиграл аутсайдеру, а впереди команду Эркки Вестерлунда ждёт встреча с ЦСКА.