Что с вратарями, «молодёжка»? Россия проиграла канадцам из Онтарио

Долгие годы считалось, что сборная лиги Онтарио – это такая неприступная крепость, покорить которую не под силу ни одному поколению молодёжной сборной России. С 2003 по 2012 год наши парни никак не могли одолеть сверстников из OHL. Порой проигрывали разгромно, иногда — всего в одну шайбу, а однажды добрались до буллитов. Перелом же наступил накануне МЧМ в Уфе, когда подопечные Валерия Брагина добились победы со счётом 2:1. Тогда в Сарнии заброшенными шайбами отметились Антон Шенфельд и Максим Шалунов.

С тех пор сборная России и сборная OHLпровели между собой девять игр, в которых наша «молодёжка» потерпела четыре поражения и одержала пять побед. Последнего успеха удалось добиться всего несколько дней назад. В Оуэн-Саунде россияне забросили в ворота Дилана Уэллса четыре шайбы и ещё одну провели в пустые ворота. Несмотря на то, что сборной России не нужно было уезжать за пределы провинции Онтарио, между третьим и четвёртым матчем суперсерии был предусмотрен максимально возможный перерыв.

Валерий Брагин совершил четыре изменения в составе, сменив двух защитников, двух нападающих и вратаря. В заявку попали Калинин, Елизаров, Цыплаков и Моисеев, а место в воротах занял Сухачёв. На ещё более масштабные перемены, в том числе на последнем рубеже, пошёл Тревор Летовски. Да-да, со сборной OHL работает канадец, который на заре своей карьеры засветился в «Барысе». Он провёл два года в Астане, после чего повесил коньки на гвоздь. Это произошло за полгода до того, как Брагин взял золото Баффало. Сегодня Летовски – ассистент главного тренера молодёжной сборной Канады и действующий обладатель Мемориального кубка с «Виндзором».

Посторонись, Онтарио! Вратарь Мельничук обезоружил канадскую атаку Голкипер сделал 35 сейвов и помог сборной России захватить лидерство в суперсерии.

Игра началась с того, что Дамир Рахимуллин подтвердил репутацию игрока, способного кому угодно залезть под кожу. В составе «Лады» этот парень не стесняется задирать игроков, заметно превосходящих его в возрасте. Чего уж говорить о сверстниках? На этой суперсерии Рахимуллин лидирует по штрафам. Только в предыдущей игре он заработал 16 минут. Однако тогда канадцы не реализовали ни одно большинство, подаренное им тольяттинцем. На этот раз Рахимуллина наказали за первый же фол. Уже на четвёртой минуте счёт открыл Ник Судзуки. Проспект «Вегаса» японского происхождения бросил под перекладину без шансов для Сухачёва.

Неважное начало не выбило подопечных Брагина из колеи. Первый же шанс, который представился нашей «молодёжке», использовал Андрей Алтыбармакян. Россияне на протяжении всего матча не стеснялись идти в прессинг и неплохо цеплялись за шайбу. Вот и гол нападающего СКА родился из отбора, а вылился в выход «2 в 1». Алтыбармакян не стал искать партнёра передачей, а сделал всё сам! Счёт стал равным. В первом периоде сборная России не уступала канадцам ни по счёту, ни по игре, ни по броскам. Однако за минуту до сирены на перерыв Джонатан Ан угодил в штангу.

Если ту самую историческую победу сборной России удалось одержать в Сарнии, где тогда выступал Наиль Якупов, то теперь «молодёжка» пожаловала в гости к Дмитрию Соколову. Для омича, который уже третий год выступает за местных «волков», Садбери успел стать вторым домом. В этом сезоне он вновь является лучшим бомбардиром команды, а в первом матче против сборной OHL отметился голевой передачей. На вторую игру с отарийцами Соколов снова вышел в звене с другим омичом Манукяном и ещё одним онтарийцем Липановым.

Якупову пять лет назад не удалось отличиться на арене, где он выступал на протяжении нескольких сезонов, тогда как Соколов напомнил о себе местным болельщикам. В середине второго периода он получил роскошную передачу от земляка Манукяна, после чего предъявил свой главный козырь – быстрый и мощный кистевой бросок! Дмитрий бросил в противоход, с чем Майкл Дипьетро оказался не в силах справиться. Соколов так бурно отпраздновал гол, изобразив Робина Гуда, будто принёс сборной России победу как минимум в плей-офф чемпионата мира.

Ещё до того, как Соколов сделал счёт 2:1, несколько ключевых спасений совершил Сухачёв. Его прыжок из одного угла в другой, когда канадцы чертили диагонали в большинстве, запомнится надолго. Потенциально первый номер нашей «молодёжки» на чемпионате мира неудачно провёл стартовый матч суперсерии, и наконец-то получил шанс исправиться. Но даже он оказался бессилен, когда Коннор Тимминс точно в касание положил шайбу в угол. И снова онтарийцы реализовали большинство.

Положение сборной России могло быть куда хуже, учитывая, что в конце второго периода подопечные Брагина остались втроём. Канадцы явно поймали кураж и доминировали на площадке. Всё шло к тому, что на второй перерыв они уйдут, ведя в счёте. Однако на этот раз героем выступил капитан команды. Сначала Егор Зайцев буквально снял шайбу с ленточки, не позволив канадцу поразить пустой угол, а затем он же подставился под удаление, позволив партнёрам перевести дух. Динамовец потушил костёр, который вот-вот мог перерасти в неконтролируемый пожар.

Канадцы наращивали преимущество и во втором периоде перебросали команду Брагина в два раза. Однако это не отменяет того, что забросили они не самую логичную шайбу. Вновь сработала суперсвязка Тимменс — Судзуки, между которыми наметилась удивительная «химия». Даже сложно поверить, что эти защитник и нападающий выступают за разные клубы. На этот раз Тимменс бросил своего подельника в быстрый прорыв а тот забил… не бросая. Шайба сошла у форварда с крюка, шмыгнув между щитков Сухачёва. Невероятно обидный год вывел Канаду вперёд, а нашего вратаря из себя. Не прошло и минуты, как Владислав вновь был вынужден выгребать шайбу из ворот.

Брагин тут же взял тайм-аут, заменил Сухачёва на Мельничука, но изменить что-то сборная России была уже не в силах. Наши парни лезли на пятак, цеплялись за шайбу, а Алтыбармакян на правах одного из лидеров пошёл в стычку, попытавшись завести команду. Увы, даже большинство, заработанное под занавес встречи, не помогло возродить интригу. «Молодёжке» не за что стыдиться. Она проиграла действительно сильной команде, которая жаждала реванша. Счёт в суперсерии стал 2-2. Впереди переезд в Квебек, где к нашей команде присоединится очередной десант легионеров во главе с Виталием Абрамовым.

Смущает одно. Турне по Канаде перевалило за экватор, а у нас нет ровным счётом никакой определённости с вратарской позицией. Будет неправильно говорить, что Сухачёв провалился с треском, но все его подвиги перечеркнула минута затмения. А самое тревожное то, что с голкипером, которого рассматривали как безоговорочного №1 на МЧМ, сборная России пока не выиграла ни одного матча. Нет полной уверенности и в Бердине с Мельничуком, хотя петербуржец пока себя никак не дискредитировал. У Брагина осталось всего два матча для того, чтобы определиться, с кем он отправится покорять Баффало.