Звёздный новичок поможет СКА выиграть. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Адмирал» – СКА

В этом матче усталость не должна стать определяющим фактором. Да, у СКА многие игроки трудились в сборных. Да, полёт во Владивосток никому просто не даётся. И спад у команды с берегов Невы обозначился. Всё это лишь сокращает разницу между командами, но не ликвидирует её. «Адмирал» не шибко силён при игре в меньшинстве, гости лучше остальных в лиге используют численное преимущество. «Моряки» в матче против «Сочи» только в первый раз в сезоне смогли отыграть на ноль. Надёжной защитой дальневосточники не славились. Есть достойные «большевики», но петербуржцы и в численном меньшинстве хороши.

Думаю, СКА победит с разницей в две шайбы, а Вадим Шипачёв наберёт первые очки в сезоне КХЛ.

Прогноз: победа гостей в основное время.

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«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» М

Встреча двух соперников, испытывающих сложности в последнее время, станет в этот игровой день одной из самых интересных. Обе команды, даже после ряда неудач, имеют неплохие шансы на попадание в плей-офф. Большую загадку представляют собой москвичи. Ещё в сентябре победа гостей стала бы событием рядовым. Кто-то уверен в ней и сейчас, но видимых предпосылок к этому немного. Очки нужны и тем, и другим. Забрасывают динамовцы нынче крайне мало. По последним играм не скажешь, что это от небывалого доселе невезения, после которого команду должно прорвать. Пять предыдущих матчей ознаменованы для гостей всего двумя заброшенными шайбами.

У «Куньлуня» тоже дела не ладятся, но шайба в ворота заходит. Есть ударное звено, которое часто выручает. У «Динамо» больше проблем, чем у соперника. Москвичи попытаются засушить игру, но свой шанс «Куньлунь» использует и одержит трудовую победу.

Прогноз: победа «Куньлуня» в основное время.

«Северсталь» –«Трактор»

«Северсталь» прекрасно играет дома. Команда набрала ход, и перерыв на матчи сборной может сказаться негативно. Но это сложно предугадывается. В гостевой серии череповчане прекрасно играли в защите, и игра на ноль с «Локомотивом» и «Динамо» – это заслуга не только голкиперов. По воротам «Северстали» наносилось менее 30 бросков. Но «Трактор» — соперник неудобный. Он способен сыграть по той же системе, которая позволила «Сибири» выиграть в Череповце. Но фаворита явного нет, потому хоккеистам может и не хватить шестидесяти минут для выявления сильнейшего. А в овертайме и в буллитной серии «Северсталь» дома не проигрывала.

Прогноз: победа «Северстали» за пределами основного времени.

«Торпедо» –«Автомобилист»

«Торпедо» постепенно находит свою игру. Исход матча против «Локомотива» предопределили провальные четыре минуты, отрезками нижегородцы действовали так, будто и не было никакого кризиса. С лидером «регулярки» игра дошла до овертайма, а в Казани «Ак Барс» и вовсе был обыгран. «Автомобилист» слабо начинает гостевые вояжи. В трёх случаях из четырёх коллектив Владимира Крикунова проигрывал в первом матче выездной серии. Единственная победа – старт «регулярки» в Магнитогорске. Статистика очных встреч тоже не сулит ничего хорошего. «Автомобилистам» всегда тяжело даются поединки с дружиной из Нижнего Новгорода. В 16 битвах – две победы. Набравшие ход хозяева улучшат для себя эту приятную тенденцию.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

«Спартак» – «Металлург»

«Сталевары» в первой встрече под руководством Виктора Козлова взяли верх в Екатеринбурге. Победа, которая оставила вопросов больше, чем ответов. Много работы выпало на долю Василия Кошечкина. Москвичи набирают очки в последних восьми матчах, в семи из которых «Спартак» был сильнее соперника. В хорошей форме пребывают два Александра – Дергачёв и Хохлачёв. «Металлург» прибавит с возвращением Криса Ли и Алексея Береглазова, но это усиление скорее на декабрь. И не решат они всех проблем, которые свалились на команду в этом сезоне. Тем более в конкретном матче. «Спартак» лучше по многим параметрам на данный момент, но игра вратаря – будь это Кошечкин или Самсонов — и реализация численного преимущества позволят «Металлургу» рассчитывать в Москве минимум на одно очко.

Прогноз: победа хозяев за пределами основного времени.

«Динамо» Р – «Лада»

Команды решают локальные задачи на нижних строчках турнирной таблицы. Рижане лишь раз оставались без очков в последних семи матчах. И даже в нём мог претендовать на большее: СКА победил 3:2. Тольяттинцы в заключительной встрече сотворили сенсацию, одолев «Металлург» и тем самым выписав приговор для Ильи Воробьёва. Но перед этим было шесть шайб от «Автомобилиста» и три пробоины от «Трактора». Рижане используют огрехи в обороне соперника. Только не верится, что за первой осенней победой в основное время последует и вторая. У «Лады» в последнее время получается игра в формате 5 на 4, хороши Валуйский, Белоусов и Мастрюков. Думается, что «Динамо» всё же победит, но за пределами основного времени.

Прогноз: победа рижан в дополнительное время.