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Вадим Шипачёв
Текст: Дарюс Каспарайтис
Фото: РИА Новости

«На душе у Шипачёва большая боль». Каспарайтис – о неделе в НХЛ

Как Проворову удаётся играть по 30 минут в «Филадельфии» и нужно ли Сошникову ехать в Россию.
Хоккей

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ, рассказав о прогрессе Ивана Проворова, расторжении Шипачёвым контракта с «Вегасом», введении Пола Карии и Теэму Селянне в Зал славы и ситуации, сложившейся вокруг Никиты Сошникова.

О матчах «Оттавы» и «Колорадо» в Швеции

«В НХЛ сезон длинный, игр много. Я думаю, что идея правильная, нормальная. Нужно заниматься популяризацией хоккея по всему мира, лига ведёт себя грамотно. На этом зарабатывают деньги, показывают по ТВ. В «Оттаве» и «Колорадо» хватает шведских хоккеистов. Это важный фактор для поездки. Для самих хоккеистов это тоже прикольно. Почувствовать себя иначе, увидеть другое внимание. Ведь в НХЛ привыкаешь, постоянно одно и то же. Города, подготовка, тренировки. Помню, когда ездил в Японию, запомнил это на всю жизнь.

В России было бы неплохо провести похожий матч. Ребята приехали бы в Москву или Питер, сыграли, погуляли. Это стало бы большим плюсом для российского и мирового хоккея. Но это сложно организовать. Я думаю, что обратная ситуация – выставочный матч КХЛ в Северной Америке – невозможна».

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О возвращении Шипачёва в Россию, его интервью и завершении карьеры в НХЛ

«Когда игрок всё воспринимает очень серьёзно, то ему тяжело покинуть команду. Возможно, интервью Шипачёва связано именно с этим фактором, с вопросом психологии. Что ему не дали шанс полностью проявить себя, на душе появилась большая боль. Люди в интервью могли из него это вытащить, а он рассказывал. Но он же не будет придумывать. Каждый хоккеист так или иначе выражает своё недовольство, когда его что-то не устраивает. Возможно, в команде «Вегас» происходят не самые понятные вещи, тогда ситуация с интервью правильная».

О своей схожей истории

«Это было в «Рейнджерс», мой последний год в НХЛ. Меня отправили в АХЛ, а затем я перешёл в СКА. Они искали игрока, чтобы убрать его из команды и разгрузить платёжную ведомость. Получилось так, что у меня была большая зарплата, клуб не вписывался в потолок. Мне оставалось играть ещё год. Может, получай я меньше, я бы поиграл в НХЛ ещё год или два. Но я принял решение продолжить карьеру в России, перейдя в СКА. Считаю, что это был правильный поступок. Не жалею о нём».

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О ситуации с Никитой Сошниковым

«В «Торонто» серьёзная конкуренция. Молодому парню нужно получать игровое время, проявлять себя. А постоянно сидеть в фарм-клубе и терпеть – это неправильно. В АХЛ хоккей очень жёсткий. Этот стиль схож по стилю с тем, который проповедуют в НХЛ, поэтому, когда ребят поднимают, им становится легче. В КХЛ ситуация другая, но Никите нужно играть уже сейчас».

О Зарипове и варианте с «Сент-Луисом»

«Я играл с Зариповым в Казани. Следил за его карьерой. С его талантом и хладнокровием у него всё получится в НХЛ. В том числе и в «Сент-Луисе», если Данис решит подписать с ними контракт. Кто-то думает, что Зарипов слишком мягкий для НХЛ, но на самом деле он боевой хоккеист. Он не даст себя в обиду, сможет за себя постоять. Это будет большой плюс для Даниса. Они бы сыгрались с Тарасенко, учитывая прекрасное владение шайбой, демонстрируемое Данисом, умение отдать передачу».

Селянне и Кария – в Зале славы. Характеристика на обоих

«Мне довелось поиграть против них, оба были очень быстрыми. У обоих великолепное катание. Пол Кария восхищал своим броском, а Селянне просто разорвал лигу! Помню, как они с Могильным забрасывали по 80 шайб за сезон, просто какая-то фантастика! Это величайшие игроки в истории хоккея, они заслужили введения в Зал славы. Селянне и Кария многое сделали не только для НХЛ, но и в целом для игры, вывели её на новый уровень».

О Проворове и его игровом времени

«Проворов получает в «Филадельфии» по 30 минут за матч. Это показывает, что Иван полностью созрел для НХЛ, адаптировался к лиге. Такое доверие к Проворову – большой плюс для русского хоккея, тем более речь идёт о защитнике. Сергачёв и Проворов – будущее страны. Приятно наблюдать, что классные защитники снова занимают главные роли в своих командах, это напоминает мне начало 90-х. Когда приезжали Зубов, Гончар, Житник, Миронов. И все ребята были на главных ролях. Сейчас молодые ребята доказывают, что они тоже стремятся стать такими мастерами».

Кросби и Летанг – худшие по «плюс-минус» во всей лиге («-14»). На это обращают внимание?

«Всегда неприятно, когда у тебя большой минус. Люди про это пишут, говорят, обсуждают. Как на игроков на Кросби и на Летанга это не повлияет, ведь это сложившиеся профи, но, повторюсь, это неприятные вещи. Всякое бывает. Можно неплохо играть, но пропустить несколько голов и испортить себе статистику. Помню, как у меня как-то тоже был большой минус, но в итоге заканчивал в плюсе. Сезон большой, всё ещё может поменяться. Сейчас какие-то глобальные выводы делать точно не стоит».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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