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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: https://twitter.com/NewsdaySports

Русская неделя в Америке: Педан рвётся в НХЛ, а Бучневич в звёзды

Тарасенко самый полезный в НХЛ, Абрамов доминирует в лиге Квебека, а Георгиев привыкает к АХЛ.
Хоккей

Продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»
Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ1513499352,3293,0%1
Бобровский«Коламбус»/НХЛ149429322,2492,5%1
Варламов«Колорадо»/НХЛ106347323,1890,8%1
Худобин«Бостон»/НХЛ63181142,6090,3%0
Георгиев«Хартфорд»/АХЛ93278273,1690,3%0
Денисов«Шавиниган»/QMJHL145437543,9687,6%0
Жуков«Грин Бэй»/USHL116281292,8789,7%1
Просветов«Янгстаун»/USHL105316182,7991,5%0
Бердин«Грин Бэй»/USHL114378222,1794,2%0
Лазарев«Барри»/OHL1410425392,7890,8%2

На старте сезоне казалось, что на «Везину» будут претендовать исключительно российские вратари. Все три стартера выглядели великолепно. Однако со временем дистанция между соотечественниками начала расти. Семён Варламов после четырёх пропущенных шайб от «Оттавы» на второй вынесенный матч в Швеции уже не вышел. Статистика голкипера «лавин» с каждым днём всё хуже: Варламов пропускает больше трёх шайб за игру, а процент отражённых бросков вот-вот упадёт ниже 90. Сергей Бобровский хоть и выдаёт нереальные сейвы, вроде того, что в овертайме матча с «Детройтом», но два из трёх матчей на прошлой неделе он проиграл. Зато Андрей Василевский продолжает вызывать ахи и охи. С 13 победами он безоговорочный лидер НХЛ по этому показателю. Голы в его ворота не засчитывают, даже когда шайба пересекает линию ворот.

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После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.

Антон Худобин после длительного перерыва вышел в стартовом составе «Бостона». Он подменил Тууку Раска во время спаренных матчей с «Торонто», не дотерпев всего минуту до победы. «Мэйпл Лифс» перевели игру в овертайм, а там оставили бэкапа «Брюинз» ни с чем. Зато Александр Георгиев, кажется, окончательно адаптировался к АХЛ. На прошлой неделе вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» одержал третью победу в сезоне, отразив 43 броска. Что касается россиян из юниорских лиг, то Бердин, Жуков и Денисов на троих не смогли одержать ни одной победы, а вот у Просветова и Лазарева дела складывались не в пример лучше.

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WHL (Западная хоккейная лига)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Гришаков (н)1999«Калгари»186+71839
2 (2)Минулин (з)1998«Свифт-Каррент»163+7+8230
3 (3)Хоменко (н)1998«Виктория»172+8+4830
4 (6)Сосунов (з)1998«Мус-Джо»196+3+202637
5 (4)А. Алексеев (з)1999«Ред-Дир»111+8-21223
6 (5)Д. Зайцев (з)1998«Мус-Джо»150+8+13616
7 (7)Зудилов (н)2000«Летбридж»163+3+3640
8 (8)Калиниченко (з)2000«Трай-Сити»181+5+11613
9 (9)Рубинчик (з)1999«Саскатун»181+5-111528
10 (10)Замула (з)2000«Регина»190+2+31419
11 (11)Рудаков (з)1998«Эдмонтон»110+1-3812
12 (12)Кривокрасов (н)2000«Принс Альберт»50+0945
13 (13)Малухин (н)2000«Сиэтл»60+0-243

Артём Минулин и Александр Алексеев провели два матча за сборную России на суперсерии и вернулись в свои клубы. Однако триумфальным их возвращение не назовёшь. Особенно это касается защитника «Ред-Дира». В двух матчах Алексеев умудрился набрать "-4". Не лучшим образом минувшая неделя сложилась и для Марка Рубинчика, но ему ехать на молодёжный чемпионат мира только через год. Зато в полном порядке другой российский защитник. Олег Сосунов не перестаёт набирать очки, а его показатель полезности по итогам прошлой недели достиг внушительных "+20". Ярославский великан входит в топ-10 самых полезных игроков Западной хоккейной лиги.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Абрамов (н)1998«Гатино»1612+13+52157
2 (3)Я. Алексеев (н)1999«Шербрук»227+11-71059
3 (8)Рубцов (н)1998«Акади-Батхёрст»165+13+2039
4 (4)Завгородний (н)2000«Римуски»208+9+9249
5 (2)Е. Соколов (н)2000«Кейп-Бретон»209+7-17856
6 (6)Чехович (н)1999«Бэ-Комо»187+8-31058
7 (9)Глотов (н)1997«Шавиниган»199+5-71263
8 (5)Мизюрин (н)1998«Валь-д`Ор»127+7+2631
9 (12)Михнин (н)1999«Римуски»196+8+62041
10 (10)Косоренков (н)1998«Викториавилль»166+8-4837
11 (7)Колтыгин (н)1999«Драммондвилль»214+10+81838
12 (11)Котков (н)2000«Шикутими»193+10-3445
13 (14)Шестопалов (н)2000«Гатино»214+5+4234
14 (13)Козлов (н)1999«Валь-д`Ор»213+6+11242
15 (15)Кузьмин (н)1999«Монктон»152+4-1814
16 (16)Дадажанов (з)1999«Шавиниган»190+2-91016
17 (17)Курбатов (н)1999«Викториавилль»110+0-409

Перед тем как прийти на помощь российской «молодёжке» в матчах со сборной Квебека, Виталий Абрамов набрал дежурные 2+2 в двух играх за «Гатино». Челябинец занимает девятое место среди лучших бомбардиров QMJHL, но по такому показателю, как «очко за игру», эффективнее него всего один на игрок на всю лигу. Вместе с Абрамовым со дня на день к команде Брагина присоединятся Герман Рубцов иПавел Колтыгин. Однако прошлую неделю они провели по-разному. Воспитаннику «Витязя» смена клуба пошла явно на пользу. За «Акади-Батхёрст» наш центральный нападающий набрал уже 7 очков в пяти играх. Не столь удачно обстоят дела у Колтыгина. Начав сезон с галопа, форвард «Драммондвилля» заметно сбавил обороты. Вот и два матча на прошлой неделе прошли для него безрезультативно. Максим Мизюрин, не попавший на суперсерию из-за травмы, по-прежнему находится в лазарете, а вот Иван Чехович, после того как Брагин оставил его вне состава, отметился заброшенной шайбой в составе «Бэ-Комо».

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Д. Соколов (н)1998«Садбери»2011+130487
2 (2)Коростелёв (н)1997«Питерборо»178+14-12269
3 (4)Максимов (н)1999«Ниагара»168+901976
4 (3)Липанов (н)1999«Барри»186+10+7024
5 (6)Дер-Аргучинцев (н)2000«Питерборо»215+10-7224
6 (5)А. Свечников (н)2000«Барри»1010+4+61046
7 (7)Торопченко (н)1999«Гелф»194+10-11456
8 (8)Гоголев (н)2000«Питерборо»196+5-111343
9 (9)Поддубный (н)1999«Эри»187+3-131052
10 (10)Нижников (н)2000«Барри»183+7+4942
11 (12)Вертий (н)1998«Сагино»151+6-1432
12 (13)Попов (н)2000«Кингстон»173+3+1434
13 (11)Саморуков (з)1999«Гелф»192+4-6844
14 (14)Ларионов (н)1998«Виндзор»122+1-3611
15 (15)Охотюк (з)2000«Оттава»212+0-72917
16 (16)Лосев (н)2000«Оттава»91+1-287
17 (17)Кожевников (н)1999«Виндзор»180+2+1814
18 (18)Бабинцев (з)2000«Питерборо»190+2-4619
19 (19)Стариков (з)2000«Виндзор»190+1+3420
20 (20)Чибриков (з)2001«Оуэн-Саунд»50+1+122
21 (21)Александров (з)1999«Флинт»160+0-13618

В двух играх за молодёжную сборную России Дмитрий Соколов набрал два очка. Перед тем как присоединиться к команде Валерия Брагина, форвард «Садбери» отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата лиги Онтарио. Тем самым Соколов упрочил своё лидерство среди россиян. В общей гонке омич занимает 15-е место. Понемногу набирают очки и другие наши звёзды OHL — Никита Коростелёвым с Кириллом Максимовым, а вот Алексей Липанов в последнее время держится тише воды и ниже травы. После того как травму получил его напарник по звену Андрей Свечников, на счету динамовца всего четыре результативных балла в восьми играх. Последние пять матчей наш центральный нападающий, игравший на суперсерии с Соколовым и Манукяном, провёл без очков. А вот кому подобные неудачи покажутся цветочками, так это Никите Александрову. Двухметровый защитник «Флинта» в одном из матчей заработал "-6" по показателю полезности, а его команда проиграла со счётом 0:9.

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Валерий Брагин снова сделал это.

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Смирнов (н)1997университет Пенсильвания85+60224
2 (2)Летунов (н)1996университет Коннектикут132+7+2433
3 (3)Рахматов (з)1995университет Священного Сердца111+6+25615
4 (4)Павлычев (н)1997университет Пенсильвания125+0-3821
5 (6)Лагунов (н)1998университет Массачусетс Амхерст110+5-2416
6 (5)Соловьёв (з)1994университет Бентли81+3-2813
7 (7)Дзахов (н)1993университет Ниагара71+1+2238

Первый гол в сезоне за университет Ниагары записал на свой счёт Станислав Дзахов. Правда, от 24-летнего форварда, которого впору считать ветераном NCAA, мы вправе ждать иной результативности, нежели 1+1 в семи играх. Пятую шайбу в чемпионате забросил Никита Павлычев, а вот Максим Летунов три игры провёл без результативных действий. Давно не играет Денис Смирнов, но связано ли это с травмой российского нападающего, неизвестно.

USHL (юниорская лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Андреев (н)1998«Централ Иллинойс»112+8+32713
2 (2)Иванюженков (н)1998«Су Фолс»114+2-31022
3 (3)Афанасьев (н)2001«Маскегон»71+1+247

Неделя в USHL оказалась не слишком богата на события. Максим Андреев и Артём Иванюженков провели по одному матчу, но очками не разжились, а Максим Афанасьев и вовсе на лёд не выходил.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (2)Тянулин (н)1997«Форт-Уэйн»75+7+1820
2 (3)Зборовский (з)1997«Гринвилл»114+50816
3 (1)Д. Сергеев (з)1996«Талса»121+8+61133
4 (4)Микулович (з)1996«Орландо»71+00226
5 (5)Д. Осипов (з)1996«Куот Сити»50+0-347

В лиге Восточного побережья комфортно себя чувствует Артур Тянулин. Юркий казанец стабильно набирает очки за «Форт-Уэйн» и наверняка получит в этом сезоне шанс сыграть в АХЛ. Старые челябинские товарищи Дмитрий Сергеев и Александр Микулович провели всего по одной игре и ничем особенным не запомнились. Если, конечно, не считать 6 минут штрафа защитника «Орландо». Сергей Зборовский на прошлой неделе забросил две шайбы и вышел из минуса по показателю полезности, а вот Дмитрий Осипов (некогда первый номер драфт КХЛ) пока не выдерживает даже уровня ECHL.

АХЛ

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (2)Голдобин (н)«Ютика»126+8-2427
2 (1)Зыков (н)«Шарлотт»148+5-21123
3 (3)Сошников (н)«Торонто»145+7+81041
4 (5)Каменев (н)«Сан-Антонио»133+9+52728
5 (4)Щербак (н)«Лаваль»61+8+3415
6 (7)Костин (н)«Сан-Антонио»131+7+61711
7 (10)Тренин (н)«Милуоки»133+4+3619
8 (6)Толчинский (н)«Шарлотт»121+6+41012
9 (9)Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»151+6-3215
10 (16)Педан (з)«Уилкс-Барре»131+5+82319
11 (9)Гурьянов (н)«Техас»130+6-8014
12 (11)Мамин (н)«Спрингфилд»71+4+1411
13 (12)Барбашёв (н)«Чикаго»72+2-3215
14 (18)Е. Свечников (н)«Гранд-Рапидс»102+1-41316
15 (15)А. Волков (н)«Сиракьюз»121+2-2614
16 (17)Дыбленко (з)«Бингемтон100+30614
17 (14)Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»120+301014
18 (19)Валиев (з)«Торонто»80+1-289
19 (20)Пайгин (з)«Бейкерсфилд»70+0-244

На прошлой неделе первые игры после обмена провёл Владислав Каменев. Из-за проблем с визой он не поехал с «Колорадо» в Швецию, зато в одном из матчей в составе фарм-клуба «лавин» отдал три голевые передачи. Не за горами вызов в первую команду. Вот-вот решится судьба Никиты Сошникова. Либо его вызовут в «Торонто», либо отправят в Россию. АХЛ наш форвард перерос, что подтвердила и прошлая неделя: три очка в трёх матчах. А вот Ринат Валиев не проходит даже в состав «Марлис». Максим Мамин также не провёл на прошлой неделе ни одной игры, но на то есть объективная причина в виде травмы.

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Форвард «Шарлотт» Валентин Зыков, который ещё на прошлой неделе был вторым снайпером АХЛ, в одном из матчей подрался. Бой он, правда, проиграл. Чего не скажешь об Андрее Педане, уверенно разобравшемся со своим оппонентом. Это была первая драка в сезоне для нашего габаритного защитника. Однако силовая игра Педана — всего лишь одна сторона его таланта. За три матча он набрал 4 (1+3) очка, чем приблизил себя к вызову в «Питтсбург». Помешать ему может разве что трёхматчевая дисквалификация, которую АХЛ наложила за силовой приём, который и вызвал драку.

В АХЛ осталось всего пятеро россиян, которые ещё не отметились в этом сезоне заброшенными шайбами. Причём трое из них защитники. А вот голевая засуха Раделя Фазлеева и Дениса Гурьянова не перестаёт беспокоить. Гурьянов, отыгравший очередные два матча по нулям, обладает к тому же худшим среди россиян показателем полезности. У Николая Голдобина и Валентина Зыкова тоже не всё гладко с «+/-», но они хотя бы компенсируют недостатки в обороне результативной игрой в большинстве.

НХЛ

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВрВбрХитыБлк
1 (1)Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1816+149167320:36100%1015
2 (5)Малкин (н)«Питтсбург»197+13-2145518:1042,1%115
3 (3)Тарасенко (н)*«Сент-Луис»188+121547719:47-2010
4 (2)Кузнецов (н)«Вашингтон»183+16-2124219:2742,4%187
5 (6)Наместников (н)«Тампа-Бэй»189+10+864818:1453,8%2219
6 (4)Овечкин (н)«Вашингтон»1813+6068019:0966,7%359
7 (7)Дадонов (н)«Флорида»167+9-144619:25-75
8 (11)Бучневич (н)«Рейнджерс»188+7-244614:5128,6%96
9 (9)Радулов (н)*«Даллас»167+9-2163619:2250%1015
10 (10)Панарин (н)«Коламбус»183+10+165620:34-42
11 (8)Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»184+8+683413:43-207
12 (14)Проворов (з)«Филадельфия»172+6064124:38-3449
13 (13)Якупов (н)«Колорадо»165+3+182812:38-202
14 (12)Анисимов (н)«Чикаго»186+2+163916:4649,6%57
15 (15)Н.Зайцев (з)«Торонто»192+5+6121422:55-3552
16 (16)Бурмистров (н)«Ванкувер»151+4+1101511:5550,5%71
17 (17)Куликов (з)«Виннипег»141+4+58416:15-1318
18 (18)Кулёмин (н)«Айлендерс»131+200711:5640%1615
19 (19)Орлов (з)«Вашингтон»181+2-263423:21-2822
20 (22)Антипин (з)«Баффало»120+2-481114:35-310
21 (20)Емелин (з)«Нэшвилл»150+2-1101118:10-4023
22 (23)Слепышев (н)«Эдмонтон»101+1-101311:02-142
23 (21)Задоров (з)«Колорадо»111+1-3201416:56-3010
24 (26)Миронов (з)«Колорадо»50+108110:44-95
25 (25)Барбашёв (н)«Сент-Луис»60+000311:3041.4%73
26 (24)Щербак (н)«Монреаль»20+000007:58-11

* — без учёта матчей понедельника.

Удивительное дело. Из россыпи заметных российских форвардов НХЛ подавляющее большинство имеет отрицательный показатель полезности. Кто-то, как Евгений Малкин, на прошлой неделе исправил своё положение. Александр Радулов, напротив, усугубил. Так или иначе, а он вместе с Кузнецовым, Дадоновым и Бучневичем не может похвастать своим «+/-». Артемий Панарин прервал серию из восьми игр без положительного показателя полезности. Кроме того, на прошлой неделе форвард «Коламбуса» забросил свою вторую и третью шайбы в сезоне. Неужели Джон Торторелла достучался до нашего форварда? На фоне забивных, но не идеальных в обороне российских звёзд Владимир Тарасенко выглядит дисциплинированным отличником. До того как в игре с «Калгари» лидер «Блюз» схватил минус, с «+15» он делил первое место в НХЛ с ещё тремя игроками, двое из которых – его одноклубники.

Однако ни по очкам, ни по голам Тарасенко пока не может тягаться с Никитой Кучеровым. Набрав столько же очков, сколько дней в неделе, он укрепился в ранге лучшего снайпера НХЛ и теперь всего на очко отстаёт от Стивена Стэмкоса – лучшего бомбардира чемпионата. Но если запредельная результативность Кучерова становится чем-то естественным вроде снега зимой или дождя в Санкт-Петербурге, то к подобному со стороны Владислава Наместникова мы пока не привыкли. Да, он играет с великолепными партнёрами, и львиная доля очков – это их заслуга, но нельзя не отметить четыре шайбы племянника Вячеслава Козлова. Он не просто дополнение к Кучерову и Стэмкосу, а полноправная часть лучшей тройки НХЛ.

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По схожему графику на прошлой неделе шёл и Павел Бучневич. Подобно Наместникову он выходит в первом звене своего клуба, но его партнёры куда скромнее. Тем не менее это не мешает череповчанину второй раз за сезон выдавать голевую серию из трёх матчей. Глядя на то, с какой лёгкостью он уходит на вираже от самого Здено Хары, приходит понимание, что ещё одна российская звёздочка вылезает из кокона и расправляет крылья. Бучневич не всегда отличался стабильностью, играл с перепадами, но теперь, похоже, привык к роли одного из ведущих форвардов «Рейнджерс».

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А Дадонов и Барков «зажигали» за «Флориду».

Наконец-то забросил первую шайбу в сезоне Дмитрий Орлов. Наш защитник, подписавший большой контракт с «Вашингтоном», с начала сезона проводил много времени на площадке, был полезен по части черновой работы, но никак не мог отличиться. Более того, на прошлой неделе он отметился… автоголом. Переломным стал матч с «Эдмонтоном». Форвард «Ойлерз» Антон Слепышев в игре с «Вашингтоном» участия не принимал, зато в спаренных играх с «Нью-Джерси» набрал 1+1. Для россиянина, который начинал сезон в АХЛ, это также первый гол в сезоне. Андрей Миронов на прошлой неделе не забивал, но его первый результативный балл за «Колорадо» — достойный повод, чтобы о нём упомянуть.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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