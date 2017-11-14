Русская неделя в Америке: Педан рвётся в НХЛ, а Бучневич в звёзды

Продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 15 13 499 35 2,32 93,0% 1 Бобровский «Коламбус»/НХЛ 14 9 429 32 2,24 92,5% 1 Варламов «Колорадо»/НХЛ 10 6 347 32 3,18 90,8% 1 Худобин «Бостон»/НХЛ 6 3 181 14 2,60 90,3% 0 Георгиев «Хартфорд»/АХЛ 9 3 278 27 3,16 90,3% 0 Денисов «Шавиниган»/QMJHL 14 5 437 54 3,96 87,6% 0 Жуков «Грин Бэй»/USHL 11 6 281 29 2,87 89,7% 1 Просветов «Янгстаун»/USHL 10 5 316 18 2,79 91,5% 0 Бердин «Грин Бэй»/USHL 11 4 378 22 2,17 94,2% 0 Лазарев «Барри»/OHL 14 10 425 39 2,78 90,8% 2

На старте сезоне казалось, что на «Везину» будут претендовать исключительно российские вратари. Все три стартера выглядели великолепно. Однако со временем дистанция между соотечественниками начала расти. Семён Варламов после четырёх пропущенных шайб от «Оттавы» на второй вынесенный матч в Швеции уже не вышел. Статистика голкипера «лавин» с каждым днём всё хуже: Варламов пропускает больше трёх шайб за игру, а процент отражённых бросков вот-вот упадёт ниже 90. Сергей Бобровский хоть и выдаёт нереальные сейвы, вроде того, что в овертайме матча с «Детройтом», но два из трёх матчей на прошлой неделе он проиграл. Зато Андрей Василевский продолжает вызывать ахи и охи. С 13 победами он безоговорочный лидер НХЛ по этому показателю. Голы в его ворота не засчитывают, даже когда шайба пересекает линию ворот.

События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть! После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.

Антон Худобин после длительного перерыва вышел в стартовом составе «Бостона». Он подменил Тууку Раска во время спаренных матчей с «Торонто», не дотерпев всего минуту до победы. «Мэйпл Лифс» перевели игру в овертайм, а там оставили бэкапа «Брюинз» ни с чем. Зато Александр Георгиев, кажется, окончательно адаптировался к АХЛ. На прошлой неделе вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» одержал третью победу в сезоне, отразив 43 броска. Что касается россиян из юниорских лиг, то Бердин, Жуков и Денисов на троих не смогли одержать ни одной победы, а вот у Просветова и Лазарева дела складывались не в пример лучше.

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WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Гришаков (н) 1999 «Калгари» 18 6+7 1 8 39 2 (2) Минулин (з) 1998 «Свифт-Каррент» 16 3+7 +8 2 30 3 (3) Хоменко (н) 1998 «Виктория» 17 2+8 +4 8 30 4 (6) Сосунов (з) 1998 «Мус-Джо» 19 6+3 +20 26 37 5 (4) А. Алексеев (з) 1999 «Ред-Дир» 11 1+8 -2 12 23 6 (5) Д. Зайцев (з) 1998 «Мус-Джо» 15 0+8 +13 6 16 7 (7) Зудилов (н) 2000 «Летбридж» 16 3+3 +3 6 40 8 (8) Калиниченко (з) 2000 «Трай-Сити» 18 1+5 +1 16 13 9 (9) Рубинчик (з) 1999 «Саскатун» 18 1+5 -11 15 28 10 (10) Замула (з) 2000 «Регина» 19 0+2 +3 14 19 11 (11) Рудаков (з) 1998 «Эдмонтон» 11 0+1 -3 8 12 12 (12) Кривокрасов (н) 2000 «Принс Альберт» 5 0+0 9 4 5 13 (13) Малухин (н) 2000 «Сиэтл» 6 0+0 -2 4 3

Артём Минулин и Александр Алексеев провели два матча за сборную России на суперсерии и вернулись в свои клубы. Однако триумфальным их возвращение не назовёшь. Особенно это касается защитника «Ред-Дира». В двух матчах Алексеев умудрился набрать "-4". Не лучшим образом минувшая неделя сложилась и для Марка Рубинчика, но ему ехать на молодёжный чемпионат мира только через год. Зато в полном порядке другой российский защитник. Олег Сосунов не перестаёт набирать очки, а его показатель полезности по итогам прошлой недели достиг внушительных "+20". Ярославский великан входит в топ-10 самых полезных игроков Западной хоккейной лиги.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Абрамов (н) 1998 «Гатино» 16 12+13 +5 21 57 2 (3) Я. Алексеев (н) 1999 «Шербрук» 22 7+11 -7 10 59 3 (8) Рубцов (н) 1998 «Акади-Батхёрст» 16 5+13 +2 0 39 4 (4) Завгородний (н) 2000 «Римуски» 20 8+9 +9 2 49 5 (2) Е. Соколов (н) 2000 «Кейп-Бретон» 20 9+7 -17 8 56 6 (6) Чехович (н) 1999 «Бэ-Комо» 18 7+8 -3 10 58 7 (9) Глотов (н) 1997 «Шавиниган» 19 9+5 -7 12 63 8 (5) Мизюрин (н) 1998 «Валь-д`Ор» 12 7+7 +2 6 31 9 (12) Михнин (н) 1999 «Римуски» 19 6+8 +6 20 41 10 (10) Косоренков (н) 1998 «Викториавилль» 16 6+8 -4 8 37 11 (7) Колтыгин (н) 1999 «Драммондвилль» 21 4+10 +8 18 38 12 (11) Котков (н) 2000 «Шикутими» 19 3+10 -3 4 45 13 (14) Шестопалов (н) 2000 «Гатино» 21 4+5 +4 2 34 14 (13) Козлов (н) 1999 «Валь-д`Ор» 21 3+6 +1 12 42 15 (15) Кузьмин (н) 1999 «Монктон» 15 2+4 -1 8 14 16 (16) Дадажанов (з) 1999 «Шавиниган» 19 0+2 -9 10 16 17 (17) Курбатов (н) 1999 «Викториавилль» 11 0+0 -4 0 9

Перед тем как прийти на помощь российской «молодёжке» в матчах со сборной Квебека, Виталий Абрамов набрал дежурные 2+2 в двух играх за «Гатино». Челябинец занимает девятое место среди лучших бомбардиров QMJHL, но по такому показателю, как «очко за игру», эффективнее него всего один на игрок на всю лигу. Вместе с Абрамовым со дня на день к команде Брагина присоединятся Герман Рубцов иПавел Колтыгин. Однако прошлую неделю они провели по-разному. Воспитаннику «Витязя» смена клуба пошла явно на пользу. За «Акади-Батхёрст» наш центральный нападающий набрал уже 7 очков в пяти играх. Не столь удачно обстоят дела у Колтыгина. Начав сезон с галопа, форвард «Драммондвилля» заметно сбавил обороты. Вот и два матча на прошлой неделе прошли для него безрезультативно. Максим Мизюрин, не попавший на суперсерию из-за травмы, по-прежнему находится в лазарете, а вот Иван Чехович, после того как Брагин оставил его вне состава, отметился заброшенной шайбой в составе «Бэ-Комо».

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Д. Соколов (н) 1998 «Садбери» 20 11+13 0 4 87 2 (2) Коростелёв (н) 1997 «Питерборо» 17 8+14 -1 22 69 3 (4) Максимов (н) 1999 «Ниагара» 16 8+9 0 19 76 4 (3) Липанов (н) 1999 «Барри» 18 6+10 +7 0 24 5 (6) Дер-Аргучинцев (н) 2000 «Питерборо» 21 5+10 -7 2 24 6 (5) А. Свечников (н) 2000 «Барри» 10 10+4 +6 10 46 7 (7) Торопченко (н) 1999 «Гелф» 19 4+10 -11 4 56 8 (8) Гоголев (н) 2000 «Питерборо» 19 6+5 -11 13 43 9 (9) Поддубный (н) 1999 «Эри» 18 7+3 -13 10 52 10 (10) Нижников (н) 2000 «Барри» 18 3+7 +4 9 42 11 (12) Вертий (н) 1998 «Сагино» 15 1+6 -1 4 32 12 (13) Попов (н) 2000 «Кингстон» 17 3+3 +1 4 34 13 (11) Саморуков (з) 1999 «Гелф» 19 2+4 -6 8 44 14 (14) Ларионов (н) 1998 «Виндзор» 12 2+1 -3 6 11 15 (15) Охотюк (з) 2000 «Оттава» 21 2+0 -7 29 17 16 (16) Лосев (н) 2000 «Оттава» 9 1+1 -2 8 7 17 (17) Кожевников (н) 1999 «Виндзор» 18 0+2 +1 8 14 18 (18) Бабинцев (з) 2000 «Питерборо» 19 0+2 -4 6 19 19 (19) Стариков (з) 2000 «Виндзор» 19 0+1 +3 4 20 20 (20) Чибриков (з) 2001 «Оуэн-Саунд» 5 0+1 +1 2 2 21 (21) Александров (з) 1999 «Флинт» 16 0+0 -13 6 18

В двух играх за молодёжную сборную России Дмитрий Соколов набрал два очка. Перед тем как присоединиться к команде Валерия Брагина, форвард «Садбери» отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата лиги Онтарио. Тем самым Соколов упрочил своё лидерство среди россиян. В общей гонке омич занимает 15-е место. Понемногу набирают очки и другие наши звёзды OHL — Никита Коростелёвым с Кириллом Максимовым, а вот Алексей Липанов в последнее время держится тише воды и ниже травы. После того как травму получил его напарник по звену Андрей Свечников, на счету динамовца всего четыре результативных балла в восьми играх. Последние пять матчей наш центральный нападающий, игравший на суперсерии с Соколовым и Манукяном, провёл без очков. А вот кому подобные неудачи покажутся цветочками, так это Никите Александрову. Двухметровый защитник «Флинта» в одном из матчей заработал "-6" по показателю полезности, а его команда проиграла со счётом 0:9.

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NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Смирнов (н) 1997 университет Пенсильвания 8 5+6 0 2 24 2 (2) Летунов (н) 1996 университет Коннектикут 13 2+7 +2 4 33 3 (3) Рахматов (з) 1995 университет Священного Сердца 11 1+6 +2 56 15 4 (4) Павлычев (н) 1997 университет Пенсильвания 12 5+0 -3 8 21 5 (6) Лагунов (н) 1998 университет Массачусетс Амхерст 11 0+5 -2 4 16 6 (5) Соловьёв (з) 1994 университет Бентли 8 1+3 -2 8 13 7 (7) Дзахов (н) 1993 университет Ниагара 7 1+1 +2 23 8

Первый гол в сезоне за университет Ниагары записал на свой счёт Станислав Дзахов. Правда, от 24-летнего форварда, которого впору считать ветераном NCAA, мы вправе ждать иной результативности, нежели 1+1 в семи играх. Пятую шайбу в чемпионате забросил Никита Павлычев, а вот Максим Летунов три игры провёл без результативных действий. Давно не играет Денис Смирнов, но связано ли это с травмой российского нападающего, неизвестно.

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Андреев (н) 1998 «Централ Иллинойс» 11 2+8 +3 27 13 2 (2) Иванюженков (н) 1998 «Су Фолс» 11 4+2 -3 10 22 3 (3) Афанасьев (н) 2001 «Маскегон» 7 1+1 +2 4 7

Неделя в USHL оказалась не слишком богата на события. Максим Андреев и Артём Иванюженков провели по одному матчу, но очками не разжились, а Максим Афанасьев и вовсе на лёд не выходил.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (2) Тянулин (н) 1997 «Форт-Уэйн» 7 5+7 +1 8 20 2 (3) Зборовский (з) 1997 «Гринвилл» 11 4+5 0 8 16 3 (1) Д. Сергеев (з) 1996 «Талса» 12 1+8 +6 11 33 4 (4) Микулович (з) 1996 «Орландо» 7 1+0 0 22 6 5 (5) Д. Осипов (з) 1996 «Куот Сити» 5 0+0 -3 4 7

В лиге Восточного побережья комфортно себя чувствует Артур Тянулин. Юркий казанец стабильно набирает очки за «Форт-Уэйн» и наверняка получит в этом сезоне шанс сыграть в АХЛ. Старые челябинские товарищи Дмитрий Сергеев и Александр Микулович провели всего по одной игре и ничем особенным не запомнились. Если, конечно, не считать 6 минут штрафа защитника «Орландо». Сергей Зборовский на прошлой неделе забросил две шайбы и вышел из минуса по показателю полезности, а вот Дмитрий Осипов (некогда первый номер драфт КХЛ) пока не выдерживает даже уровня ECHL.

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (2) Голдобин (н) «Ютика» 12 6+8 -2 4 27 2 (1) Зыков (н) «Шарлотт» 14 8+5 -2 11 23 3 (3) Сошников (н) «Торонто» 14 5+7 +8 10 41 4 (5) Каменев (н) «Сан-Антонио» 13 3+9 +5 27 28 5 (4) Щербак (н) «Лаваль» 6 1+8 +3 4 15 6 (7) Костин (н) «Сан-Антонио» 13 1+7 +6 17 11 7 (10) Тренин (н) «Милуоки» 13 3+4 +3 6 19 8 (6) Толчинский (н) «Шарлотт» 12 1+6 +4 10 12 9 (9) Воробьёв (н) «Лихай Вэлли» 15 1+6 -3 2 15 10 (16) Педан (з) «Уилкс-Барре» 13 1+5 +8 23 19 11 (9) Гурьянов (н) «Техас» 13 0+6 -8 0 14 12 (11) Мамин (н) «Спрингфилд» 7 1+4 +1 4 11 13 (12) Барбашёв (н) «Чикаго» 7 2+2 -3 2 15 14 (18) Е. Свечников (н) «Гранд-Рапидс» 10 2+1 -4 13 16 15 (15) А. Волков (н) «Сиракьюз» 12 1+2 -2 6 14 16 (17) Дыбленко (з) «Бингемтон 10 0+3 0 6 14 17 (14) Фазлеев (н) «Лихай Вэлли» 12 0+3 0 10 14 18 (19) Валиев (з) «Торонто» 8 0+1 -2 8 9 19 (20) Пайгин (з) «Бейкерсфилд» 7 0+0 -2 4 4

На прошлой неделе первые игры после обмена провёл Владислав Каменев. Из-за проблем с визой он не поехал с «Колорадо» в Швецию, зато в одном из матчей в составе фарм-клуба «лавин» отдал три голевые передачи. Не за горами вызов в первую команду. Вот-вот решится судьба Никиты Сошникова. Либо его вызовут в «Торонто», либо отправят в Россию. АХЛ наш форвард перерос, что подтвердила и прошлая неделя: три очка в трёх матчах. А вот Ринат Валиев не проходит даже в состав «Марлис». Максим Мамин также не провёл на прошлой неделе ни одной игры, но на то есть объективная причина в виде травмы.

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Форвард «Шарлотт» Валентин Зыков, который ещё на прошлой неделе был вторым снайпером АХЛ, в одном из матчей подрался. Бой он, правда, проиграл. Чего не скажешь об Андрее Педане, уверенно разобравшемся со своим оппонентом. Это была первая драка в сезоне для нашего габаритного защитника. Однако силовая игра Педана — всего лишь одна сторона его таланта. За три матча он набрал 4 (1+3) очка, чем приблизил себя к вызову в «Питтсбург». Помешать ему может разве что трёхматчевая дисквалификация, которую АХЛ наложила за силовой приём, который и вызвал драку.

В АХЛ осталось всего пятеро россиян, которые ещё не отметились в этом сезоне заброшенными шайбами. Причём трое из них защитники. А вот голевая засуха Раделя Фазлеева и Дениса Гурьянова не перестаёт беспокоить. Гурьянов, отыгравший очередные два матча по нулям, обладает к тому же худшим среди россиян показателем полезности. У Николая Голдобина и Валентина Зыкова тоже не всё гладко с «+/-», но они хотя бы компенсируют недостатки в обороне результативной игрой в большинстве.

НХЛ

Место Игрок Клуб И Очки +/- Штр Бр Вр Вбр Хиты Блк 1 (1) Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 18 16+14 9 16 73 20:36 100% 10 15 2 (5) Малкин (н) «Питтсбург» 19 7+13 -2 14 55 18:10 42,1% 11 5 3 (3) Тарасенко (н)* «Сент-Луис» 18 8+12 15 4 77 19:47 - 20 10 4 (2) Кузнецов (н) «Вашингтон» 18 3+16 -2 12 42 19:27 42,4% 18 7 5 (6) Наместников (н) «Тампа-Бэй» 18 9+10 +8 6 48 18:14 53,8% 22 19 6 (4) Овечкин (н) «Вашингтон» 18 13+6 0 6 80 19:09 66,7% 35 9 7 (7) Дадонов (н) «Флорида» 16 7+9 -1 4 46 19:25 - 7 5 8 (11) Бучневич (н) «Рейнджерс» 18 8+7 -2 4 46 14:51 28,6% 9 6 9 (9) Радулов (н)* «Даллас» 16 7+9 -2 16 36 19:22 50% 10 15 10 (10) Панарин (н) «Коламбус» 18 3+10 +1 6 56 20:34 - 4 2 11 (8) Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 18 4+8 +6 8 34 13:43 - 20 7 12 (14) Проворов (з) «Филадельфия» 17 2+6 0 6 41 24:38 - 34 49 13 (13) Якупов (н) «Колорадо» 16 5+3 +1 8 28 12:38 - 20 2 14 (12) Анисимов (н) «Чикаго» 18 6+2 +1 6 39 16:46 49,6% 5 7 15 (15) Н.Зайцев (з) «Торонто» 19 2+5 +6 12 14 22:55 - 35 52 16 (16) Бурмистров (н) «Ванкувер» 15 1+4 +1 10 15 11:55 50,5% 7 1 17 (17) Куликов (з) «Виннипег» 14 1+4 +5 8 4 16:15 - 13 18 18 (18) Кулёмин (н) «Айлендерс» 13 1+2 0 0 7 11:56 40% 16 15 19 (19) Орлов (з) «Вашингтон» 18 1+2 -2 6 34 23:21 - 28 22 20 (22) Антипин (з) «Баффало» 12 0+2 -4 8 11 14:35 - 3 10 21 (20) Емелин (з) «Нэшвилл» 15 0+2 -1 10 11 18:10 - 40 23 22 (23) Слепышев (н) «Эдмонтон» 10 1+1 -1 0 13 11:02 - 14 2 23 (21) Задоров (з) «Колорадо» 11 1+1 -3 20 14 16:56 - 30 10 24 (26) Миронов (з) «Колорадо» 5 0+1 0 8 1 10:44 - 9 5 25 (25) Барбашёв (н) «Сент-Луис» 6 0+0 0 0 3 11:30 41.4% 7 3 26 (24) Щербак (н) «Монреаль» 2 0+0 0 0 0 07:58 - 1 1

* — без учёта матчей понедельника.

Удивительное дело. Из россыпи заметных российских форвардов НХЛ подавляющее большинство имеет отрицательный показатель полезности. Кто-то, как Евгений Малкин, на прошлой неделе исправил своё положение. Александр Радулов, напротив, усугубил. Так или иначе, а он вместе с Кузнецовым, Дадоновым и Бучневичем не может похвастать своим «+/-». Артемий Панарин прервал серию из восьми игр без положительного показателя полезности. Кроме того, на прошлой неделе форвард «Коламбуса» забросил свою вторую и третью шайбы в сезоне. Неужели Джон Торторелла достучался до нашего форварда? На фоне забивных, но не идеальных в обороне российских звёзд Владимир Тарасенко выглядит дисциплинированным отличником. До того как в игре с «Калгари» лидер «Блюз» схватил минус, с «+15» он делил первое место в НХЛ с ещё тремя игроками, двое из которых – его одноклубники.

Однако ни по очкам, ни по голам Тарасенко пока не может тягаться с Никитой Кучеровым. Набрав столько же очков, сколько дней в неделе, он укрепился в ранге лучшего снайпера НХЛ и теперь всего на очко отстаёт от Стивена Стэмкоса – лучшего бомбардира чемпионата. Но если запредельная результативность Кучерова становится чем-то естественным вроде снега зимой или дождя в Санкт-Петербурге, то к подобному со стороны Владислава Наместникова мы пока не привыкли. Да, он играет с великолепными партнёрами, и львиная доля очков – это их заслуга, но нельзя не отметить четыре шайбы племянника Вячеслава Козлова. Он не просто дополнение к Кучерову и Стэмкосу, а полноправная часть лучшей тройки НХЛ.

События дня НХЛ. Кто остановит Кучерова? Так играли только легенды хоккея «Тампа» разобрала на части лучшую оборону лиги, а Кучеров приблизился к Стэмкосу. Были ещё голы Ягра и Бойла.

По схожему графику на прошлой неделе шёл и Павел Бучневич. Подобно Наместникову он выходит в первом звене своего клуба, но его партнёры куда скромнее. Тем не менее это не мешает череповчанину второй раз за сезон выдавать голевую серию из трёх матчей. Глядя на то, с какой лёгкостью он уходит на вираже от самого Здено Хары, приходит понимание, что ещё одна российская звёздочка вылезает из кокона и расправляет крылья. Бучневич не всегда отличался стабильностью, играл с перепадами, но теперь, похоже, привык к роли одного из ведущих форвардов «Рейнджерс».

События дня НХЛ. Орлов забил в свои ворота, но у Кросби всё равно уже "-14" А Дадонов и Барков «зажигали» за «Флориду».

Наконец-то забросил первую шайбу в сезоне Дмитрий Орлов. Наш защитник, подписавший большой контракт с «Вашингтоном», с начала сезона проводил много времени на площадке, был полезен по части черновой работы, но никак не мог отличиться. Более того, на прошлой неделе он отметился… автоголом. Переломным стал матч с «Эдмонтоном». Форвард «Ойлерз» Антон Слепышев в игре с «Вашингтоном» участия не принимал, зато в спаренных играх с «Нью-Джерси» набрал 1+1. Для россиянина, который начинал сезон в АХЛ, это также первый гол в сезоне. Андрей Миронов на прошлой неделе не забивал, но его первый результативный балл за «Колорадо» — достойный повод, чтобы о нём упомянуть.