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Владимир Шалаев
Текст: «Чемпионат»
Фото: photo.khl.ru

Кого ждёт «Авангард» из Канады? Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Какие варианты есть у Сошникова и что происходит между Скудрой и Потаповым.
Хоккей

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов рассказывают об очередных эксклюзивных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ.

Лугин может покинуть «Локомотив»

После того как в «Локомотив» вернулся Андрей Локтионов, другой форвард может покинуть ярославский клуб. К переходу близок Дмитрий Лугин, на счету которого всего одно очко в семи играх. В последнее время Дмитрий Квартальнов использует 27-летнего форварда в четвёртом звене. Предполагается, что одним из претендентов на Лугина станет «Салават Юлаев», стремящийся к усилению состава.

Три варианта для Сошникова

24-летний нападающий из системы «Торонто» Никита Сошников уже точно не будет играть в фарм-клубе «кленовых листьев». В настоящий момент у форварда есть три варианта для продолжения карьеры. И все три его устраивают. Либо Сошникова поднимают в первую команду, либо обменивают в другой клуб НХЛ, или же Никита возвращается в Россию, где права на него принадлежат СКА. Сторона Сошникова уже уведомила «Торонто» о намерениях хоккеиста играть на высшем уровне, поэтому теперь ждёт ответа от генерального менеджера Лу Ламорелло.

«Торонто» и Ламорелло не отдадут Сошникова СКА. И будут правы?
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«Витязь» расстанется с Сёминым

«Витязь» не намерен продолжать сотрудничество с 34-летним нападающим Дмитрием Сёминым, чей контракт с подмосковным коллективом действует до 30 апреля 2019 года. Подольчане планируют поместить Сёмина в список отказов или расторгнуть соглашение по взаимному согласию сторон. Ситуация для Сёмина усугубилась и тем, что состав клуба пополнил форвард Антон Лазарев, выменянный у «Салавата Юлаева». Зарпата у Лазарева приличная, поэтому нужно разгружать платёжную ведомость.

«Авангард» планирует вернуть Мизюрина

Вслед за Дмитрием Жукеновым в «Авангард» из Канады может вернуться ещё один омский воспитанник. Существует вероятность, что в декабре состав «ястребов» пополнит Максим Мизюрин. В этом сезоне на счету форварда «Валь-д'Ора» 14 (7+7) очков в 12 играх регулярного чемпионата лиги Квебека. Мизюрин не принял участия в молодёжной суперсерии из-за травмы. Вернув 19-летнего габаритного нападающего, омичи частично могут решить проблему с центральными нападающими. Напомним, что Валентин Пьянов из-за разрыва крестообразных связок выбыл до конца сезона.

Фурх выбыл на неделю

В ближайшее время «Авангард» не сможет рассчитывать на основного вратаря. 27-летний чешский голкипер Доминик Фурх получил травму и выбыл как минимум на неделю. В омском клубе рассчитывают на скорейшее выздоровление Доминика, но ситуация с травмированными не может не тревожить тренерский штаб и руководство команды. Также омичи продолжают искать варианты трудоустройства шведского нападающего Денниса Эверберга, ну а контракт с защитником Эриком Густафссоном уже расторгнут.

У Скудры конфликт с Потаповым

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра в последнее время сильно недоволен одним из своих ведущих хоккеистов, известным универсалом 28-летним Алексеем Потаповым, способным сыграть как в защите, так и в нападении. В последний раз Потапов выходил на лёд 17 октября в игре с минским «Динамо». Скудра говорил, что недоволен своими нападающими. Одним из тех, кто попал в опалу, стал Потапов. Не исключён вариант, при котором Алексей будет вынужден покинуть нижегородский коллектив.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торонто Мэйпл Лифс ХК Авангард ХК Витязь ХК Локомотив ХК Торпедо Алексей Потапов Дмитрий Лугин Дмитрий Сёмин Доминик Фурх Никита Сошников Петерис Скудра
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