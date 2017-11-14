Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса

Премьера Шипачёва удалась

Несколько дней назад стало официально известно, что Вадим Шипачёв подписал контракт с питерским СКА. Ещё не успели окончательно остыть разговоры о его условиях и перспективах нападающего после провальной поездки за океан, как он присоединился к старой новой команде, и отправился вместе с ней на дальневосточный выезд, первая игра в котором состоялась во Владивостоке.

Интересным этот матч был ещё и с точки зрения того, как восстановятся лидеры СКА после евротуровских баталий. Между игрой с чехами и поединком с «моряками» прошло немногим более полутора суток, в которые вместился долгий перелёт и смена часовых поясов. Справилась с этими неурядицами команда Олега Знарка на пять баллов. Первый период матча прошёл в преимущественно равной борьбе, и завершился он с таким же равным, нулевым счётом. А в начале второй двадцатиминутки Шипачёв, оставшись при розыгрыше большинства в одиночестве на дальней штанге, получил передачу от Гусева и очень хладнокровно переправил снаряд в сетку ворот «Адмирала». Как будто это был вовсе не первый матч после возвращения в команду, в составе которой он выиграл свои титулы на внутренней арене.

Очень близки были «армейцы» к тому, чтобы по ходу второго периода отличиться ещё раз, но сделать им этого не удалось. В каких-то моментах чётко работала оборона хозяева, ну, а где-то приходилось выручать Ивану Налимову. В заключительной трети встречи «моряки» пошли вперёд, но весь их атакующий натиск пришёлся на вторую половину периода. Гости его выдержали, а на последней минуте игры Ярно Коскиранта поразил пустые ворота «Адмирала». 2:0 – первый матч Шипачёва после возвращения из Северной Америки завершился победой для его команды.

После игры главный тренер СКА Олег Знарок признался, что ему и лидерам команды, игравшим на Евротуре, пришлось нелегко, а в игре Шипачёва преобладали эмоции.

«Конечно, если столько создавать моментов, нужно забивать и решать игру в начале встречи. Неплохо стоял вратарь. То, что маленькая площадка, было непривычно. Сразу меняется и угол обстрела, и всё остальное. До конца мы так и не нашли его.

Тяжело пересаживаться из самолёта в самолёт. Практически вся команда играла в первой и олимпийской сборной. Прилетели, пересели в самолёт и сюда прилетели.

Оценивать физическое состояние Шипачёва ещё рано. По игре у него сегодня, наверное, было больше эмоций. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо влился. Мы знаем Вадика. Ожидали от него этой игры. Думаю, он ещё будет прибавлять», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Когда очки важнее игры. Московское «Динамо» выиграло в Китае

Перед паузой обе команды переживали не лучшие времена, и сегодняшняя игра была для них отличной возможностью доказать, что за неделю была проведена работа над ошибками, и былые неудачи остались в прошлом. Начало осталось за гостями: на восьмой минуте Юусо Хиетанен удачно зарядил с пол-зоны и открыл счёт. В целом, первый период по игре остался за «Куньлунем», но никаких дивидендов команде Майка Кинэна это не принесло. Во второй трети поединка на площадке сохранилась та же картина, но ни один из соперников не сумел воспользоваться своими моментами, а вот в середине третьей, на 50-й минуте Кори Кейн нанёс точный кистевой бросок по воротам Ерёменко. Прямо как Патрик!

С равным счётом команды доиграли до овертайма, в котором судьба матча так же не решилась. А в серии послематчевых буллитов победу москвичам принёс Михаил Варнаков. Таким образом, подопечные Владимира Воробьёва выиграли и продолжают свою поездку по Дальнему Востоку.

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«Автомобилист» увёз победу из Нижнего Новгорода

Если для Никиты Трямкина эта игра и не стала бенефисом, то, по крайней мере, можно сказать, что он сыграл в победе уральского клуба значительную роль. Защитник, который ещё позавчера выступал за сборную России на Кубке Карьяла, сделал две результативные передачи, чем помог своей команде увезти три очка с берегов Волги. Но начнём по порядку. Счёт в начале первого периода открыли «автозаводцы» — отличился Владимир Галузин. На первый перерыв команды ушли при таком положении, а вот в дебюте второй двадцатиминутки гости перевернули картину. Причём, сделали они это двумя шайбами, заброшенными с разрывом всего лишь в 27 секунд. Голы на счету Кинга и Ильи Крикунова.

Впрочем, хозяевам нашлось что ответить — положение выровнял всё тот же Галузин. На этом их аргументы в споре за звание победителя в матче закончились, и дальше ворота соперника поражали только уральцы. На излёте 44-й минуты Паренто вывел вперёд подопечных Владимира Крикунова, а на 47-й Миловзоров установил окончательный счёт. 4:2 — «Автомобилист» победил и оторвался от идущего шестым в Восточной конференции «Салавата».

«Тичар не проходит в состав, как и Алексей Потапов. Тут кто на данный момент лучше, тот и играет. Мы не живём прошлым. В прошлом может что угодно быть, ты должен сейчас играть. Сейчас Потапов далёк от идеала», — отметил Петерис Скудра.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» не устоял в Череповце

«Северсталь» на всех парах мчится в плей-офф. И сегодня ею был сделан ещё один шаг навстречу к желанной цели. Пусть и не без труда, но был обыгран челябинский “Трактор”. Уже на третьей минуте голом череповецкую публику обрадовал Алексей Угаров. А вот дальше хозяевам пришлось тяжелее. В середине матча челябинцы выровняли положение — гол на счету Линуса Виделля. А в начале третьего периода они и вовсе вышли вперёд — с передачи Максима Якуцени отличился Алексей Кручинин. Естественно, такой поворот в планы команды Александра Гулявцева не входил, поэтому она пошла вперёд отыгрываться. Сделать это удалось усилиями Олега Яшина. А на 55-й минуте точный бросок Мазура даровал победу хозяевам.

Это видео так же можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» проиграл «Спартаку» и потерял Мозякина

Для поклонников «Магнитки» эта игра, прежде всего, омрачилась потерей Сергея Мозякина. Капитан команды, которому удалось отличиться в этом матче, в третьем периоде получил травму ноги в борьбе у борта с Алексеем Пепеляевым, и покинул лёд с помощью докторов. Что же касается самой игры, то счёт в концовке первого периода открыл Оскар Осала.

Но второй игровой отрезок уже прошёл при игровом преимуществе хозяев льда, что вылилось в их два гола за авторством Дмитрия Черных и Александра Дергачёва. Впрочем, недолго «Спартак» был впереди. Ещё до второго перерыва упоминавшийся выше Мозякин счёт сравнял. Больше командам до конца основного времени не удалось забить. Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов удача улыбнулась к «Спартаку». Решающую попытку реализовал Максим Трунёв. «Спартак» победил и не отпустил далеко выигравшее несколькими часами московское «Динамо».

«Что с Мозякиным? У Сергея небольшое повреждение. Доктора осматривают, поэтому пока не могу вынести заключение. Конечно, его не хватило. И в дополнительное время, и в буллитной серии», — рассказал Виктор Козлов.

«Лада» уступила в Риге

В cтолице Латвии между собой сошлись одни из главных аутсайдеров сезона. Главный тренер волжан Артис Аболс вернулся в столицу Латвии, где в своё время отработал несколько лет в качестве помощника, а затем и главного тренера. Свои последние матчи перед перерывом обе команды выиграли, так что каждый из коллективов горел желанием продолжить эту приятную традицию и после паузы.

Противоборствующим сторонам, прежде всего, удалось надёжно сыграть в обороне. Отсюда — малое количество голов в игре. На 14-й минуте первого периода Семён Валуйский вывел гостей вперёд, а в самом начале следующей двадцатиминутки Микс Индрашис, который недавно мог перейти в “Куньлунь”, выровнял положение. С таким счётом команды доиграли до овертайма, который победителя не выявил. А в серии послематчевых бросков Дэнни Кристо принёс победу хозяевам.