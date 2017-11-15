«Канадцы» проиграли канадцам. России не покорился Квебек

Приезжая из года в год на суперсерию, есть соблазн вывести какую-то формулу, действовать по шаблону. Долгие годы считалось, что сборная лиги Онтарио – непобедимый соперник для российской сборной, а молодые канадцы из лиги Квебека, напротив, наши клиенты. Бытовало и такое мнение, что среди всех канадцев квебекцы показывают наиболее «европейский» хоккей. А это значит, что и играть с ними удобнее: ни тебе силового давления, ни запредельного прессинга.

Однако стереотипы рушатся. Онтарио мы впервые обыграли в 2012 году и с тех пор играем со сборной этой провинции на равных. Квебек долгое время был стартовой точкой в турне сборной России, но три года назад расписание суперсерии повернули вспять. Отныне наша «молодёжка» встречается с командой QMJHL под занавес затяжной поездки. Это не могло не сказаться на результатах. Так, ровно год назад подопечные Валерия Брагина уступили квебекцам с общим счётом 1:8.

Подойдя к новой встрече со сборной Квебека, можно было убедиться, что и техничный, отчасти мягкотелый стиль команды из этой провинции остался в прошлом. Когда-то квебекцы действительно ввязывались со сборной России в обоюдный атакующий хоккей, особо не выдавая своё канадское нутро. Прибыв в Шарлоттаун, наши парни увидели перед собой былинных «горилл из клетки». Доминик Дюшарм, главный тренер молодёжной сборной Канады, собрал состав, который по габаритам превосходит и онтарийцев, и ребят из WHL.

Что с вратарями, «молодёжка»? Россия проиграла канадцам из Онтарио Основного вратаря Владислава Сухачёва заменили второй раз за суперсерию.

Соперничать с канадцами в силовой игре было бессмысленно. Тем более что ресурсов у Брагина для того, чтобы выставить подходящий состав, особо не было. Зато на помощь «молодёжке» подоспело трио легионеров, выступающих в QMJHL. В состав команды влились Павел Колтыгин, участник прошлого молодёжного чемпионата мира Герман Рубцов и Виталий Абрамов, который этой осенью пробовался в тренинг-кэмпе «Коламбуса». Валерий Николаевич не стал ничего выдумывать и создал тройку Колтыгин – Рубцов – Абрамов.

Забегая вперёд, скажем, что как у сочетания игра у наших легионеров особо не получилась. Поодиночке они ещё создавали моменты, но с командными действиями наблюдались серьёзные проблемы. Ну а больше других от перестановок в составе пострадал Артём Манукян. За два матча против сборной лиги Онтарио он привык выходить на лёд с Дмитрием Соколовым и Алексеем Липановым. Лишившись столь классных партнёров, омский «ястреб» был вынужден брать игру на себя и биться чуть ли не в одиночку. Брагин не мог этого не заметить, и во второй половине встречи на пару смен попробовал вместе с Манукяном другого «малыша» Абрамова.

Пока легионеры только привыкали к форме с гербом на груди, забивали парни с уже привычными армянскими фамилиями. Алексей Полодян и Андрей Алтыбармакян выступают за разные питерские команды, суперсерию начинали в разных звеньях, но так быстро нашли взаимопонимание, будто играют вместе целую вечность. Вот и на этот раз именно эта парочка организовала гол в ворота сборной Квебека. Полодян протащил шайбу к воротам, что он пытался делать на протяжении всего матча, бросил, а Алтыбармакян сыграл на добивании! С тремя шайбами форвард СКА – лучший снайпер «молодёжки» на суперсерии.

Впрочем, к моменту, когда питерская связка распечатала Самуэля Арве, сборная России уже уступала в счёте. Канадцам удалось реализовать первое же большинство в матче. Шон Будрия беспрепятственно, и совсем нетипично для игры в неравных составах, прошёл к воротам. Ни Егор Зайцев, ни Николай Кныжов не сделали на пятаке ничего, чтобы его остановить. Алексей Мельничук, который на этот раз занял место в воротах со стартовых минут, был вынужден выгребать шайбу из сетки.

Крупногабаритные канадцы навязывали нашей команде борьбу. Они никуда не спешили, даже не думая взвинчивать темп. Оттого игра зачастую застревала в средней зоне. После двух периодов по воротам Мельничука хоккеисты из лиги Квебека нанесли всего 11 бросков. Таких «курортных» показателей не было ни в играх с командой Онтарио, ни в противостоянии со сборной Западной хоккейной лиги. Наши соперники почти ничего не создали в равных составах.

Какой бы вязкой ни была пятая игра суперсерии, моменты у сборной России всё же возникали. Дамир Рахимуллин обязан был реализовывать выход один на один. Стопроцентный момент в большинстве не использовал и Максим Рассейкин, чей бросок в касание чудом потащил вратарь канадцев. Россияне превосходили хозяев, но в очередной раз всё решила игра в неравных составах. Не случайно, когда арбитры решили удалить Алтыбармакяна, с нашей лавки полетели активные протесты. Брагин с Браташом, оспаривавшие нарушение, будто что-то чувствовали.

Продержавшись минуту, россияне не уследили за Дрейком Батерсоном. Пара защитников Мальцев – Шепелев позволила слишком много лучшему бомбардиру лиги Квебека, а началось всё с того, что Рубцов вчистую проиграл вбрасывание в своей зоне. Четвёртым, кто оборонялся в меньшинстве, оказался ещё один наш канадский легионер Абрамов. У них было полно времени, чтобы исправиться, но никакие манипуляции Брагина со звеньями не помогли. Особенно разочаровал Колтыгин, который и в играх за клуб в последнее время выглядит потухшим.

Перебросав сборную Квебека и создав гораздо больше моментов, российская «молодёжка» погорела на удалениях. Минуло уже пять матчей в турне по Канаде, а с большинством ситуация по-прежнему патовая. И это в преддверии молодёжного чемпионата мира беспокоит куда больше, чем то, что в суперсерии мы уступаем со счётом 2-3. Откровенно говоря, не впечатлили и наши легионеры. Зная настороженное отношение Брагина к россиянам, выступающим в юниорских канадских лигах, пятничный матч со сборной QMJHL может стать определяющим для Абрамова и Ко.