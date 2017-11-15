События дня НХЛ. В стиле Гашека! Бобровский без клюшки – шайба в ловушке

Радулов набрал боевой ход

«Самый энергичный хоккеист команды», «Великолепный русский», «Настоящая машина» — такие характеристики Александра Радулова можно было услышать от болельщиков в социальных сетях во время выездного матча «Далласа» с «Флоридой». Накануне Александр забил «Каролине», реализовав большинство красивым броском из приседа на одно колено, и в игре с «пантерами» смог установить личный рекорд по продолжительности результативной серии – теперь она составляет 9 матчей (5 голов, 8 передач). После неудачного начала сезона Радулов обрёл нужную стабильность и его «электростанция» заработала на полную мощность, так что даже главный тренер «Старз» Кен Хичкок перестал двигать форварда по тройкам: Александр вышел в первом звене с Янмарком и Бенном, получив более 20 минут игрового времени.



Благодаря связке Радулова и Джейми Бенна «Даллас» отыграл дефицит в две шайбы, полученный к середине первого периода. Россиянин дважды ассистировал капитану команды, и импульс своих лидеров подхватила вся команда гостей, которая вскоре вывела «звёзд» вперёд.



Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Когда же дело дошло до буллитов, то здесь Радулов уже лично мог принести техасцам победу, но, выполняя предпоследнюю попытку в серии, проиграл дуэль Роберто Луонго. Бивший следом Винсент Трочек закрепил успех «Пантерз». «Мы должны были выиграть этот матч. Мы заслуживали лучшей участи», — сказал расстроенный главный тренер «Старз».



На выезде подопечные Хичкока пока что играет очень нестабильно – лишь 3 победы в 10 матчах, и в следующей выездной игре в Тампе «зелёных» ждёт непростой экзамен от Кучерова и компании.



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Бобровский в роли Гашека

Вряд ли обрадовались успехам Тасманского Дьявола поклонники «Монреаля», который из-за несговорчивости генерального менеджера Марка Бержевена не сумел сохранить у себя российского форварда. После крайне неудачного начала чемпионата «канадцы» слегка выправили положение, даже несмотря на отсутствие из-за травмы основного голкипера Кэри Прайса. В домашнем матче с «Коламбусом» 23-летний страж ворот «Канадиенс» Чарли Линдгрен, проводивший лишь свою восьмую игру в НХЛ, устроил настоящую вратарскую дуэль с Сергеем Бобровским. Россиянин вышел из неё победителем (28 отражённых бросков из 29 против соотношения 23/25 у оппонента), а в овертайме продемонстрировал, за что в НХЛ могут вручить «Везину».

Нападающие «Монреаля» Якоб де ла Роуз иЭндрю Шоу убежали в контратаку «2 в 1»: Шоу делал передачу на де ла Роуза, но Бобровский успел переместиться. Голкипер совершил красивый сейв, бросив свою клюшку и отбив шайбу блином. «Иногда такое просто случается. Я играл по моменту, почувствовал, что так будет лучше. Почему бросил клюшку? Не могу объяснить, уже не помню, просто так получилось. Нам нужны были очки, необходимо было побеждать и обретать лучшую форму. Когда позади начало сезона, то становишься более уверенным в своих силах, лучше понимаешь защитников, это хорошее чувство», — сказал Бобровский.



«Боб играет бесподобно, даёт нам возможность побеждать. Он никогда не сдаётся, настоящий атлет. Очень впечатляет, на что он способен, когда надо быстро перемещаться в воротах. Это великолепный сейв. Прямо сейчас «Коламбусу» принадлежит лучший сейв года и второй тоже. Лучший, без вопросов, – сейв в Детройте, я такого никогда не видел», — сказал восхищённый Джон Торторелла. Сравнить Бобровского с Домиником Гашеком, который тоже любил избавляться от клюшки, стремясь поймать шайбу, наставник не решился, но за него это сделали болельщики «Блю Джекетс».

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Коламбуса».

Кросби наконец-то забил

Лучший снайпер прошлого сезона на протяжении 11 матчей подряд сидел на голевой диете, но в домашнем матче с «Баффало» смог её завершить и отпраздновать долгожданную шайбу. Дважды по ходу встречи «клинки» вели с перевесом в две шайбы, но опыта, чтобы удержать победный счёт в матче с обладателем Кубка Стэнли, команде гостей не хватило. Усилиями Кросби и Фила Кессела равновесие было восстановлено, а овертайм продлился лишь 16 секунд, завершившись точным броском Конора Шири.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Вегас» «поплыл»: пятый вратарь и разгром от Макдэвида

Пять поражений в семи последних матчах; пятый вратарь, выпущенный на площадку по ходу сезона и 8 пропущенных шайб – таковы невесёлые итоги визита «золотых рыцарей» в Эдмонтон. Игра у «Голден Найтс» не заладилась с самого начала: на седьмой минуте защитник «Ойлерз» Оскар Клефбом открыл счёт, когда «нефтяники» играли в меньшинстве, и после этого голы посыпались в ворота «Вегаса» один за другим. Семь хоккеистов «Эдмонтона» набрали по 2 очка, а капитан хозяев Коннор Макдэвид стал единственным с тремя (2+1) результативными баллами.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Что ещё печальнее для «Вегаса», так это травма очередного вратаря. Максим Лагасе отыграл до середины третьего периода, но не смог закончить матч из-за повреждения, и на лёд вышел очередной герой – 19-летний Дилан Фергюсон, который отразил один бросок из двух. Пять голкиперов за сезон – это далеко не рекорд, поскольку в современно истории НХЛ бывали случаи, когда клубы использовали по 7 вратарей за регулярный чемпионат, и последней такой командой был «Лос-Анджелес» в сезоне-2007/08.

«Вашингтон» не остановил «хищников»

Семь весёлых голов, забитые командами во втором периоде, вряд ли порадовали поклонников «Вашингтона», который не сумел остановить победную поступь прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли. «Столичные» в третий раз за сезон пропустили 6 и более шайб, потерпев обидное поражение – приблизиться к сопернику на близкую дистанцию у гостей так и не получилось. «Нэшвилл» сполна продемонстрировал глубину своей атаки (забили 6 разных хоккеистов), а у «Вашингтона» неудачно сыграли лидеры. Евгений Кузнецов в конце третьего периода имел шанс несколько возродить интригу, но при счёте 6:3 не сумел с пятачка поднять шайбу над лежащим Пеккой Ринне.

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