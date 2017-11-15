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Текст: Павел Панышев
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Ак Барс» и «Барыс» уйдут в отрыв на Востоке. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Сборники» из ЦСКА обыграют «Салават», а «Йокерит» начнёт домашнюю серию с победы.
Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

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«Барыс» — «Авангард»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Авангард
Омская область

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Но омичи уже пропустили вперёд себя «Нефтехимик», поэтому после паузы на Евротур они намерены начать побеждать. Что касается «Барыса», то у команды Евгения Корешкова серия из четырёх побед. Дома был обыгран даже ЦСКА. Думаю, что астанинцы продолжат удачное выступление. По-прежнему великолепно демонстрируют себя североамериканские легионеры в лице Сен-Пьера, Вея и, конечно же, Доуса. У «Авангарда» много проблем, в том числе и с травмированными. Расстались «ястребы» с защитником Густафссоном. Полагаю, что победа будет за «Барысом».

Прогноз: победа «Барыса».

У «Авангарда» много проблем, в том числе и с травмированными. Расстались «ястребы» с защитником Густафссоном.
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«Югра» — «Сибирь»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Сибирь
Новосибирская область

Команда Павла Зубова проиграла в Нижнекамске, поэтому теперь попросту не имеет права оступиться в Ханты-Мансийске, где «Югра» проводит неудачную серию. Победив «Витязь», югорчане трижды проиграли – ЦСКА, «Словану» и «Йокериту». Считаю, что они не справятся и с «Сибирью», которая ведёт отчаянную борьбу за попадание в восьмёрку сильнейших на Востоке. А вот «Югра» на 99% туда не попадёт, так что победа в этом матче важнее для новосибирского коллектива, который точно увезёт очки из Ханты-Мансийска.

Прогноз: победа «Сибири».

«Локомотив» — ХК «Сочи»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
ХК Сочи
Сочи

Интересный матч нас ждёт в Ярославле. «Локомотив» подписал контракт с Андреем Локтионовым. Наконец-то эта эпопея закончилась. Вполне вероятно, что он дебютирует в матче с «леопардами», которые не так давно вернулись с Дальнего Востока. Сочинцы, кстати, уже успели выиграть в Подольске у «Витязя». В отчётной схватке фаворитом является команда Дмитрия Квартальнова, которая, вполне вероятно, в ближайшем будущем может расстаться с форвардом Дмитрием Лугиным. Его в основном используют в четвёртом звене, а теперь ещё и конкуренция с приходом Локтионова усилилась. Сделаю ставку на «Локомотив».

Прогноз: победа «Локомотива».

«Витязь» — «Ак Барс»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Ак Барс
Казань
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Казанцы потерпели уже три поражения подряд. Так можно и с лидерством расстаться. Тем более что в дивизионе «барсов» уже подпирает «Нефтехимик». Будет интересно, если нижнекамский клуб обойдёт грозный казанский коллектив в турнирной таблице. Я думаю, что команда Зинэтулы Билялетдинова сделает соответствующие выводы и в Подольске не позволит себе проиграть в четвёртый раз подряд. «Ак Барс» победит. Более того, сделает это достаточно уверенно и оторвётся от преследователей.

Прогноз: победа «Ак Барса».

Команда Зинэтулы Билялетдинова сделает соответствующие выводы и в Подольске не позволит себе проиграть в четвёртый раз подряд.

«Йокерит» — «Нефтехимик»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Нефтехимик
Нижнекамск

Команда Андрея Назарова поехала в Хельсинки без получившего травму защитника Андрея Сергеева. Это хоккеист из первой пары, он играл вместе с Олегом Пигановичем. Конечно, эта потеря не может не сказаться на команде из Татарстана. «Йокерит» весь сезон выглядит неплохо. Да, у него были серии из поражений, но в целом команда показывает очень сильный хоккей. «Йокерит» заслуженно идёт в лидирующей группе Запада. Сейчас коллективу Юкки Ялонена предстоит провести длительную домашнюю серию из восьми матчей. Предположу, что финны начнут её на мажорной ноте.

Прогноз: победа «Йокерита».

ЦСКА – «Салават Юлаев»

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Салават Юлаев
Уфа

Центральный матч игрового дня. «Салават» обменял в «Витязь» Антона Лазарева, но зато наконец-то начал проявлять себя другой Антон, Бурдасов. Он успел забросить первую шайбу за уфимцев, правда, успеха она им не принесла. Башкортостанский клуб проиграл в Братиславе. Из последних встреч выиграна всего лишь одна – в Шанхае был повержен «Куньлунь». Поэтому Эркке Вестерлунду и его хоккеистам нужно приходить в себя и начинать брать очки. Правда, сделать это в матче с ЦСКА будет сложно. «Армейские» «сборники» очень хорошо проявили себя на Евротуре, забросив на Кубке Карьяла девять шайб, а Михаил Григоренко и вовсе стал лучшим нападающим турнира. Москвичи наверняка сыграют на положительных эмоциях и покажут свой хоккей. При таком раскладе у гостей будет не много шансов.

Прогноз: победа ЦСКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Витязь ХК Йокерит ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Сочи ХК ЦСКА ХК Югра
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