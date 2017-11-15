Бобровский, Панарин и самый русский билборд в Канаде. Соцсети хоккеистов

В это время Евгений Кузнецов раздавал свои хоккейные свитера.

Хоккей в валенках

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся благотворительный матч между хоккейным «Автомобилистом» и футбольным «Уралом». Игроки обеих команд вышли на лёд в валенках, сыграли один тайм в хоккей, один – в футбол. Одним из самых заметных на льду был, конечно же, Анатолий Голышев. Благодаря этому матчу собрали 488 тыс. рублей, которые были переданы школе-интернату «Эверест». Хотелось бы, чтобы такие игры случались как можно чаще!

Настроение Бобровского

Обязательно включите звук и посмотрите короткое видео, которое выставил голкипер «Коламбуса». «Круче всех» — вот так называется композиция Quest Pistols. Так Бобровский же действительно круче всех! Разве есть сомнения?

События дня НХЛ. В стиле Гашека! Бобровский без клюшки – шайба в ловушке Кстати, «Вегас» без Шипачёва стал совсем плох. Совпадение?

В Монреале

«Блю Джекетс» приехали в самый хоккейный город Канады. И что же там обнаружили Панарин и Бобровский? «Vladimir Poutine» — написано на вывеске, на фоне которой сфотографировались россияне.

Американский футбол

Виктору Антипину пока непросто в НХЛ. За «Баффало» российский защитник провёл 12 матчей, в которых набрал (0+2) два очка. Зато потихоньку Виктор привыкает к жизни в США. В выходные хоккеист со своей девушкой Яной сходил на американский футбол.

Миронов в Стокгольме

Матчи в Швеции запомнятся российскому защитнику «Колорадо». В игре с «Оттавой» Миронов набрал своё первое очко в НХЛ, отдав передачу на Алекса Керфута в средней зоне. Начало положено! Ждём голов.

Воспоминания Якупова

В Швеции Наиль Якупов отметился голом. «Что касается атмосферы, то было здорово. Зрители, конечно, не такие весёлые, как в Северной Америке, но всё же было приятно», — поделился впечатлениями от игр с «Оттавой» в Стокгольме россиянин.

Малкин — в Putin Team

Всё больше спортсменов вступает в общественное движение Александра Овечкина. Например, на днях к Putin Team присоединился Евгений Малкин.

Первый гол Каспарайтиса за Литву

Дарюс переживает вторую молодость. В 45 лет он дебютировал за сборную Литвы, а в матче со сборной Эстонии, завершившемся со счётом 7:2 в пользу литовцев, Каспарайтис отметился заброшенной шайбой и двумя передачами. Такой защитник бы точно пригодился многим клубам КХЛ!

Толванен зажигает и в сборной

Молодое дарование «Йокерита» ярко дебютировало в сборной Финляндии на этапе Евротура. На Кубке Карьяла Ээли Толванен забил два гола и отдал одну передачу, сделав хорошую заявку на поездку на Олимпийские игры.

Кузнецов на баскетболе

Евгений Кузнецов нашёл время выбраться на баскетбол. После домашнего матча «Вашингтон Уизардс» россиян сфотографировался с защитником Брэдли Билом и подарил ему свой свитер.

Милые Тарасенко

У Тарасенко всё хорошо. «Сент-Луис» лидирует в Западной конференции, а сам Владимир почти в каждом матче набирает очки. Почему бы и не выставить фотографию с женой?

Антихайп Панина

Защитник «Салавата» продолжает шокировать своих подписчиков в «Инстаграме». Пока его одноклубники играли на Евротуре, Григорий отдыхал в деревне. «Присел после тренировки», — написал Панин под фотографией на фоне покосившегося дома.

Итоги дня КХЛ: Вестерлунду угрожает отставка? «Салават» проиграл аутсайдеру Ещё «Нефтехимик» ворвался в тройку лидеров Востока, а Локтионов вернулся в «Локомотив».

Ковальчук поздравил Шипачёва

Самый обсуждаемый российский хоккеист последнего месяца забил за СКА в первом же матче после возвращения из НХЛ. Поприветствовал в команде Вадима вице-капитан Илья Ковальчук.