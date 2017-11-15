Итоги дня КХЛ: «Салават» снова проиграл. Но отставки Вестерлунда не будет

“Барыс” не смог удержать первое место на Востоке

В предматчевом превью мы предсказывали, что хозяева, блестяще проводящие текущий сезон, смогут победить. К сожалению для них, этого не получилось. Целых два с половиной периода команды не могли отличиться. Нарушил молчание на 52-й минуте Максим Чудинов. Казалось бы, для “Барыса” практически всё было кончено, но Роман Старченко своим голом сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов удача улыбнулась омскому клубу.

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Победа “Сибири” имени Бергстрёма

Перед этой встречей “Югра”, проводящая домашнюю серию, проиграла три матча подряд, и была настроена прервать эту нехорошую для себя традицию. Доказала серьёзность их намерений шайба Павла Варфоломева, заброшенная в начале второго периода. Очень долго хозяева держались, им не хватило всего 31 секунды для того, чтобы довести игру до победы в основное время. Испортил им праздник Александр Бергстрем. Он же за 15 секунд до конца овертайма принёс “Сибири” победу.

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“Ак Барс” — вновь лидер на Востоке

Основной на данный момент конкурент “Ак Барса” за первое место на Востоке “Барыс” проиграл “Авангарду, и у казанцев появился прекрасный шанс вернуть себе лидирующую позицию на Востоке. Что, собственно, подопечные Зинэтулы Билялетдинова. Для этого им пришлось переиграть в Подольске местный “Витязь”. Уже в первом преиоде гости сделали серьёзную заявку на победу. На табло во время первого перерыва горел счёт 2:0 в их пользу. Отличились Станислав Галиев и Альберт Яруллин. В начале второго периода разрыв сократил Максим Афиногенов. Казалось, что в заключительном игровом отрезке “витязи” предпримут решающий штурм ворот Гарипова, но их усилия нивелировали голы Лукоянова и Секача. Между этими шайбами уместилось удаление Ворошило за бросок на лёд постороннего предмета — признак агонии у хозяев. 4:1 — “Ак Барс” победил и вернул себе первое место на Востоке.

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“Локомотив” переиграл “Сочи по буллитам

После победы над “Витязем” подопечные Сергея Зубова отправились в Ярославль. Их победный настрой после Подольска никуда не делся, а убедились в этом их соперники и ярославские болельщики очень скоро — на 45-й секунде встречи Иван Ларичев открыл счёт. Подобное начало, естественно, могло немного обескуражить хозяев, но виду они не подали. Уже на девятой минуте первого периода Максим Тальбо счёт сравнял. Ближе к концу второго периода Петри Контиола с передачи канадца вывел вперёд “железнодорожников”, но и гостям нашлось что на это ответить. Святослав Гребенщиков выровнял положение на старте третьей двадцатиминутки.



Выяснение отношений в этой паре, как и в двух других, перешло в овертайм. В дополнительном времени команды друг другу не забросили, а в серии послематчевых бросков решающую попытку реализовал Стаффан Кронвалль.

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“Салават” снова проиграл. Вестерлунд висит на нитке?

Перед этой игрой многие болельщики и эксперты полагали, что она станет судьбоносной для главного тренера уфимцев Эркки Вестерлунда. В частности, олимпийский чемпион Александр Пашков заметил, что его тренерская бригада висит на тонкой нитке, но руководство клуба проявляет терпение, которое может в любой момент лопнуть. И матч с ЦСКА, возможно, этот момент приблизил. Команда из Уфы проиграла, причём практически без вариантов. А у ЦСКА сегодня был день Андреев. Андрей Кузьменко открыл счёт на 24-й минуте поединка, и он же в середине третьего периода удвоил преимущество “армейцев”. А Андрей Светлаков с передачи Кузьменко установил окончательный счёт в матче.



«Ничего об отставке Вестерлунда говорить не имеет смысла, это ваши журналистские размышления. Хоть помимо меня есть хозяева клуба, но я считаю, что выправлять ситуацию должен именно этот тренерский штаб. На данный момент речи об отставке Вестерлунда не идёт», — сообщил генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд.

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«Йокерит” крупно обыграл “Нефтехимик”

Cамая результативная игра дня прошла в Хельсинки, где “Йокерит” принимал “Нефтехимик”. Первыми отличились гости — Дэн Секстон открыл счёт уже на четвёртой минуте встречи. Хозяева быстро отыгрались усилиями Сами Лепистё, но до конца первого периода “Нефтехимик” успел забить ещё. Гол на счету Александра Авцина. Второй же игровой отрезок стал бенефисом “Йокерита”. Четыре шайбы побывали в воротах Ежова, и после этого он уступил боевой пост Макарову. Дублем отметился Толванен. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. Таким образом, “Йокерит” победил, а команда Андрея Назарова отправится в Подольск, где сыграет свой следующий матч с “Витязем”.

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Мозякин не сыграет в ближайших матчах, но операция ему не нужна

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал состояние здоровья Сергея Мозякина, получившего травму в матче со «Спартаком». Хоккеисту было сделано сегодня МРТ.



«Радоваться, конечно, не стоит. Но разрыва нет. В общем, травма боковых мышц, ни о каких играх сейчас не может идти речи. Самое главное, что не надо оперативного вмешательства, нужно консервативное лечение. О сроках говорить рано, в ближайший день-два будет ясность в этом вопросе. Пока о ближайших играх нет речи», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.