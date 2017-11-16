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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Спартак» войдёт в восьмёрку на Западе, а «Металлург» без Мозякина проиграет в Риге.
Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Динамо» (Москва)

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Динамо М
Москва

Несмотря на то что «Адмирал» всего один раз в своей истории обыграл москвичей, и было это не во Владивостоке, фаворитами выглядят подопечные Фредрика Стиллмана. Они дали очень хороший бой СКА, и главное, чтобы у «моряков» остались силы на противостояние с «Динамо». С той игрой, которую показали полевые хоккеисты и Иван Налимов, «Адмирал» должен обыгрывать москвичей, у которых намного больше проблем в атаке, чем у питерцев. Ставлю на то, что «Адмирал» во второй раз в своей истории и впервые на домашней площадке обыграет динамовцев.

Прогноз: победа «Адмирала».

«Адмирал» должен обыгрывать москвичей, у которых намного больше проблем в атаке, чем у питерцев.

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«Амур» — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
СКА
Санкт-Петербург

Проблемы СКА во Владивостоке во многом были связаны с маленькой площадкой, акклиматизацией и блестящей игрой вратаря соперников Налимова. Большинство факторов не поменяется. Акклиматизация будет ещё более тяжёлой, Метсола может так же серьёзно потащить, как и Налимов, да и с этого сезона на «Платинум-арене» тоже канадская «коробка». Тем не менее в составе «Адмирала» больше мотивированных игроков именно на СКА. Налимов и Ткачёв в своё время пробовали там заиграть в полной мере. В «Амуре» таких людей нет. СКА должен подтверждать репутацию лидеров чемпионата и выигрывать более уверенно, чем это было сделано во Владивостоке. Сегодня я жду от них победы в основное время.

Прогноз: победа СКА.

Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса
СКА выиграл во Владивостоке, «Магнитка» проиграла «Спартаку» и потеряла Мозякина, а Скудра рассказал, почему оказался в запасе Потапов.

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Динамо Мн
Минск

Эта игра могла быть интересна тем, что против минского «Динамо» сыграл бы белорус Андрей Костицын. Но он получил тяжёлую травму и надолго выбыл. Это серьёзная проблема для «Куньлуня». Может быть, Костицын не был суперрезультативным игроком, но он был помощником Кинэна и одним из самых опытных форвардов. То, что сейчас команда может его не досчитаться, – это удар по атаке. Вернувшиеся с Кубка Карьяла канадцы ещё не в полном порядке. Так что «Куньлунь» ждёт второе поражение подряд. А минчане, наоборот, одержат вторую победу подряд.

Прогноз: победа «Куньлуня».

«Северсталь» — «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Автомобилист
Екатеринбург

«Северсталь» одержала четыре победы подряд, в том числе одну из них – после перерыва. Но «Автомобилист» на сегодняшний день выглядит солиднее, чем «Трактор». Его наставник Владимир Крикунов на данный момент превосходит по регалиям Александра Гулявцева. Важно, что у него заиграли легионеры. Дуайт Кинг забил, и Паренто – новичок команды – тоже отличился. Резервов у «Автомобилиста» куда больше. Я думаю, что Коварж, который провёл первый матч после паузы в хорошем тонусе, будет максимально мотивирован во встрече против своей бывшей команды и принесёт победу гостям.

Прогноз: победа «Автомобилиста».

«Торпедо» — «Трактор»

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Трактор
Челябинск

Неудачно команды начали следующий отрезок чемпионата после паузы. Полагаю, что «Торпедо», несмотря на нервозную обстановку вокруг клуба и задержки по зарплатам, которые были ещё не так давно, и срывы Скудры, должно дома выигрывать. В прошлом сезоне оно выиграло в двух матчах против «Трактора». Скудра где-то был хитрее и искуснее, как тренер, чем Гатиятулин. Полагаю, что сегодня эта тенденция продолжится, и «Торпедо» выиграет в основное время.

Прогноз: победа «Торпедо».

«Спартак» — «Лада»

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Лада
Тольятти
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«Спартак» сейчас находится в полном порядке. Команда и после перерыва не отступает от своей игры. Жамнов решил остаться на лавке, и, похоже, это правильное решение. Казалось, что он только до перерыва будет работать с тренерским штабом, но он продолжает гнуть линию. Свенссон в матче с «Магниткой» сыграл на хорошем уровне, да и полевые игроки в очередной раз выступили результативно. И это всё при том, что легионеры не отличились, а они играли на отличном уровне до перерыва. Вряд ли «Лада» сможет что-то противопоставить нынешнему «Спартаку», тем более, в гостях.

Прогноз: победа «Спартака».

«Динамо» (Рига) – «Металлург»

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Металлург Мг
Магнитогорск

Очень настораживает обстановка в магнитогорском «Металлурге». У команды сменился тренер. Виктор Козлов встал на тренерский мостик, но ничего не поменялось. Всё очевиднее становится то, что не в Илье Воробьёве были проблемы. Поражение в Москве было достаточно чувствительным. Ярко демонстрируют то, что в «Магнитке» что-то происходит, срывы Величкина на журналистов. Непотребное поведение вице-президента – это барометр состояния дел в клубе. Потеряв Мозякина, «Металлург» потерял шанс стабильно набирать очки в следующих играх. При Анкипансе рижское «Динамо» стало кусачей командой, которая перестала быть мальчиком для битья. Думаю, что Рига добьётся победы над «Магниткой в основное время, и падение уральцев продолжится.

Прогноз: победа «Динамо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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