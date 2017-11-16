Красота дня. Жена новой надежды «Сибири»

Когда на старте сезона Александр Салак вернулся в строй, восстановившись от травмы, казалось, что Алексею Красикову надолго уготована роль второго номера. Однако чешский голкипер стал показывать игру далёкую от совершенства, и 21-летний уроженец Москвы удачно выходил на замену. Пока Салака сватают в другие клубы, Красиков доказывает свою состоятельность на льду. Кто же помогает Алексею добиваться успехов? Знакомьтесь с женой вратаря «Сибири» – Анной.

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Анна, как и Алексей, родом из Москвы. В 2015 году, после распада мытищинского «Атланта», Красиков перешёл в «Сибирь». Девушка отправилась за любимым в Новосибирск.

Итоги дня КХЛ: «Сибирь» в зоне плей-офф, а Курьянов не нужен даже «Югре» «Сибирь» в единственной встрече игрового дня переиграла «Слован», а другие клубы отказываются от игроков.

Молодые люди знакомы шесть лет. Летом 2015 года пара сыграла свадьбу. Алексею тогда было всего 19 лет!

Анна, как и её муж, связана с хоккеем, однако с профессиональным спортом она решила завязать. Теперь для девушки хоккей не смысл жизни, а просто хобби. Чего не скажешь о её муже.

В сезоне-2015/16 Красиков выступал за «Сибирских Снайперов» и стал лучшим вратарём регулярного чемпионата МХЛ по проценту отражённых бросков. Вместе с командой Алексей дошёл до полуфинала Кубка Харламова и в итоге завоевал бронзовые медали чемпионата.

В прошлом сезоне молодой вратарь дебютировал в КХЛ, провёл 28 матчей за «Сибирь», но ничего выдающегося не показал. Многие поспешили записать его в неперспективные. Однако в этом регулярном чемпионате Красиков сыграл уже 12 матчей, заметно улучшив свою статистику по пропущенным шайбам. С такой женой Алексей обязательно дорастёт до крепкого первого номера «Сибири» и добьётся успехов с командой.