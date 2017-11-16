Ментальный тупик. Почему «Салавату» не помог лучший тренер Европы

Когда летом эксперты взяли в руки вилы и пошли на Эркку Вестерлунда, хотелось встать на защиту финского тренера. Казалось, что этой священной войной с варягом движут исключительно личные интересы. Особенно когда за предсказания провала финского эксперимента взялся Андрей Зюзин, уволенный из тренерского штаба «Салавата Юлаева». Что взять с человека, в котором живёт обида на родной клуб? К таким разговорам, как правило, относишься снисходительно.



Предъявляли финскому Профессору совсем уж смешные вещи. Мол, он и сына в тренерский штаб притащил, и на сборы команду вывел позже обычного. Всё это выглядело немного забавно, ведь Томас Вестерлунд пришёл на должность видеотренера, которой при Захаркине не было, а значит, ничьё место он не занял. А выход из отпуска на неделю позже или на неделю раньше, при грамотно выстроенном тренировочном процессе, ни на что толком не влияет.

Теперь, когда по потерянным очкам «Салават Юлаев» опустился на 11-е место в конференции, целый ряд безработных экспертов могут произнести сокровенное «я же говорил». Перед паузой на Евротур в таком ключе выступил Владимир Плющев. Мол, у Вестерлунда были игровые проблемы ещё в «Йокерите», где он не выжимал максимум из своих подопечных. Что это за игровые проблемы, экс-главный арбитр КХЛ отчего-то не уточнил. Зато упомянул ещё одну проблему – языковую, которая со временем стала очевидна не только хейтерам финского тренера, но и тем, кто до последнего был на его стороне.

Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России «Салават Юлаев» пригласил одного из лучших тренеров КХЛ и создал для него условия. Почему же Эркка Вестерлунд может провалиться в Уфе?

Тут уже нам впору бить себя в грудь со словами «а мы ведь предупреждали!». В конце июля, когда «Салават Юлаев» собрался под руководством нового тренера, но ещё не провёл ни одного контрольного матча, на «Чемпионате» вышла статья с названием «Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России». Основные сомнения были связаны с коммуникациями между главным тренером и игроками. Эркка, ни дня не работавший за рубежом, окружил себя такими же чужими для российского хоккея помощниками, взяв в качестве мостика Николая Цулыгина.

Многое о том, что происходит внутри «Салавата Юлаева», вскрыла пресс-конференция после матча со СКА.

В принципе, многое о том, что происходит внутри «Салавата Юлаева», вскрыла пресс-конференция после матча со СКА. Неправильный перевод слов Вестерлунда, который оказался на совести Цулыгина, инициировал волну негодования со стороны болельщиков. Якобы главный тренер уфимцев сказал, что 1:6 – это уровень его команды. На самом деле Эркка лишь отметил, что такой счёт в последнее время стал стандартным для СКА. Казалось бы мелочь, ничего не значащая ошибка, но она крайне показательна. У Вестерлунда, который и по-английски говорит неидеально, есть только один канал передачи информации, и тот даёт сбои.

«Цулыгин подставил Вестерлунда!». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов объясняет, почему помощник-переводчик может лишить Вестерлунда работы в «Салавате».

У «Салавата Юлаева» немало хоккейных проблем. Прежде всего это игра в неравных составах. 18-е место по большинству и 21-е по меньшинству – это никуда не годится. Тем более что состав уфимцев позволяет собирать сбалансированные спецбригады. Мало у кого есть такой дирижёр, как Умарк. Ларсен – один из лучших защитников в лиге по игре на синей линии. Кемппайнен способен сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Для того, чтобы более-менее стабильно обороняться, в «Салавате» есть Панин, Коротков, до недавнего времени в расположении Вестерлунда был моторный Кокарев, а недавно пришёл Беляков – лучший игрок прошлого сезона по блокированным броскам.

Обладая всеми ресурсами, за эти месяцы Вестерлунд так и не смог выстроить то, без чего в современном хоккее невозможно добиваться результата. На слабую игру в неравных составах Эркка сам жаловался неоднократно: как после поражения от «Трактора», так и после неудачи в игре с «Амуром». На то, что юлаевцы неплохо смотрелись в игре «5 на 5» в Хельсинки, где уступили со счётом 0:2, он тоже не преминул указать. Но какой толк с «правильной» игры, если она из матча в матч не подкрепляется реализацией моментов?

У «Салавата Юлаева» немало хоккейных проблем. Прежде всего это игра в неравных составах.

Пытаясь углубиться в причины неудачного сезона «Салавата Юлаева», не удаётся обнаружить какой-то один нарыв, который можно хирургически удалить и спокойно отправиться в поход за кубком Гагарина. Исходя из данных Instat, что по проценту точных передач (83,8% против 81,4%), что по проценту удачных обводок (60% против 52,1%) «Салават» в среднем своих соперников превосходит. Так что говорить, что Вестерлунд полностью искоренил наследие Захаркина, превратив кружевную команду в подобие «Югры», неправильно.

Если обратить внимание на такой показатель, как «время в атаке», который может многое рассказать о стиле игры, то здесь у команды Вестерлунда тоже всё, в общем-то, неплохо. В большинстве матчей, даже проигранных, уфимцы проводили на чужой половине площадки больше времени, чем соперник. Так было и во Владивостоке, где уфимцев разгромили со счётом 5:1, и в Хабаровске, и в домашнем матче с «Магниткой». «Словану», чтобы забить три шайбы и заработать три очка, потребовалось провести в атаке меньше 6 минут, тогда как подопечные Вестерлунда немного недотянули до 15. Тем не менее за последние шесть игр «Салават Юлаев» всего дважды сподобился больше чем на одну шайбу.



Вчерашняя выездная игра с ЦСКА стала апофеозом апатии и безысходности, которая сквозит в игре уфимской команды. Кто-то назовёт это импотенцией атаки и будет прав. Бытует мнение, что все проблемы «Салавата» в атаке связаны с зависимостью от Линуса Умарка. Идёт игра у шведа – можно рассчитывать на победу, но если он встал не с той ноги, можно смело сливать воду. Умарк по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром «Салавата», у него второй после Ларсена показатель CORSI в команде, но последний раз он забивал больше месяца назад.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова проиграл. Но отставки Вестерлунда не будет Мозякину не потребуется операция, а «Барыс» настолько бесстрашен, что снимает вратаря в овертайме.

Линус – личность творческая, подверженная перепадам и внешним воздействиям. Очевидно, что что-то мешает ему показывать свой максимум. В столице Башкирии поговаривают, что он якобы недоволен приходом Антона Бурдасова, который автоматически стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Но как быть с тем, что заскоки у Умарка прослеживались ещё на старте сезона, когда из-за его небрежности был проигран домашний матч с «Амуром»? Всё это несколько странно, учитывая, что именно под руководством Вестерлунда в «Йокерите» Линус раскрылся по-новому, превратившись из просто незаурядного форварда в лидера. Кто-кто, а Эркка должен знать подход к этому бородатому шведу.



То, что Вестерлунд почти три месяца не может подобрать ключи к хорошо знакомому игроку, как нельзя лучше говорит о причинах провального выступления «Салавата Юлаева». Умарк – не типичный трудяга-европеец, с которыми привык работать Вестерлунд в сборной Финляндии. По менталитету он куда ближе к российским хоккеистам. А когда в команде 25 игроков, которые куда лучше понимают кнут, чем чёткую тренерскую установку, у одного из лучших методистов Европы не находится аргументов.

Вестерлунд не даёт команде импульса, не зажигает её. Он слишком полагается на проверенные годами методики и профессионализм игроков.

Вестерлунд не даёт команде импульса, не зажигает её. Он слишком полагается на проверенные годами методики и профессионализм игроков, хотя давно известно, что с нашими людьми такое не работает. Не случайно ведь другие финны-отличники вроде Карри Киви или Юкки Раутакорпи в КХЛ провалились с треском, а успеха добился немного сумасшедший Ханну Йортикка. Ждать от Вестерлунда, что он с красным лицом будет носиться по лавке, применяя живительное слово «f***» по поводу и без, не приходится. В 60 лет люди не меняются. Не поменять на переправе и состав, придётся работать с теми, кто есть. Как долго ещё будет продолжаться финский эксперимент, который, кажется, зашёл в ментальный тупик?