«Ак Барс» и «Салават» здесь не лидеры. Рейтинг легионеров КХЛ. Восток

Иностранные игроки в КХЛ играют огромную роль. Мы составили рейтинг легионерских бригад команд нашей лиги, делая упор на зависимости клубов от своих иностранцев, и начинаем с Восточной конференции. В этот рейтинг не попал «Куньлунь», базирующийся в Китае, но на 95% состоящий из легионеров из Европы и Северной Америки, а потому сравнение с этой командой российских коллективов будет некорректным.

1. «Барыс»

Легионеры: Хенрик Карлссон (Швеция), Даррен Диц (Канада), Джордон Сауторн (Канада), Мэттью Фрэттин (Канада), Линден Вей (Канада)



«Барыс», подобно «Куньлуню» и другим нероссийским командам КХЛ, имеет право заявлять на матчи чемпионата неограниченное число легионеров, но в казахстанском клубе первоочередной задачей является развитие местных хоккеистов, а потому «Барыс» не злоупотребляет своей привилегией. В астанинской команде всего пять чистых иностранцев, и они, наряду с натурализованными Найджелом Доусом, Мартином Сен-Пьером и Кевином Даллмэном, олицетворяют все промежуточные успехи «Барыса» в этом сезоне.



Канадцы Линден Вей и Мэттью Фрэттин пришли в клуб из Астаны летом и призваны были заменить в «Барысе» Дастина Бойда и Брэндона Боченски. Казалось, что это невозможно, но селекционная служба казахстанской команды опять сработала на отлично, привезя в команду очередных великолепных мастеров, затерявшихся в родном североамериканском хоккее. И Вей, и Фрэттин оказались хороши и в забивании голов, и в распасовке, а Линден и вовсе прямо сейчас лучший бомбардир КХЛ. Вдобавок к результативным форвардам в «Барысе» оказался классный атакующий защитник Даррен Диц, которого в самом расцвете сил удалось переманить в столицу Казахстана, и в начале сезона он напоминал Кевина Даллмэна в лучшие годы. Ещё одним представителем канадской диаспоры стал Джордон Сауторн, прошедший нетипичный для легионера путь из ВХЛ в КХЛ.



И, разумеется, важнейшим иностранцем для «Барыса» является Хенрик Карлссон. Сколько бы много ни забивали мощные нападающие астанчан, казахстанский клуб не добивался бы успеха без своей шведской стены в воротах. Карлссон проводит отличный сезон и даёт шансы на победу своей команде практически в каждой игре.

И Вей, и Фрэттин оказались хороши и в забивании голов, и в распасовке, а Линден и вовсе прямо сейчас лучший бомбардир КХЛ.

2. «Салават Юлаев»

Легионеры: Бен Скривенс (Канада), Филип Ларсен (Дания), Теэму Хартикайнен (Финляндия), Йоонас Кемппайнен (Финляндия), Линус Умарк (Швеция)



Уфимская команда также весьма зависима от своих иностранцев. Легионеры в «Салавате» играют роли основного вратаря, главного защитника-бомбардира и ведущего звена нападения, а значит, именно на зарубежных хоккеистов в первую очередь полагается главный тренер Эркка Вестерлунд. Да, дела у уфимцев в этом сезоне пока идут неважно, но без Умарка и компании наверняка было бы ещё хуже.



Бен Скривенс – безальтернативный первый номер в воротах «Салавата». Канадец порой допускает детские ошибки, но всё же это опытный вратарь, умеющий собраться в нужный момент. Датчанин Ларсен в плане результативности начал этот сезон получше многих форвардов, и хоть со временем его темп набора очков упал, Филип остаётся лучшим атакующим защитником команды, занимая четвёртое место в списке бомбардиров команды.



А впереди него – представители ударного звена «Салавата» во главе с Линусом Умарком. Креативный и рукастый швед – главный придумщик уфимских атак, а Кемппайнен с Хартикайненом умеют вовремя проявить голевое чутьё и поддержать затеи Умарка.

Азеведу, Салак и ещё 10 легионеров в КХЛ, с которых нужно брать пример Именно такие иностранцы нужны нашему хоккею.

3. «Ак Барс»

Легионеры: Атте Охтамаа (Финляндия), Джастин Азеведу (Канада), Роб Клинкхаммер (Канада), Антон Ландер (Швеция), Иржи Секач (Чехия)



В этом чемпионате «Ак Барс» как никогда зависим от своих зарубежных лидеров, и пока они сполна отрабатывают контракты и доверие главного тренера. Финн Охтамаа мало преуспел в наборе очков, но со своими прямыми обязанностями этот защитник справляется прекрасно, за это его и ценит Зинэтула Билялетдинов. Не так заметен Роб Клинкхаммер, пополнивший ряды «Ак Барса» по ходу сезона, но канадец выполняет большой объём работы и регулярно участвует в подыгрыше партнёрам.



Ну а что касается Азеведу, Ландера и Секача, то эти форварды наряду с россиянином Ткачёвым – главная ударная сила казанцев. Секач – лучший бомбардир команды, Ландер – главный распасовщик, а Азеведу до травмы был самым забивным в составе «Ак Барса».

4. «Нефтехимик»

Легионеры: Робин Ганзл (Чехия), Жига Еглич (Словения), Андрей Нестрашил (Чехия), Чед Ро (США), Дэн Секстон (США)



Нижнекамцы в этом чемпионате идут в числе лидеров Востока, и легионеры «Нефтехимика» — главные творцы этой мини-сенсации. Все иностранцы команды Андрея Назарова сосредоточены в нападении, а во главе зарубежных форвардов стоит Дэн Секстон, настоящий старожил «волков», играющий в Нижнекамске уже пятый год.



Американец и в этом чемпионате лидирует среди игроков «Нефтехимика» по бомбардирским показателям, и наверняка Секстона воодушевляет наличие соотечественника. Чед Ро с этого сезона играет в Нижнекамске, и он сейчас главный снайпер в команде.



Ко двору в «Нефтехимике» пришлись и чешские легионеры. Ганзл и Нестрашил нашли неплохую игровую химию и очень хороши в составе спецбригады большинства. Пятым легионером в Нижнекамске совсем недавно стал Жига Еглич, отчисленный из «Торпедо». После удачных сезонов в «Словане» этот чемпионат у словенца получается скомканным, но, возможно, в «Нефтехимике» в окружении успешных легионеров у Еглича получится выйти на прежний уровень.

5. «Трактор»

Легионеры: Павел Францоуз (Чехия), Ник Бэйлен (Беларусь), Рикард Гюнге (Швеция), Пол Щехура (Канада), Линус Виделль (Швеция)



«Трактор» в нынешнем сезоне пока находится за границей зоны плей-офф, но это отнюдь не говорит о том, что в клубе слабые легионеры. Иностранные хоккеисты как раз тащат челябинцев в кубковую восьмёрку, а вот помощи от других хоккеистов получают немного.



Лидером «Трактора» уже второй год является канадец Пол Щехура, умеющий много как забивать, так и отдавать. На виду и шведская связка Виделль — Йюнге, часто играющая нестандартно, но скандинавы могут набирать больше результативных баллов. Большего ждут и от натурализованного белоруса Ника Бэйлена, который пока не спешит радовать челябинских болельщиков бомбардирскими свершениями, к которым приучил за время выступлений в минском «Динамо». Впрочем, даже находясь не в лучшей форме, легионеры «Трактора» на голову превосходят большинство россиян в составе челябинцев, и именно с их игрой связаны главные надежды уральцев на выход в плей-офф.



Пятый легионер «Трактора» — голкипер Павел Францоуз. Чешский вратарь конкурирует за место в воротах с Василием Демченко, нервничает по этому поводу, но в основном выглядит надёжно и уверенно, а в прошлом чемпионате Францоуз по всем показателям был одним из лучших голкиперов «регулярки».

6. «Авангард»

Легионеры: Доминик Фурх (Чехия), Юнас Анелёв (Швеция), Андре Петерссон (Швеция), Деннис Эверберг (Швеция), Юхан Сундстрём (Швеция), Тедди Пёрселл (Канада)



У омской команды в этом чемпионате особые отношения с легионерами. Началось всё с того, что летом клуб осознанно подписал шестерых иностранцев, чтобы варьировать состав по ходу сезона в зависимости от соперника. Тогда же, в межсезонье, казалось, что Андрей Скабелка будет использовать чисто шведское звено, которое и станет лидирующим сочетанием «Авангарда».



Но уже в начале сентября всё пошло наперекосяк. Для начала с загадочной болезнью выбыл Юхан Сундстрём, причём первоначально говорилось о его восстановлении не раньше следующего сезона. Затем стало ясно, что Деннис Эверберг не соответствует уровню первого звена, и этот швед стал частенько попадать на скамейку. Ударное звено распалось, так толком и не сформировавшись, «Авангард» замучили травмы, и клубу пришлось искать на стороне ещё одного, седьмого, легионера. Им стал канадец Тедди Пёрселл, приход которого вытеснил из омской команды Эрика Густаффсона.



Сейчас ситуация с легионерами в «Авангарде» более-менее понятна. Фурх, Анелёв, Петерссон и Пёрселл – лидеры команды, играющие много и стабильно. А вот о перспективах Эверберга в «Авангарде» можно будет говорить только после восстановления Сундстрёма, которое ожидается в декабре.

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин Канадские снайперы, чешские вратари, универсальные финны и качественные шведы – изучаем интернационал КХЛ.

7. «Металлург»

Легионеры: Крис Ли (Канада), Ник Шаус (США), Томаш Филиппи (Чехия), Оскар Осала (Финляндия), Ян Коварж (Чехия), Мэтт Эллисон (Канада)



«Магнитка» переживает тяжёлые времена, но к легионерскому составу уральцев вопросов меньше всего, хотя и иностранцы «Металлурга» проводят далеко не лучший сезон. Эллисон, Коварж, Осала и Филиппи в списке бомбардиров «Магнитки» выстроились в ряд после недосягаемого Сергея Мозякина, а следом за ними расположился и Ник Шаус, к игре которого возникает немало вопросов. Почти весь интернационал команды имеет отрицательный показатель полезности, Эллисон и Коварж играют не на своём лучшем уровне, но даже в таком состоянии иностранцы «Металлурга» — лидеры команды.



В ближайших матчах «Магнитки» разношёрстные легионеры команды и вовсе выйдут на первые роли – травму получил Мозякин, и эти игры покажут, насколько действительно конкурентоспособны уральские иностранцы. Что касается Криса Ли, то он только что вернулся в клуб, и пока непонятно, сможет ли он в этом сезоне показывать прежнюю сумасшедшую результативность, либо канадский ветеран также пропитается магнитогорским кризисом.

Даже находясь не в лучшей форме, легионеры «Трактора» на голову превосходят большинство россиян в составе челябинцев, и именно с их игрой связаны главные надежды уральцев на выход в плей-офф.

8. «Автомобилист»

Легионеры: Якуб Коварж (Чехия), Михал Чайковски (Словакия), Тэйлор Бек (Канада), Дуайт Кинг (Канада), Франсис Паре (Канада), Пьер-Александр Паренто (Канада)



Екатеринбургский клуб вряд ли бы находился в середине нашего рейтинга, если бы не фигура Якуба Коваржа. Чешский голкипер – надёжный тыл «Автомобилиста», благодаря ему команда идёт на третьем месте по пропущенным шайбам Востока, а сам Коварж умеет вытаскивать целые матчи. Что касается остальных легионеров «Автомобилиста», то пока они видятся совсем неэффективным расходом бюджета.



Выделить стоит, пожалуй, только Франсиса Паре, который показывает свой привычный уровень и идёт на втором месте в споре бомбардиров команды. А вот к нахождению в составе Дуайта Кинга и Тэйлора Бека у болельщиков из Екатеринбурга наверняка есть вопросы. Кинг приехал в «Автомобилист» в статусе матёрого энхаэловца и двукратного обладателя кубка Стэнли, но пока и близко не оправдывает авансы. Также практически незаметен и Бек, который к тому же подрался с одноклубником и выбыл из-за травмы. Улучшить впечатление от канадцев в «Автомобилисте» может, пожалуй, Пьер-Александр Паренто. Ещё один хоккеист с большим опытом в НХЛ отличился в первой же игре за новую команду, и возможно ему удастся зажечь не только самому, но и оживить Кинга.

9. «Сибирь»

Легионеры: Александр Салак (Чехия), Александр Бергстрём (Швеция), Патрик Закриссон (Швеция), Симон Энеруд (Швеция), Йонас Энлунд (Финляндия)



«Сибирь», безусловно, была бы выше в нашем рейтинге, ведь летние подписания шведов оправдывают себя, но другие легионеры новосибирцев в этом чемпионате откровенно проваливаются. В первую очередь это касается Александра Салака, самого высокооплачиваемого хоккеиста в команде, который в этом сезоне попросту поплыл. Чешский вратарь сначала прекратил выручать, а затем стал допускать простые ошибки и, кажется, эмоционально потух.



Гораздо большего ждали и от Йонаса Энлунда, вернувшегося в Новосибирск после неудачной попытки заиграть в топовых клубах. Но и в «Сибири» Энлунд не может выйти на прежний уровень и часто попадает под критику тренера и болельщиков.



Зато шведская связка Бергстрём – Закриссон в полном порядке, именно скандинавские хоккеисты в первую очередь помогают команде бороться за плей-офф. Шведы лидируют в бомбардирском зачёте «Сибири», они – главная надежда новосибирских болельщиков в этом сезоне.

10. «Амур»

Легионеры: Юха Метсола (Финляндия), Михал Йордан (Чехия), Ян Колар (Чехия), Александр Пикар (Канада), Томаш Зогорна (Чехия)



«Амур» располагает легионерами во всех линиях, но только вратарская позиция выглядит незаменимой. Юха Метсола, проводящий в Хабаровске третий год, начал сезон не очень уверенно, но постепенно выровнял свою игру и по-прежнему является главной надеждой «Амура» в обороне. Чешские защитники «тигров» Колар и Йордан выступают неплохо, но нет такого ощущения, что их нельзя бы было заменить игроками с российским паспортом.



В нападении у «Амура» выделяется Томаш Зогорна, игрок с отличным хоккейным интеллектом, которому не хватает стабильности. Поэтому он даже в общекомандном бомбардирском зачёте идёт лишь на пятом месте. И пока совсем непонятным приобретением видится канадец Пикар. Александр провёл четыре игры, практически ничем не запомнился, да и вряд ли от него стоит ждать снайперских подвигов.

11. «Лада»

Легионеры: Чарльз Дженовей (Канада), Кристапс Сотниекс (Латвия), Иржи Новотны (Чехия), Шейн Харпер (США), Картер Эштон (Канада)



Перед началом чемпионата тольяттинцы сильно рассчитывали на легионеров-новичков, но травмы разрушили «Ладе» все планы. Сначала надолго выбыл Эштон, отлично отыгравший первые четыре игры сезона. Затем травмировался Иржи Новотны, который после восстановления далёк от своей лучшей игры. По ходу сезона пришлось подписывать ещё одного иностранца Шейна Харпера, но американца хватило только на несколько стартовых матчей, а затем он ушёл в тень.



Лучшим легионером тольттинцев сейчас является защитник Чарльз Дженовей, он пятый бомбардир команды. Что касается Сотниекса, то он неплохо выполнял обязанности защитника-домоседа, но уже месяц Кристапс находится в списке травмированных и ничем не может помочь несчастной «Ладе»

12. «Адмирал»

Легионеры: Оскар Бартулис (Латвия), Джонатон Блум (США), Шон Моррисонн (Канада), Джеймс Райт (Канада), Роберт Саболич (Словения)



Иностранцы приморского клуба проводят слабый сезон, и лучше всего это демонстрирует показатель полезности. У Саболича «-9», у Райта «-10», у Блума «-7». Да, при этом словенец третий бомбардир команды, но если сравнить нынешнего Саболича с прошлогодним, то станет понятно, что Роберт сильно сдал. То же касается и Блума, который может играть гораздо результативнее, а главное надёжнее в обороне.



Моррисонн и Райт вообще не выглядят усилением для «Адмирала», а к Бартулису, как к капитану, вообще особые требования, и отвечает он на них через раз. Латвиец часто играет неаккуратно, зарабатывает ненужные штрафы и привозит голы, что непростительно для защитника с репутацией домоседа.

13. «Югра»

Легионеры: Мартин Штайнох (Словакия), Тобиас Виклунд (Швеция), Ондржей Витасек (Чехия), Войтех Полак (Чехия), Вели-Матти Савинайнен (Финляндия)



Ханты-мансийский клуб в последнее время намеренно обходился без помощи иностранцев, но пришедший в межсезонье в команду Игорь Захаркин настоял на привлечении легионеров. Захаркина в «Югре» уже нет, но все вакансии иностранцев заняты, и политику клуба по приглашению игроков из-за рубежа впору называть странной.

Перед началом чемпионата тольяттинцы сильно рассчитывали на легионеров-новичков, но травмы разрушили «Ладе» все планы.

Допустим, хоть как-то оправдало себя приглашение Савинайнена, хотя уровень этого хоккеиста в КХЛ был понятен уже после его выступлений за «Югру» четырёхлетней давности. По крайней мере, финн третий бомбардир команды, второй снайпер, и даже умудрился из Ханты-Мансийска попасть в сборную Финляндии на домашний этап Евротура. Потенциально неплохим выглядит и приглашение Тобиаса Виклунда, опытного защитника с хорошим броском, неплохо зарекомендовавшего себя в КХЛ.



Но что касается остальных легионеров, то их присутствие в команде выглядит формальностью, будто они нужны только для того, чтобы заполнить лимитные пять позиций. Российские защитники выступили бы в «Югре» ничуть не хуже Штайноха и Витасека, а Войтех Полак в прошлом сезоне за «Северсталь» не убедил в своих бомбардирских качествах.