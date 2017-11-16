10 хоккеистов КХЛ, которых ждут в НХЛ в следующем сезоне

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман назвал фамилии сразу нескольких россиян, включая Богдана Киселевича и Игоря Ожиганова, которые могут продолжить карьеру в НХЛ. Мы решили составить свой список хоккеистов из Континентальной лиги. Все они после нынешнего сезона могут отправиться в Северную Америку. У всех 30 апреля 2018 года заканчиваются контракты.

Кто следующий? 6 хоккеистов, которые скоро могут вернуться из Америки Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.

з. Богдан Киселевич, 27 лет

Ведущий защитник ЦСКА и сборной России наверняка не прочь попробовать свои силы в Северной Америке, интерес к нему со стороны клубов НХЛ подтверждают ведущие инсайдеры. Однако руководство «армейцев» постарается удержать хоккеиста у себя. Без Киселевича нынешний ЦСКА представить сложно, но продумывать условия продления контракта надо сейчас. Думается, что боссы «армейцев» прекрасно это понимают, иначе он вряд ли согласится остаться, учитывая разброс по зарплатам среди игроков в клубе. Киселевич сейчас даже близко не входит в число самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

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н. Владимир Ткачёв, 22 года

Владимир Ткачёв из «Ак Барса» заключил новый контракт с клубом до 2019 года, а вот его полный тёзка из «Адмирала» может составить компанию Коннору Макдэвиду в «Эдмонтоне». К Ткачёву проявляют серьёзный интерес, о чём Фридман открыто написал в своём издании. Владимиру хочется бороться за высокие места, проявлять себя на глазах у мировой общественности, а в нынешнем «Адмирале» можно даже не попасть в плей-офф.

Ещё летом в Москву к Ожиганову прилетал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. Хоккеист и тренер поужинали, вполне вероятно, обсудив и карьерные перспективы Игоря.

з. Игорь Ожиганов, 25 лет

Ещё летом в Москву к Ожиганову прилетал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. Хоккеист и тренер поужинали, вполне вероятно, обсудив и карьерные перспективы Игоря. В «Торонто» нынче очень успешно выступает другой бывший «армеец» — Никита Зайцев. Так почему бы и Ожиганову не попробовать свои силы в «Мэйпл Лифс»? Учитывая комплектование и подход руководство «кленовых листьев» к делу, в ближайшее время эта команда точно поборется за кубок Стэнли.

н. Егор Коршков, 21 год

Коршков задрафтован «Торонто», и в клубе уже проявляли заинтересованность в молодом и талантливом нападающем. Единственный минус – в коллективе Майка Бэбкока явный перебор с нападающими, о чём свидетельствует история с Никитой Сошниковым. Коршкову в любом случае нужно продолжать работать над собой, его переезд за океан не станет сюрпризом. Ну а руководству «Локомотива» следует как можно скорее предлагать хоккеисту новый контракт.

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н. Валерий Ничушкин, 22 года

Когда Ничушкин переходил из «Далласа» в ЦСКА, то дал чётко понять, что НХЛ для него не закрытая книга. Да, первый заход особо не получился, но Валерий горит желанием показать себя во всей красе. Да и в «Далласе» от молодого нападающего не отказывались, понимая, что какое-то время ему следует поиграть в России. Сейчас в «Старз» играет Александр Радулов, поэтому второй россиянин в команде точно не затеряется. Главное – сработаться с непростым тренером Кеном Хичкоком. Если на тот момент его не уволят.

В 35 лет Ковальчук может переехать в Северную Америку уже без какой-либо привязки к «Нью-Джерси». Сам нападающий ещё хочет поиграть за океаном.

н. Линус Умарк, 30 лет

Высока вероятность, что швед после этого сезона покинет уфимский клуб «Салават Юлаев». В своих многочисленных интервью он уже давал понять, что и сам, и его семья не прочь сменить обстановку. Возможно, Умарк переберётся в европейский чемпионат, но и вариант с НХЛ скандинав точно не сбрасывает со счетов. Он уже играл в «Эдмонтоне» и «Баффало», так что ничего нового для Линуса нет, привыкать к другим условиям не придётся.

н. Илья Ковальчук, 34 года

Илья Ковальчук многого добился в России, выиграл со СКА два кубка Гагарина. Ещё в прошлом сезоне форварда сватали обратно в НХЛ, но он решил ещё на год остаться в Питере, чтобы помочь российской сборной на Олимпиаде. В 35 лет Ковальчук может переехать в Северную Америку уже без какой-либо привязки к «Нью-Джерси». Сам нападающий ещё хочет поиграть за океаном, а также попробовать побороться за кубок Стэнли, которого в его коллекции ещё нет.

н. Данис Зарипов, 36 лет

Есть в списке Фридмана и 36-летний россиянин Данис Зарипов. Правда, североамериканский обозреватель говорит о пробном контракте с «Сент-Луисе», но на пробное соглашение форвард точно не поедет. Его устраивает только полноценный контракт. Зарипов, дисквалифицированный за потребление запрещённых препаратов, может играть в НХЛ, так как юрисдикция ВАДА на эту лигу не распространяется.

в. Микко Коскинен, 29 лет

Последний год контракта со СКА у финского голкипера Микко Коскинена, который удачно играет в плей-офф. Именно матчи плей-офф является главным коньком представителя Суоми. В 2011 году он выступал в «Айлендерс», но тогда у Коскинена не получилось. В СКА Микко с 2014 года, нового контракта с ним ещё не подписано, да и ставку на Шесатёркина «армейцы» планируют делать всё активнее.

У 20-летнего вратаря «Металлурга» Ильи Самсонова есть желание играть в НХЛ. Тем более задрафтован он «Вашингтоном», где уж точно не затеряется и не станет чужим.

в. Илья Самсонов, 20 лет

У 20-летнего вратаря «Металлурга» Ильи Самсонова есть желание играть в НХЛ. Тем более задрафтован он «Вашингтоном», где уж точно не затеряется и не станет чужим. А вот выиграть конкуренцию у Холтби будет непросто. Сейчас Илья на двустороннем контракте в «Магнитке», с Василием Кошечкиным заключено новое соглашение, а Самсонов хочет играть как можно больше. Вероятность переезда в НХЛ высокая.