Самые жуткие и тяжёлые травмы хоккеистов в сезоне

Николай и близко не показывал в этом чемпионате той игры, которая позволила ему набрать 40 очков в регулярном чемпионате и плей-офф прошедшего сезона и стать лучшим бомбардиром омского «Авангарда». Однако, несмотря на все разногласия, Андрей Скабелка раз за разом продолжал давать ему шансы и верить в талантливого нападающего. К сожалению, этому сезону всё же было суждено стать самым неудачным для Николая в его профессиональной карьере.



Тяжелейшая травма, полученная в матче с «Барысом», привела к операции и удалению селезёнки. Клубу пришлось объявить о сборе крови для нападающего, чтобы спасти его жизнь. К счастью, Николай пришёл в себя, исхудал, но при этом полон желания вернуться на лёд сразу же по окончании восстановления. По нашей информации, даже если Лемтюгов больше не сможет играть в хоккей, «Авангард» предложит ему одну из административных должностей в клубе.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Валентин Пьянов («Авангард»)

Умный и техничный воспитанник омского хоккея тяжелейшую травму получил на раскатке перед игрой. Разрыв крестообразной связки, скорее всего, не позволит Пьянову сыграть за «Авангард» до конца этого сезона. Учитывая дефицит центральных нападающих в ростере омичей, повреждение Пьянова многократно усложнило задачу главному тренеру омичей Андрею Скабелке по выходу в финал конференции. Впрочем, по последним данным, восстановление Валентина идёт с опережением, и у омских болельщиков остаётся небольшой шанс увидеть нападающего в играх плей-офф.

Георгий Дронов («Металлург» Мг)

Неожиданно для всех Дронов, после ухода Береглазова и Ли из «Магнитки» в межсезонье, стал ключевым игроком обороны и самым прогрессирующим молодым защитником системы «сталеваров». Помимо успешной игры за клуб Георгий должен был принять участие в суперсерии «молодёжки» в ноябре этого года и был одним из железных кандидатов на попадание в Баффало в составе команды Валерия Брагина. Однако закрытый перелом голени в матче против казанского «Ак Барса» в конце октября, судя по всему, поставил на всём этом крест. Дронов пропустит минимум два месяца, и после этого ему ещё понадобится определённое время, чтобы вновь набрать кондиции и вкатиться в сезон.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Трудяга и настоящий убийца меньшинства для «Айлендерс» — Николай Кулёмин в этом сезоне редко играл более 10 минут за матч, и тяжёлая травма плеча, полученная в домашнем матче против «Эдмонтона», отправила Николая на полугодовое лечение в лазарет нью-йоркской команды. Вероятнее всего, Кулемин в следующем году вернётся в «Металлург», так как сложно представить, чтобы кто-то в НХЛ осмелился предложить 32-летнему россиянину с целым букетом травм контракт на следующий год.

Иван Бочаров («Динамо» М)

Бочаров проводил достойный сезон и по праву считается уже если не первым номером московского клуба, то по крайней мере равноценным сменщиком опытнейшего Ерёменко. Однако прогресс молодого вратаря притормозила травма, полученная в самой концовке октябрьского матча с уфимским «Салаватом», когда свой же защитник Кутейкин на полной скорости въехал в Ивана. Лишь с помощью врачей и партнёров Бочаров смог покинуть лёд. К счастью, всё обошлось подозрением на сотрясение мозга и двумя неделями восстановления, но выглядел этот эпизод жутко.

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Андрей Костицын («Куньлунь Ред Стар»)

Старший из братьев Костицыных, выступающий за единственный китайский клуб КХЛ, на днях получил тяжелейшую травму нижней части тела. Андрей не сможет играть до февраля 2018 года. Учитывая его не самую выразительную в последние годы игру, вероятнее всего, игрок сборной Беларуси и некогда человек, выводивший «Трактор» в финал Кубка Гагарина, завершит карьеру, либо вернётся доигрывать в родную Беларусь.

Марк-Андре Флёри, Малкольм Суббэн, Оскар Данск и Максим Легасе («Вегас Голден Найтс»)

Новичок НХЛ из Лас-Вегаса терял одного вратаря за другим, но это не сильно сказывалось на результатах команды. Один из лучших вратарей НХЛ Флёри вылетел ещё в начале сезоне, за ним же последовал молодой Суббэн, Данск и совсем недавно Максим Легасе. При этом «Вегас» умудрялся регулярно выигрывать и идти в лидерах конференции. Однако очевидно, что вечно так продолжаться не могло, и гостевой разгром 2:8 от «Эдмонтона» показал, что терять вратарей до бесконечности и при этом не замечать этого – невозможно.

Александр Будкин («Металлург» Мг)

Ещё один жуткий момент случился с защитником «Магнитки» Александром Будкиным. «У Будкина лицо похоже на другое место… Сейчас он поехал в больницу», — сказал по горячим следам тогдашний тренер команды Илья Воробьёв. Его обидчик Степан Захарчук был дисквалифицирован на 8 игр, а сам Будкин до сих пор восстанавливается от травмы.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.