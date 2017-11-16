Итоги дня КХЛ: куда катится «Торпедо»? Костицын не забивает уже 20 матчей

«Спартак» продлил свою победную серию до четырёх матчей, а «Динамо» и СКА снова выиграли на выезде.

«Адмирал» вновь уступил на своём льду

Во втором домашнем матче серии «морякам» противостояло московское «Динамо», с победы начавшее гостевой вояж. Уже в первом периоде москвичи обозначили серьёзные намерения на игру. За семнадцать минут игрового времени в воротах Игоря Бобкова побывало три шайбы. Сначала Дмитрий Сидляров с близкой дистанции бросил точно в верхний угол. Спустя девять минут дальневосточники любезно позволили выехать на пятак Александру Петунину, который удвоил преимущество «динамовцев». А гол Игоря Игнатушкина заставил вмешаться в игру тренерский штаб хозяев: Игоря Бобкова сменил в рамке Иван Налимов. Больше результативных действий в стартовой двадцатиминутке не посчастливилось увидеть.

Во втором периоде на помощь владивостокцам пришли удаления оппонентов. Дмитрий Саюстов за три минуты оформил дубль, дважды использовав численное преимущество. Но отставание в одну шайбу было кратковременным. Единственное удаление «Адмирала» в матче реализовал Даниил Тарасов. На 45 минуте он же зажёг красный свет за спиной Ивана Налимова и во второй раз. Отыграться со счёта 2:5 крайне проблематично. И всё же нужно отдать должное «морякам», сподобившимся на штурм ворот Александра Ерёменко. За пять минут до конца встречи хозяева выпустили шестого полевого игрока, за две с половиной – отыграли одну шайбу в формате 6 на 4. Отличился Виктор Александров. А ещё через 30 секунд ошибкой Ильи Никулина воспользовался Владимир Ткачёв. Снова при игре 6 на 4 – Яков Рылов получил четыре (2+2) минуты штрафа. И всё же совершить камбэк не получилось.

Итог – 4:5, москвичи одерживают вторую победу после паузы на международные встречи, хозяева снова терпят неудачу.

СКА продолжил победное шествие по Дальнему Востоку

В Хабаровске местный «Амур» принимал лидера регулярного сезона. Для хозяев это было первое противостояние после длительного перерыва, для СКА – продолжение турне по Дальнему Востоку. Но по игре нельзя сказать, что в связи с этим обстоятельством у петербуржцев имелось дополнительное преимущество. Хабаровчане достаточно спокойно ликвидировали все начинания команды с берегов Невы. Так было до тех пор, пока к атаке не подключился Динар Хафизуллин, неотразимо бросивший из левого круга вбрасывания. Затем звено Вадима Шипачёва едва не организовало вторую шайбу, но здорово сыграл Юха Метсола. Удаление Богдана Потехина за семь с половиной минут до конца периода не принесло дивидендов СКА. Напротив, хозяева успешно одну из своих контратак: Алексей Бывальцев точной передачей вывел Олега Ли на рандеву с голкипером. Микко Коскинен вышел из дуэли проигравшим. До конца двадцатиминутки соперники ещё по разу обменялись опасными выпадами к воротам, но счёт остался прежним.

Во втором периоде гости вновь вышли вперёд. Наброс Давида Рунблада удачно подправил Егор Яковлев. Счёт 1:2 по итогам сорока минут был не самым худшим развитием событий для «тигров».

Но штраф Дмитрия Клопова спутал все карты хабаровчанам. На старте третьего отрезка игры численное преимущество было использовано. Великолепную передачу Максима Карпова замкнул Сергей Калинин, которому оставалось попасть в пустой угол. «Амур» почти в три раза чаще тревожил голкипера (16-6). Только привело это преимущество лишь к одному взятию ворот. Александру Пикару удался прекрасный по точности бросок с острого угла. За 54 секунды до финальной сирены Метсола был заменён на шестого игрока, меры ни к чему не привели.

СКА пока проезжает гостевое турне без потерь, а четырёхматчевая победная серия «Амура» оборвалась.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» проиграл в четвёртом матче кряду

Совсем не складываются дела у китайского «Куньлуня». В последних тринадцати встречах было одержано лишь две победы. Возможность выправить положение была в игре против минского «Динамо», у которого спад остался позади.

Встреча проходила без обилия голевых моментов. Самый яркий эпизод первого периода – промах Брэндона Дефацио из выгоднейшей позиции.

За такую расточительность хозяева были наказаны на двадцать восьмой минуте. Йоонас Ярвинен не успел накрыть бросок Андрея Степанова. Магнус Хелльберг спасти команду не смог. В конце второго игрового отрезка при реализации численного преимущества Джастин Фонтейн вывел на ударную позицию Куинтона Хаудена. Ван-таймер достиг цели.

Гости прекрасно защищались, и в третьем периоде Юнасу Энроту лишь семь раз приходилось вступать в игру.Счёт 0:2 горел на табло до самой финальной сирены.

После этого матча минчане отстают от восьмого места на шесть очков. Дружине Майка Кинэна не позавидуешь: у команды четвёртое поражение кряду.

«Автомобилист» прервал победную серию «Северстали»

Команды подходили к очной встрече в приподнятом настроении. Победная серия череповчан уже достигла четырёх матчей, «Автомобилист» на выезде одолел «Торпедо». Очевидного фаворита в противостоянии не было.

Тем удивительнее, что результат предопределился уже к середине игры. Две ошибки Сергея Магарилова привели к заброшенным шайбам Дуайта Кинга и Егора Миловзорова. Голкипера сменил на посту Алексей Артамкин.

Но что может поделать вратарь, когда соперники выбегают втроём, а защитники – в погоне за ними? Именно в подобной ситуации счёт до крупного довёл Кинг, оформивший дубль. Евгения Чесалина тоже никто не опекал на пятаке, и пас-конфетку отМихала Чайковски он преобразовал в гол. Могли «автомобилисты» вогнать и пятую шайбу, когда выбегали вдвоём на Артамкина.

Третий период превращался в формальность. Алексей Угаров и Даниил Вовченко за счёт индивидуального мастерства две шайбы отыграли. Только избежать крупного поражения у хозяев всё равно не вышло. Точку в матче поставил Алексей Михнов, вовремя подоспевший на отскок снаряда от вратаря.

«Северсталь» потерпела первое поражение в ноябре, но оставила за собой пятую строчку на Западе. «Автомобилист» вплотную подбирается к «Авангарду» и «Нефтехимику».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» крупно победил в Нижнем Новгороде

Эта пара, в отличие от предыдущей, подошла к противостоянию с поражением в пассиве. «Трактор» уступил в Череповце, «Торпедо» проиграло «Автомобилисту». Победа стала бы серьёзным подспорьем для обеих дружин в борьбе за плей-офф.

Удачнее провели первый период гости. Бросок Алексея Бородкина прошёл под Станиславом Галимовым, и снаряд предательским образом закатился за ленту. Далее успех «трактористам» принесло большинство. Александр Шаров вогнал шайбу в неприкрытый угол. После второго гола Галимов уступил свои владения Ивану Лисутину. Но и ему оставить ворота в неприкосновенности не удалось. На седьмой минуте второго игрового отрезка Рикард Йюнге, находясь в гордом одиночестве, получил отличный пас от Александра Рыбакова, которым сложно было не воспользоваться. В конце периода Иван Захарчук сократил отставание, реализовав численное преимущество.

Но на большее хозяев не хватило. Единственная шайба в третьей двадцатиминутке за авторством Александра Шарова, на счету которого дубль.

«Торпедо»проиграло 8 из 10 последних матчей, шесть из которых дома, но осталось на шестом месте Западной конференции.Челябинцы же поднимаются на восьмую строчку на Востоке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» сломил сопротивление тольяттинцев

Изначально набравшие ход москвичи были фаворитами. «Лада» решает в «регулярке» локальные задачи, «Спартак» — борется за пле-офф.

Оправдывать статус хозяева начали с первого периода. Удаление Дмитрия Воробьёва реализовано Артёмом Подшендяловым уже на шестой минуте. Чуть более минуты разделило первую и вторую шайбы москвичей. После передачи Евгения Кулика удачно бросил из-под защитника Лукаш Радил. Но и на этом злоключения «Лады» в стартовой двадцатиминутке не закончились. Дмитрий Калинин неотразимо бросил в касание после передачи Вячеслава Лещенко.

На второй период в рамке гостей находился не Антон Красоткин, а сменивший его Евгений Иванников. И он долгое время держал ворота на замке. Более того, гости потрепали нервы московским болельщикам. За три с половиной минуты до второй сирены тольяттинцы убежали в контратаку. Сергей Соин сделал удобную передачу на Рафаэля Ахматова, который счёт размочил. А потом Лещенко дал возможность «Ладе» поиграть в большинстве, реализованное впоследствии Алексеем Мастрюковым.

Окончательно смог успокоить фанатов «Спартака» Максим Трунёв. Москвичи убежали втроём на двоих оппонентов. Форвард хозяев сыграл за счёт партнёров и бросил сам. Вскинутая Иванниковым ловушка шайбу не зацепила.

«Спартак» побеждает со счётом 4:2 и продолжает преследовать первую восьмёрку на Западе. «Лада» осталась при своих.

«Металлург» одолел на выезде рижское «Динамо»

Рижане, хоть и идут последними на Западе, одержали две победы подряд. У «Металлурга» кризис. Последний раз без потерь «Магнитка» обошлась в матче против «Салавата». Во вторник команда уступила в серии буллитов «Спартаку». Поэтому гости многими не расценивались в качестве фаворита.

И конечный итог мог быть совсем другим. Не использовали свои моменты Индрашис и Кулда. Много раз рижане выходили играть в формате 5 на 4, но попытки остались тщетными.

«Ак Барс» и «Салават» здесь не лидеры. Рейтинг легионеров КХЛ. Восток И как только в казахстанском клубе умудряются раз за разом находить эти бриллианты?

А одна из них и вовсе принесла успех «Металлургу». Оскар Осала убежал на рандеву с Янисом Калниньшем и бросил под перекладину. Затем настала очередь хозяев удаляться. Евгений Тимкин и Ян Коварж довели счёт до крупного, дважды реализовав большинство. Василий Кошечкин отразил все 22 броска по воротам. Этот «сухарь» стал первым в сезоне для голкипера «сталеваров».

Крупная победа позволила «Металлургу» подняться на шестое место Восточной конференции. Рижане также замыкают таблицу.