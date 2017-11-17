Пять баллов за характер! «Молодёжка» выиграла матч, но проиграла суперсерию

Шанс от регламента

Заключительный раунд противостояния с канадцами российская «молодёжка» проводила в Монктоне, и регламент суперсерии оставлял нашим шансы на итоговую победу, несмотря на счёт по матчам 2-3. Главной особенностью формата стала предусмотренная организаторами специальная серия буллитов, в которой мог определиться победитель суперсерии – она потребовалась бы в том случае, если россиянам удалось обыграть сборную Квебека в основное время и установить ничейные цифры по победам. Исторически франкофоны были не самым удобным соперником для российской команды: в 29 матчах со сборной QMJHL наши одержали лишь 9 побед, и с 2015 года канадцы неизменно выигрывали.



Наставник сборной России Валерий Брагин произвёл несколько перестановок по сравнению с первом матчем против квебекцев – на лёд не вышли защитник Александр Калинин, нападающие Владислав Кара и Павел Колтыгин. Их места заняли Дмитрий Алексеев, Максим Цыплаков и Данил Веряев, а в ворота российской команды был отряжён Алексей Мельничук.

Уже на четвёртой минуте сборная России получила хорошую возможность для того, чтобы открыть счёт, когда на скамейку штрафников отправился форвард канадцев Арве-Пинар. Увы, но реализация лишнего в нынешней суперсерии является одним из слабых мест команды Брагина: за пять предыдущих матчей численный перевес был использован лишь однажды, и на этот раз шанс также остался нереализованным.

Едва соперник успел смениться после отбытого наказания, как сборная Квебека могла открыть счёт, но россиян в ближнем бою спас Мельничук, отбив опаснейший бросок Лабержа, а минуту спустя сборная России наказала оппонентов за расхлябанность в обороне. Простейшая комбинация с забросом шайбы по борту и обратной передачей под бросок оказалась действенной, и Алексей Полодян мощным выстрелом в ближнюю девятку обескуражил вратаря сборной Квебека Самуэля Арве.

«Канадцы» проиграли канадцам. России не покорился Квебек Легионеры из лиги Квебека не спасли «молодёжку» от очередного поражения в суперсерии.

Получив такой неприятный сюрприз в дебюте, канадцы взвинтили темп и достаточно быстро смогли отыграться, сделав это в классическом североамериканском стиле: российские защитники не успели вытолкать со своего пятачка всё того же Паскаля Лабержа, который умело подправил дальний выстрел защитника. Развить успех сборной QMJHL не удалось, и за пару минут до конца стартовой двадцатиминутки Цыплаков мог вторично вывести сборную России вперёд, убежав в меньшинстве один на один, но шайба остановилась в щитках у голкипера.

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Российский характер против «канадской защепки»

Во втором периоде игра немного успокоилась и постепенно перешла под контроль сборной Квебека. Канадцы традиционно больше бросали, растягивая оборону российской команды, и Мельничуку раз за разом приходилось выручать своих партнёров, нейтрализуя опасные моменты. Забить франкофонам не помогли даже два малых штрафа Германа Рубцова, которые обрамили второй период: и наказание на старте игрового отрезка, и удаление на последних секундах перед перерывом было успешно «убито» россиянами. Лучший момент у наших имел Виталий Абрамов, сумевший в середине второго периода выскочить на пятачок после флангового прохода, но эпизод вновь завершился в пользу голкипера хозяев Арве.

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Тягучий характер игры при ничейном счёте был на руку сборной Квебека, поскольку позволял канадцам рассчитывать на победу в серии, но эта успокоенность оказалась ложной. Ближе к концу третьего периода хозяева взорвались несколькими острыми атаками, и в одной из них капитан сборной QMJHL Питер Аббандонато мог решить исход матча в пользу своей команды, но с убойной дистанции угодил в штангу.

Развязка игры наступила за три минуты до финальной сирены, когда команда Квебека позволила российской сборной провести образцовую контратаку. Рубцов и Абрамов вдвоём умчались к воротам соперников, и хотя разыграть классическую «двойку» у наших не получилась, шайба с добивания всё равно оказалась в воротах соперника. Ни замена вратаря на шестого полевого, ни финальный штурм, ни спорные решения арбитров в концовке не помогли канадцам сравнять счёт, и подопечные Брагина успешно выполнили первую часть задания – смогли одержать третью победу в суперсерии, добравшись до итоговых штрафных бросков.

Увы, когда сборной Квебека пришлось биться за всю CHL, российская команда не смогла найти ключи к воротам Арве. В классической серии из пяти буллитов была реализована лишь одна попытка, автором которой стал канадский форвард Максим Комтуа – шайба предательски заползла в ворота между щитков Мельничука, который провёл безупречный матч. Ни один из россиян не смог переиграть вратаря соперников, и итоговая победа уплыла в руки канадской молодёжи, которая выиграла 12 серий из 15. Однако команда Валерия Брагина заслужила признание и самую высокую оценку за проявленный характер и бойцовские качества.