«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Авангард» — «Сибирь»

Игровой день начнётся в Омске, где в гости к «Авангарду» пожалует «Сибирь». Хозяева в последнем матче по буллитам обыграли лидера Восточной конференции «Барыс», а команда из Новосибирска чудом обыграла «Югру» в овертайме благодаря дублю Александра Бергстрёма. Обе команды будут уставшими, так как предыдущие матчи проводили на выезде. Но сейчас «Авангард» будет играть дома при своих болельщиках, для Андрея Скабелки наверняка принципиально обыграть «Сибирь» со своей новой командой, равно как и для Павла Зубова обыграть «Авангард» Скабелки в качестве главного тренера. Учитывая способность «Сибири» цепляться, велика вероятность овертайма, но победа в любом случае останется за омичами.

Прогноз: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

Для Андрея Скабелки наверняка принципиально обыграть «Сибирь» со своей новой командой, равно как и для Павла Зубова обыграть «Авангард» Скабелки в качестве главного тренера.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

Уфимцы ещё держатся в зоне плей-офф, но несколько неудачно сыгранных матчей могут не только выбросить «Салават Юлаев» из восьмёрки, но и поставить точку на тренерской карьере Эркки Вестерлунда в России. На этот раз в соперниках будет «Локомотив». Игру можно назвать столкновением двух стилей – бегущий, простой и энергозатратный хоккей против тоже системного, но более креативного. У Уфы в последнее время затих Линус Умарк, с чем напрямую связывают три поражения подряд, но проблемы есть и у Квартальнова – последний матч перед паузой «Локомотив» всухую проиграл рижскому «Динамо». Впрочем, в последнем матче удалось обыграть «Сочи», и с большой вероятностью получится перебегать «Салават», который продолжает лихорадить.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Уфимцы ещё держатся в зоне плей-офф, но несколько неудачно сыгранных матчей могут не только выбросить «Салават Юлаев» из восьмёрки, но и поставить точку на тренерской карьере Эркки Вестерлунда в России.

«Витязь» — «Нефтехимик»

У команды Валерия Белова тоже хватает проблем. От кубковой восьмёрки «Витязь» отстаёт уже больше чем на 10 очков, а перерыв, на который так надеялся главный тренер, на пользу не пошёл – после паузы команда из Подольска проиграла два матча с общим счётом 3:8. Чтобы победить, нужно проявлять характер, что делать вдвойне сложно, когда в гости приезжает «Нефтехимик» Андрея Назарова, занимающий третью строчку на Востоке. Половина сезона позади, а команда из Нижнекамска продолжает выглядеть уверенно. В последних матчах, правда, «Нефтехимик» слегка забуксовал, одержав две победы дома и проиграв три матча на выезде. Казалось бы, впору делать ставки на «Витязь», но Назаров наверняка сумеет собрать своих подопечных, чтобы взять очки у 11-й команды Востока.

Прогноз: победа «Нефтехимика» в основное время.

«Йокерит» — ХК «Сочи»

Южане чередуют победы с поражениями, и если следовать этой логике, то после проигрыша «Локомотиву» в предыдущей встрече сейчас должна последовать победа. Но есть веская причина, почему «Сочи» проиграет в Хельсинки – «Йокерит» успешно играет дома, выиграв в основное время 10 раз из 12. В последнем матче был повержен «Нефтехимик» со счётом 6:3, а Толванен показал, что он в полном порядке после игры в сборной. Финн забросил две шайбы. Поэтому думается, что у «Йокерита» не возникнет проблем в матче с «Сочи».

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

«Ак Барс» Билялетдинова не умеет играть так, как это делает «Барыс» Корешкова, а проблемы у ЦСКА зачастую возникают именно с игровыми командами.

ЦСКА – «Ак Барс»

Один из лидеров Запада и лучшая на данный момент команда Востока сойдутся в заключительном матче игрового дня в Москве. «Ак Барс» перед паузой в основном терял очки — три поражения в четырёх матчах, но в первой игре после перерыва удалось обыграть «Витязь» со счётом 4:1. ЦСКА же был на хорошем ходу и перед паузой, и после неё, и огорчать Игоря Никитина может только поражение от «Барыса» 3:5. Но «Ак Барс» Билялетдинова не умеет играть так, как это делает «Барыс» Корешкова, а проблемы у ЦСКА зачастую возникают именно с игровыми командами. Казанцы таковыми не являются, у Казани свой стиль. Спрогнозируем, что«армейцы» сумеют одолеть «Ак Барс» в основное время.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.