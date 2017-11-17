Старт сезона в сентябре и борьба с допингом. Итоги правления КХЛ

17 ноября в Москве состоялось правление КХЛ, на котором, в частности, обсуждалась стратегия развития лиги, а также вопросы дальнейшего развития ЖХЛ. Среди участников были президент лиги Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правления Роман Ротенберг, а также представители по взаимодействию с клубами: Алмаз Гарифуллин, Зигмарс Приеде, Шамил Хуснутдинов, Алексей Морозов. Кирилл Фастовский принял участие в заседании по видеосвязи.

«Семилетняя стратегия лиги призвана решить три взаимосвязанные задачи: повысить спортивный уровень КХЛ, снизить долю государственного финансирования клубов и укрепить их коммерческий потенциал. Как было объявлено, проект включает в себя следующие направления развития: спортивная составляющая чемпионата КХЛ и конкурентное окружение, инфраструктура ледовых арен, медицина и антидопинг, судейство, маркетинг клубов и КХЛ, ТВ, лицензирование, интернет-проекты и коммуникации. По каждому направлению разработан комплекс мер с целевыми показателями до 2023 года.

Клубы, привлекающие новых коммерческих партнёров и осуществляющие эффективную работу с болельщиками, будут получать дополнительные доходы.

Большое внимание будет уделено оптимизации разработки календаря чемпионата. Планируется, что уже со следующего года он будет предоставляться клубам-участникам минимум за 2,5-3 месяца до старта сезона, а матч открытия будет запланирован на начало сентября.

Не оставили без обсуждения и тему укрепления коммерческого потенциала клубов. Продолжится практика распределения доходов от реализации ТВ-прав. Клубы, привлекающие новых коммерческих партнёров и осуществляющие эффективную работу с болельщиками, будут получать дополнительные доходы. Что вполне логично и закономерно.

Также в планах КХЛ ежегодное увеличение количества трансляций в формате высокой чёткости до 99% к сезону-2020/21, а антидопинговые мероприятия станут неотъемлемой частью развития лиги в последующие годы. Планируется ежесезонное увеличение количества допинг-проб не менее чем на 10%. В связи с последними новостями, связанными с российскими спортсменами – более чем правильный ход.

Чернышенко: Клубы могут и должны зарабатывать, привлекать новых инвесторов, и лига будет делать всё, от неё зависящее, чтобы помочь им в этом.

«В мае совет директоров КХЛ поручил мне разработать проект развития лиги до 2023 года, и сегодня он был представлен членам правления. Надеемся, что предлагаемый курс повысит соревновательный уровень и коммерческий потенциал клубов и лиги, а также будет способствовать снижению государственного участия в финансировании профессионального хоккея. Клубы могут и должны зарабатывать, привлекать новых инвесторов, и лига будет делать всё, от неё зависящее, чтобы помочь им в этом. Мы также будем увеличивать выплаты клубам от реализации ТВ-прав, введём дополнительные стимулирующие меры, чтобы клубы могли использовать эти средства на модернизацию своих арен, повышение комфорта зрителей на матчах и работу с болельщиками», — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Хуснутдинов: Думаю, что перенос старта сезона на сентябрь – это хорошо. В августе все отдыхают, окончание каникул. Первые числа сентября – это правильно.

Представители команд одобрили перенос старта сезона на сентябрь. Так, по мнению директора «Ак Барса» Шамила Хуснутдинова, это поможет привлечь на арены дополнительного зрителя.

«На правлении обсуждались серьёзные вопросы. Взяли тайм-аут, чтобы подготовить свои предложения. Думаю, что перенос старта сезона на сентябрь – это хорошо. В августе все отдыхают, окончание каникул. Первые числа сентября – это правильно. В том числе и с точки зрения посещаемости. Много времени уделяется сборной? Мы про это говорили, но подход один: мы играем для того, чтобы у нашей страны была сильная сборная. Поэтому все необходимые перерывы клубы воспринимают спокойно. На тему нашего возможного недопуска на Олимпиаду затрудняюсь говорить. Думаю, что мы поедем туда», — подчеркнул Хуснутдинов.

В свою очередь член правления рижского «Динамо» и КХЛ Зигмарс Приеде выразил надежду, что латвийский клуб продолжит выступление в лиге. Напомним, что после завершения нынешнего сезона сразу три клуба, занимающие наиболее низкие места в специальном рейтинге, покинут чемпионат.

«В следующем месяце будет совет директоров. Конечно, рижское «Динамо» будет стараться, как и все предыдущие сезоны, показать себя как клуб, который является полноценным членом КХЛ. Вопросы с дальнейшей судьбой Гиртса Анкипанса в качестве главного тренера будут обсуждаться на совете директоров. Готовимся к матчу на открытом воздухе в январе, есть варианты. Есть больше чем три варианта. В ближайшее время всё объявим», — отметил Приеде.

По результатам заседания члены правления КХЛ подготовят консолидированное мнение о представленном проекте семилетней стратегии, а доработанный документ будет вынесен на рассмотрение и дальнейшее утверждение советом директоров КХЛ.