Манукян едет в Баффало, а Кравцов – нет? Кандидаты на МЧМ-2018

После чувствительного разгрома в первом матче суперсерии молодёжная сборная России одержала три победы над канадцами, но уступила в решающей серии буллитов. Впрочем, результат никогда не был главным в матчах нашей «молодёжки» со сборными канадских юниорских лиг. Валерий Брагин проверяет кандидатов на МЧМ в условиях, приближенных к боевым. Посмотрев игры с родоначальниками хоккея, мы оценили шансы ребят на поездку в Баффало.

Поедут, если отпустят

Денис Костин (н)

Нет никаких сомнений, что, если Клим Костин будет доступен для чемпионата мира, он на нём сыграет. Год назад Брагин уже проверял динамовца в суперсерии, но включить в итоговый состав 17-летнего парня не решился. Да и первый сезон на взрослом уровне у Костина откровенно не сложился. Теперь всё иначе. Клим органично вписался в североамериканский хоккей, что немаловажно, ведь предстоящий МЧМ пройдёт в Баффало. Наш нападающий регулярно играет за фарм-клуб «Сент-Луиса», отдаёт, забивает, дерётся. В общем, готовый лидер «молодёжки». В аналогичной ситуации Владислава Каменева и Дениса Гурьянова отпускали на чемпионат мира, но случиться может всякое. Что, если завтра из-за эпидемии травм Майк Йео поднимет Костина в основу «Блюз»?

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Поедут, если выздоровеют

Григорий Дронов (з), Евгений Свечников (н), Артур Каюмов (н)

Среди кандидатов на поездку в Баффало есть целая группа игроков, которым помешать сыграть на МЧМ может только травма. Проще всего ситуация с Артуром Каюмовым. В начале октября он получил повреждение, но до конца ноября должен вернуться в строй. На предыдущих турнирах у Брагина он играл в двух первых звеньях, так что позиции ярославца достаточно крепки. Тем более что у него будет время набрать былые кондиции. Григорий Дронов уже играл у Брагина на МЧМ, а в этом сезоне магнитогорец имеет беспрецедентное игровое время для защитников «молодёжки». Не получи он травму – поехал бы в Баффало без всяческих проверок. Теперь, учитывая, что Дронов выбыл до 20-х чисел декабря, сборная России может остаться без ключевого защитника. Правда, говорят, что темпы восстановления уральца идут с опережением графика.

Наиболее непростая ситуация с Андреем Свечниковым. Его талант не вызывает сомнений. Однако потенциальный второй номер драфта НХЛ на два года младше тех, кто составит костяк «молодёжки». Брагин его толком не знает, из-за чего планировал посмотреть на суперсерии. Все планы перечеркнул перелом руки. Даже если Свечников-младший успеет восстановиться к старту турнира, перед главным тренером встанет дилемма: включать одарённого форварда в состав, рискуя тем, что он может не успеть набрать форму, или отправиться за золотом с теми парнями, которые прошли огонь и воду суперсерии. Это чем-то напоминает выбор Михаила Варнакова, который гадал, брать ли в Уфу Никиту Кучерова.

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Точно поедут

Алексей Мельничук (в), Владислав Сухачёв (в), Егор Зайцев (з), Никита Макеев (з) Николай Кыжов (з), Андрей Алтыбармакян (н), Алексей Полодян (н), Артём Манукян (н), Михаил Мальцев (н).

С двумя вратарями, которые отправятся в Баффало, в общем-то, всё понятно. Владислав Сухачёв дважды за суперсерию выходил в стартовом составе и оба раза был заменён. Несмотря на то что во второй игре с Онтарио челябинец совершил несколько фантастических сейвов, реальность сурова: при вратаре «Челмета» россияне не одержали ни одной победы. Однако поверить в то, что его вовсе прокатят мимо чемпионата мира, сложно. Сухачёв провёл одну игру на прошлом МЧМ, его долго подводили к роли первого номера «молодёжки», и два не самых неудачных матча не поставят на нём крест. Но вот статуса основного вратаря он, похоже, лишился. Алексей Мельничук проявил себя с наилучшей стороны, принеся сборной России две победы из трёх. Петербуржец уже сейчас может бронировать себе билет в Баффало.

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Вычисляя, кто из защитников гарантировал себе поездку на МЧМ, достаточно опереться на статистику проведённых матчей. Кто не попадал под ротацию во время суперсерии – на тех и опирается Брагин. Валерию Николаевичу не свойственно сажать на лавку тех, чья игра его устраивает. Все шесть матчей провели Егор Зайцев и Николай Кныжов. Первый – капитан, и его место в заявке на чемпионат мира не обсуждается. А вот петербуржец Кныжов приятно удивил. С «+5» по показателю полезности он – лучший защитник «молодёжки». От Никиты Макеева мы ждали большего. Прежде всего это касается помощи нападающим. Для атакующего защитника одна передача за пять игр – слишком скромно. Однако игроками с опытом КХЛ, да ещё и праворукими, Брагин вряд ли будет разбрасываться.

Перед стартом суперсерии не самые просвещённые читатели посмеивались над обилием в составе сборной России ребят с армянскими фамилиями. Турне по Канаде показало, что скепсис и ухмылки были совершенно неуместны. Андрей Алтыбармакян, Алексей Полодян и Артём Манукян – три лучших бомбардира «молодёжки» на суперсерии. Полодян начинал турнир в низших звеньях, но вскоре Брагин перевёл его в первую тройку, создав сильнейшую связку с Алтыбармакяном. Между прочим, вместе они играют лет с 10, будучи воспитанниками «Серебряных Львов». У омского «ястреба» Манукяна лучшие матчи прошли в звене с земляком Соколовым, но и как самостоятельная единица он незаменим для сборной России. Ещё один «железный» кандидат на МЧМ – питерский «армеец» Михаил Мальцев. Габариты, бросок, опыт игры за СКА – всё при нём. Как минимум одно ударное звено в Баффало у нас есть.

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Скорее всего поедут

Михаил Бердин (в), Дмитрий Саморуков (з), Артём Минулин (з), Артём Мальцев (з), Александр Шепелев (з), Даниил Веряев (н) Дмитрий Соколов (н), Виталий Абрамов (н), Дамир Рахимуллин (н), Иван Романов (н), Максим Рассейкин (н).

Если Брагину не порекомендуют кого-то из вратарей, игравших на Турнире четырёх наций, третьим номером в Баффало поедет Михаил Бердин. С 2012 года на чемпионатах мира у нас не было голкиперов-легионеров, но предоставленным шансом наш человек в USHL воспользовался. С Бердиным в воротах «молодёжка» выиграла второй матч у WHL. Со сборной Западной хоккейной лиги неплохо проявил себя Артём Минулин. Разумеется, насколько это возможно, учитывая, что первый матч наша команда проиграла со счётом 0:7. Высоки шансы на поездку в Баффало и у другого защитника-легионера. Дмитрий Саморуков был лидером юниорской сборной, а за «молодёжку» набрал 1+1 в двух играх. Артём Мальцев с Александром Шепелевым также себя ничем особо не дискредитировали.

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С нападающими не всё так просто. Дамир Рахимуллин и Иван Романов – это те форварды-бойцы, которые были во всех командах Брагина. Кого-то могут смутить 25 минут штрафа Рахимуллина, но пользы от его наглой и жёсткой игры было больше, чем вреда. Даниил Веряев, пройдя школу Петериса Скудры, тоже не потеряется в Баффало. Дмитрий Соколов со второй попытки, похоже, завоевал право сыграть на МЧМ. Он и за «Садбери» играет стабильнее, и вес, как поговаривают, сбросил, и за сборную набрал 1+1 в двух играх. Максим Рассейкин фигура противоречивая. Одна передача и «-2» для центра второго звена – так себе результат. Однако в старании форварду «Автомобилиста» не откажешь. До последнего матча суперсерии были сомнения в отношении Виталия Абрамова. Нашего сильнейшего из CHL Брагин вполне мог прокатить не только из-за габаритов и канадской прописки, но и по причине неубедительной игры. Все точки над i расставил победный гол челябинца в ворота сборной лиги Квебека.

Вряд ли поедут

Даниил Курашов (з), Александр Алексеев (з), Александр Калинин (з), Дмитрий Алексеев (з), Анатолий Елизаров (з), Павел Колтыгин (н), Данила Моисеев (н), Владислав Кара (н), Максим Цыплаков (н), Георгий Иванов (н), Алексей Липанов (н), Герман Рубцов (н).

В этот список попали три худших форварда по показателю полезности: Максим Цыплаков, Георгий Иванов и Данила Моисеев. Хотя, справедливости ради, Цыплаков почти в каждом матче цеплялся за шайбу и имел массу моментов. Реализуй их все – стал бы одним из лучших снайперов «молодёжки». Явно большего тренерский штаб ждал от Даниила Курашова и Владислава Кары. Оба обладают опытом игры в КХЛ, а защитник «Адмирала» и вовсе второй сезон проводит в составе дальневосточного клуба. Тем не менее суперсерия ни тому, ни другому не удалась.

Из «канадцев» наихудшее впечатление произвели Александр Алексеев и Павел Колтыгин. Габаритный защитник Алексеев позволял из-под себя забивать миниатюрным форвардам сборной WHL, а Колтыгин полностью растворился в первой игре с командой лиги Квебека. Начиная в звене с другими североамериканцами, вскоре Павел осел в запасе, а на вторую игру вовсе не вышел. Кажется, это приговор со стороны Брагина.

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Алексей Липанов и Герман Рубцов провели два матча, набрали кое-какие очки, но их шансы на участие в МЧМ впору оценивать как 50 на 50. Липанов в силу возраста сможет сыграть на чемпионате мира и через год, а без партнёра по «Барри» Свечникова он не выглядит незаменимым. Рубцов уже имеет в своём резюме чемпионат мира, но сказать, что за год он добился значительного прогресса, нельзя. Канадская прописка может сыграть против них. Не секрет, что при прочих равных Брагин выбирает тех, кто играет в России и против мужиков.

Резерв из Балашихи

Мирошниченко (з), Мещеряков (н), Поугаев (н), Слепец (н), Кузнецов (н), Швырёв (н).

Молодёжная сборная России в ноябре играла не только в Канаде, но и в Балашихе на Турнире четырёх наций, где заняла второе место. По заверениям Брагина, из этой команды также можно пробиться на чемпионат мира. Кто же поедет в Баффало, выпрыгнув из-за спин участников суперсерии? Прежде всего это связка из «Красной Армии» Попугаев – Мещеряков. Речь о Никите Олеговиче Попугаеве – миниатюрном техничном форварде, который никуда из России не уезжал. Его полный тёзка Никита Андреевич Попугаев после возвращения в ЦСКА из-за океана остался за бортом «молодёжки».

Помимо двух «армейцев», которые принесли «молодёжке» победу над Чехией, стоит отметить их партнёра по звену Кирилла Слепца. Юркий форвард из системы «Локомотива» был близок к тому, чтобы отправиться на суперсерию, но в последний момент было решено оставить его в Балашихе. Похоже, «железнодорожник» сделал всё, чтобы попасть на МЧМ окольными путями. Слепец забил финнам, но его гол не засчитали. Принесла же сборной России победу над Суоми уральская парочка Кузнецов – Швырёв. Сначала екатеринбуржец ассистировал магнитогорцу, а затем наоборот. Чем не ещё одна связка для Брагина?

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Из игроков обороны шансы на поездку в Баффало повысил Владимир Мирошниченко. Организаторы признали московского «армейца», ни много ни мало, лучшим защитником Турнира четырёх наций. А вот Виталий Кравцов, Марсель Шолохов и Павел Шэн разочаровали. Брагин сделал акцент на этих парнях, когда говорил о шансах поехать на чемпионат мира из Балашихи, но форварды, регулярно играющие в составе своих клубов КХЛ, провели игры в Подмосковье гораздо ниже своих возможностей. Кравцов и Шэн не набрали на двоих ни одного очка, тем самым практически лишив себя шансов на участие в турнире. Правда, оба ещё получат свой шанс через год.