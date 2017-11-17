Челябинский «Орион». Возвращение чемпионов!

Они возвращаются! Первые чемпионы Ночной хоккейной лиги, победители первого Всероссийского фестиваля в Москве в мае 2012 года – чтобы в седьмом сезоне побороться за Кубок Крутова и завоевать второй ледовый для своего Челябинска. Команда «Центурион»/«Орион» тогда и сейчас — в разговоре по душам с практически легендами любительского чемпионата страны Игорем Антоновым, Анатолием Копыловым и Евгением Перовским.

Искры из глаз. Как «Сталкер» и «Метеор» бились за лидерство в Ночной лиге Страсти, красивые голы и лихая интрига — всё это было в центральном матче первого круга Лиги Мечты.

На деле они никуда и не уходили. Та команда-семья, как называют себя и они сами, и все, кто вокруг, что под названием «Центурион», вписала себя в историю любительского чемпионата страны в самом его начале, уже как «Орион» — регулярный и бессменный участник челябинского отборочного этапа в дивизионе «Любитель 40+». Его действующий победитель. Все эти годы они вместе.

Сейчас прошёл предусмотренный регламентом Ночной лиги пятилетний срок, в течение которого чемпионский коллектив не может второй раз бороться за главный приз фестиваля. Они этого ждали. Они готовились. И вот – заявляются на турнир с одной единственной задачей – снова приехать в Сочи. Но теперь уже не на «WorldCup», как это было в 2013-м, и не в «Кубок Большого шлема», как в мае этого года.

За Кубком Крутова. За победой.

— А кто не хочет стать победителем? Тогда, наверное, и участвовать не стоит. Конечно, мы настроены бороться только за кубок Крутова. Мы ждали, когда пройдёт время. Единственное, о чём сожалеем, – немного состарились за эти годы, — смеётся Анатолий Копылов. — Стали на пять лет старше, а в нашем возрасте один год идёт за три, как говорится. Но желание никуда не пропало, и даже наоборот. Настроение самое боевое!

— Если мы в 2012 году выиграли дворец в 14 полевых игроков – всего, то сейчас у нас в составе 23 человека. Из них 10 чемпионов первого фестиваля, включая меня, — продолжает Копылов, который тогда был игроком, а сейчас «остался в роли руководителя и тренера».

Вратарь Александр Макаренко, защитник Евгений Тингаев, нападающие Игорь Антонов, Сергей Игумнов, Владислав Желудков, Александр Кедин, Евгений Перовский, Дмитрий Шахматов, капитан команды Александр Пегеев и Копылов – вот та чемпионская десятка «Центуриона»-2012 в «Орионе»-2017/18.

Собирал и тренировал чемпионскую команду Евгений Бобыкин. «Он как работал, так и работает в школе «Мечела». Потом у нас был тренером Александр Троицкий – поиграл в «Тракторе» в свое время. А последние два года мы решили отказаться от услуг приглашенных тренеров и работаем сами», — поясняет Копылов.

На деле они никуда и не уходили. Та команда-семья, как называют себя и они сами, и все, кто вокруг, что под названием «Центурион», вписала себя в историю любительского чемпионата страны.

«Собирайтесь в Москву. Покажите наш челябинский хоккей»

Первая тройка «Центуриона» в полном составе в строю: Антонов – Кедин – Перовский задают тон в «Орионе». Антонов и Перовский с прошлого сезона – члены «Клуба Макарова», по полтораста голов в Ночной Лиге разменяли. Выходили на один лёд с Владимиром Путиным во время сочинских гала-матчей.

— Возвращение легенды? Да, именно так и есть. Наконец-то мы дождались своего часа, — улыбается Игорь Антонов.

— Случилось, в общем, то, о чём «так долго говорили большевики»…

— Так точно!

— И ваша первая тройка Антонов – Кедин – Перовский в сборе…

— Играть будем в полном составе! Все на своих местах: Женя Перовский слева, я справа, Саша Кедин в центре.

— Прямо тот финал первого фестиваля в Москве вспоминается. Вы тогда с игры гол забили, а Перовский – победный послематчевый буллит.

— Мы 1:0 повели, они потом сравняли где-то минуты за две – три до конца третьего периода. Ну и Женя – победный буллит.

«Они» — «Невский Легион» из Санкт-Петербурга, в победе которого тогда на мало кто сомневался. Очень сильная команда с Ильей Горбушиным – тренером, да еще и с Михаилом Зингаревичем, Александром Медведевым – в ту пору президентом КХЛ, Игорем Бутманом. А тут – «какие-то челябинские». «Легион» своё возьмёт в Сочи спустя три года, и обыграв в финале-2015 московский «Сталкер», нынешнего действующего чемпиона, и станет первым обладателем кубка Крутова (главный трофей Ночной лиги был учреждён не с первого сезона).

— Да-да. Тем более там на трибунах из болельщиков наших как таковых были только жена Николая Макарова и моя жена. Остальные — или болельщики Питера, или москвичи, которые болели, естественно, тоже за Санкт-Петербург, — не без явного удовольствия предается воспоминаниям Антонов.

— Вот вы победили. И…?

— …Вообще не понимали что. Тогда было восемь или десять игр подряд, каждый день. До гостиницы доходили и уже кроме как отдыхать, ничего больше и не хотелось. Эмоции после победы мы с месяц еще переваривали. Ё-моё, что ж мы сделали-то! (Смеётся.) Вот когда у нас в Челябинске открыли этот дворец, который мы выиграли – вот тогда только, наверное, всё полностью осознали.

— Конечно, помню! Такое не забыть. Мне кажется, что это вообще были самые сильные эмоции за всю мою хоккейную «карьеру», честное слово. А это, между прочим, более 35 лет, как я играю, — признаётся Евгений Перовский.

— Когда вы на том буллите подхватили шайбу на центре и катили к воротам, знали уже – бросать или обыгрывать? Или по ходу решали?

— Точно знал, что не буду бросать — как-то не слишком надеялся на свой бросок. Решил, что буду хитрить, обводить, хоть каким-нибудь образом туда её, в сетку. Мы вообще-то ехали со 100-процентной уверенностью, что выступим в Москве достойно. Не знали, конечно, кто там будет против нас играть – это же самый первый сбор любителей со всей России был, только знакомились друг с другом. Но в своих силах были уверены – мы же челябинские! У нас очень серьёзный чемпионат по городу, в нём мы и против профессиональных игроков выходили, поэтому подготовка была что надо. А к финалу с «Невским Легионом» мы шли даже увереннее, как мне кажется, чем они. Ходили даже слухи, что они смотрят наши игры. Когда мы обыграли там 19:1 команду из… не помню, какого города, в коридоре встретили Александра Медведева, он мимо проходил. «Молодцы!» — говорит. В общем, по ходу дела можно было ожидать, что в финале, скорее всего, именно мы с Питером будем. Вышли на финальный матч действительно как на последний бой: Челябинск за нами, до главного приза один шаг. Вышли и сыграли!

— В 2011 году мы выступали на первенство города среди ветеранов: Перовский, Кедин, я, Пегеев, – рассказывает Антонов. –И когда началась тогда еще Российская любительская хоккейная лига (так Ночная Лига называлась в первом сезоне), когда объявили про Москву, про первый Фестиваль, Анатолий Зиновьевич Картаев, заслуженный тренер России, заслуженный наш человек города Челябинск, сказал: «Давайте, ребята! Попробуйте свои силы. Соберитесь, поезжайте в Москву и покажите себя и наш челябинский хоккей». Показали. Получилось, что первый блин не комом (улыбается).

— А вот тогда, если честно, — сейчас-то, задним числом, уже понятно, чем стала Ночная лига, — как вы отнеслись к этой идее – Всероссийского Фестиваля среди любительских команд? Никогда ведь такого еще не было.

— Да, наверное, так и думали – поедем и попробуем свои силы на всероссийском уровне. Такая возможность – всероссийский турнир собирают! Раз зовут, почему нет? И так получилось, что мы только прилетели в Москву, а у нас вечером того же дня уже первый матч. И мы играем 3:3, и думаем: ничего так, сразу в ничейку. Но быстро адаптировались, что называется, нашли свою игру, и все остальные матчи выиграли.

— Путин об этом в декабре сказал по телевизору, и сразу после январских праздников, в начале февраля, мне позвонил Бобыкин, – вспоминает Перовский. – Что, спрашиваю, пошел процесс? Он: «Да. Макаров Николай Михайлович сказал набирать команду, вот я тебе и звоню. Есть у тебя профессиональное игровое прошлое? Нет? Отлично!». Я, конечно, его спросил, кто будет в команде, хотя бы примерно. Мне есть разница, с кем играть, кто будет плечом к плечу со мной стоять. Он мне перечислил фамилии ребят, я говорю: конечно, это ж наши все, записывай меня. Даже не спросил, как наша команда называться будет, настолько это было неважно (смеется). С Игорем Антоновым мы по жизни вместе – куда он, туда и я. Саша Кедин тоже с нами давно играл…

— Ребята с нашего двора прямо?

— Ну да.

Копылов: Да, у нас область хоккейная, и подбор игроков во всех командах довольно приличный. То есть у нас нет одной, грубо говоря, сборной, которая бы в себе объединяла всех лучших игроков.

Кубок Крутова-2018: мы, «скоростные», Питер и Калининград

Излишне пояснять, что такое – и какой – в Челябинске хоккей. «Лига Надежды» в Сочи, например, два последних года достается им – действующий чемпион «Удар», годом ранее – «Аизовец». Понятно, что «40+» очень приличный по уровню.

— Да, у нас область хоккейная, и подбор игроков во всех командах довольно приличный. То есть, у нас нет одной, грубо говоря, сборной, которая бы в себе объединяла всех лучших игроков — у нас во всех командах хватает лидеров. Тем интереснее проходит наш турнир, тем интереснее борьба. В этом году в «40+» восемь команд должно быть, — говорит Копылов.

— Команды три у нас сейчас, в принципе, равные по силам. Поэтому на все сто процентов в том, что мы выиграем Отборочный этап, нельзя быть, конечно, уверенными, — рассуждает Антонов.

— Кто ваши конкуренты за «путёвку в Сочи»?

— Это команда «ВС ЧТЗ» — «Ветераны спорта Челябинского тракторного завода», это «Бенет», это «Автотим». Все эти команды, думаю, могут претендовать на первое место. Все будет решаться в плей-офф.

— Народ-то там, в соперниках, надо понимать, весь вам знакомый?

— А то! Самые принципиальные как раз в «ВС ЧТЗ» — мы практически каждый год играем с ними за первое место. Не с этой командой, имею в виду, а непосредственно с этими людьми. Раньше кто-то в «Метеорите» был, в «Звезде-Чебаркуль». Просто команды меняются, а люди – всё те же.

— А кто, на ваш взгляд, может стать вашими главными соперниками в финале фестиваля? Имеете представление в целом по России?

— Конечно, представляем, кто. Во-первых-то, нам нужно еще из Челябинска выбраться для начала (усмехается). Ну, допустим, выбрались, и в Сочи приехали. Тогда, в первую очередь, это очень хорошая команда из Москвы, которая в этом году в финале играла – «Скоростные» (имеет в виду «Скоростную Машину», которая выступает в этом сезоне в отборочном этапе Московской области. – Прим. «Чемпионата»). Интуиция мне подсказывает, что к ним перед Сочи могут и люди из «Сталкера», чемпиона, присоединиться (по правилам Ночной лиги перед финалом фестиваля команда может дозаявить ещё троих игроков из других команд. Впрочем, из «Сталкера» в «Скоростную Машину» по окончании прошлого сезона уже перешли Владислав Куршев и Сергей Куцуляк, одни из лучших форвардов). Наверняка сильная команда из Петербурга будет –не секрет, что в Москве и Питере сформировался уже более профессиональный подход к любительскому хоккею, скажем так. Ещё думаю, что на кубок Крутова будет серьёзно претендовать команда из Калининграда – «Запад России». Они сейчас усилились четырьмя чемпионами из Екатеринбурга во главе с капитаном «Авто» Сергеем Кочневым, которые в том сезоне за «Звезду-Чебаркуль» у нас по Челябинску играли.

Команда-семья

— Вы столько лет уже одним коллективом, что…

— У нас команда — пусть это будут громкие слова – большая семья. И подбираем мы в команду людей, близких нам по духу, по настроению. Где-то даже мы, быть может, и не так смотрим на мастерство, но зато ценим человеческие качества. Я думаю, что ни в одной команде Ночной лиги вообще нет такой большой группы поддержки, как у нас – это и жены, и дети. И на прошлом финале фестиваля в Сочи было даже двое внуков, представляете?! Поболеть за деда приехали, — говорит Копылов. – И это просто здорово, что есть такая Ночная хоккейная лига. Тут даже вопросов быть не может! Большое спасибо Владимиру Владимировичу. Это же действительно была его идея – оторвать мужиков от диванов, от телевизоров, от всего-всего, чтобы они занялись спортом, занялись хоккеем. И это получилось, по себе видим. Видим огромный подъём любительского хоккея по всей нашей стране.

— Да, это как бы уже из года в год у нас. И если даже кого-то зовут в другую команду, он из-за коллектива, из-за той обстановки, атмосферы, которая есть у нас, никуда не уходит. Ты приходишь раз за разом в раздевалку, получаешь просто море удовольствия, выходишь на тренировку – опять же. Наша команда – да, это большая спортивная семья. Мы все с 2012 года даже не через день, даже чаще, особенно летом, видимся, вместе играем в футбол или что-то ещё, — добавляет Антонов.

Антонов: Сейчас мы в нашем дворце тренируемся три раза в неделю. У нас своя раздевалочка, и соответственно ни о чем уже не задумываясь, мы спокойно готовимся.

«Орион» уже не первый месяц собрался и готовится к сезону. Первым подал все заявочные документы, и даже сетует немного на то, что остальные медленно запрягают. Челябинский турнир по плану стартует в начале декабря – ждут утверждения календаря местным минспортом.

— Сейчас мы в нашем дворце тренируемся три раза в неделю. У нас своя раздевалочка, и, соответственно, ни о чем уже не задумываясь, мы спокойно готовимся, — говорит Антонов.

— Главное, что всё так хорошо закончилось для нашей команды и для нашего города тогда, в 2012-м. Стадион построили, он работает, и мы все очень этому рады. Нам дали собственную раздевалку, выделили лед. Наши местные муниципальные власти и руководство «Трактора» делают всё для нас, во всем помогают. Мы тренируемся, катаемся – готовимся в этом году еще раз побороться за главный приз фестиваля Ночной лиги. Пять лет, конечно, прошло… — улыбается Перовский.

— … Но не стареют душой ветераны?

— Ни в коем случае! У нас же хоккей – он, наоборот, молодит. Хочется и хочется ещё и ещё испытывать этот вкус победы! Тут ни разу не важно, сколько тебе лет.