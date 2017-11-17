Выжить после ударов Великана. Как Сошников вернулся в НХЛ

Домашний матч с «Нью-Джерси Дэвилз» стал первым в нынешнем сезоне для 24-летнего российского форварда Никиты Сошникова. Молодой талант, очень неплохо выступивший в свой последний год в КХЛ за подмосковный «Атлант», не без труда выбил себе место в основе «кленовых листьев» — решиться на «подъём» Сошникова в основу руководство «Торонто» решилось лишь после недвусмысленной перспективы потерять форварда без всякой компенсации. Однако, вопреки возможным стереотипам, главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок и генеральный менеджер Лу Ламорелло в один голос твердят, что Никита заслужил своё место в главной команде, куда пришёл по-серьёзному и надолго.

Два удара от Хары

До этого Сошников провёл в Национальной хоккейной лиге 67 матчей, 56 из которых пришлись на прошлый сезон. По идее, после столь неплохого выступления у боссов клуба не должно было быть больших сомнений о профпригодности россиянина на уровне НХЛ, но всё испортила травма. В марте в матче с «Бостоном» Никита получил два удара в голову от великана «Брюинз» Здено Хары. Ту встречу форвард смог доиграть, но вскоре последовал неутешительный диагноз – сотрясение мозга. «Первый удар был сзади, но я видел Хару. А вот второй удар уже пришёлся со слепой стороны, я не мог среагировать. Понимаю, что соперники разозлились на мой хит на Бержероне, но я сделал это неспециально», — сказал Никита.

Восстановление получилось очень непростым. «Никита просто не мог спать, большую часть лета мучился. Он просыпался в три часа ночи и больше не мог заснуть», — сказал агент нападающего Дэн Мильштейн. К сентябрю Сошников смог избавиться от неприятных симптомов, но право на место в составе пришлось доказывать заново, участвуя в рубке в тренировочном лагере. В итоге россиянин, так же как и многие другие, был «спущен» в фарм-клуб с мало обнадёживающим напутствием боссов «держать ногу на педали газа».

Сделать это у Сошникова вполне получилось – в 14 матчах в АХЛ он набрал 12 очков, но в основную команду вызывали то Джоша Лейво, то Фредерика Готье, и лишь перспектива возможного отъезда в Европу вкупе с травмой Остона Мэттьюса сподвигла «Мэйпл Лифс» на вызов Никиты. «Не нужно опасаться за его здоровье. Сошников полностью восстановился, может играть в полную силу – головных болей у него больше нет», — сказал Мильштейн. «Осенью я был не в лучшей форме, потому что летом не мог толком тренироваться. Как только начался сезон и пошли игры, всё встало на свои места. После каждого матча я чувствовал себя лучше, теперь я хорошо сплю после игр», — добавил россиянин.



Посмотреть силовой приём Сошникова на Бержероне можно на канале Sportsnet в YouTube.

Бэбкок: «Сошников – будущее „Торонто“

Несмотря на такое невежливое напоминание о себе, как потенциальная угроза переезда в другую лигу, Сошников получил максимально уважительные отзывы руководства и прессы.

«Не должно быть недопонимания в том, насколько высоко клуб ценит талант Сошникова. Не случайно «Торонто» без раздумий поставил Никиту в основной состав на матч с «Нью-Джерси». Парень всё лето пытался восстановиться, после того как 20 марта его приложил Хара – это был ответ на рискованный силовой приём россиянина против Патриса Бержерона. Не забудьте, что разница между Сошниковым и словацким гигантом составляет 25 сантиметров и почти 30 кг», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

«Сошников будет в полном порядке. Он хорош и быстр, он здорово действует при «убийстве» меньшинства, что даст нам необходимую энергию. Конечно, ситуация с «выездным» пунктом в контракте немного подогрела ситуацию. Но реальность заключается в том, что мы хотим, чтобы Сош был членом «Мэйпл Лифс» в течение долгого времени», — откровенно заявил Майк Бэбкок.

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Ламорелло: «Никита не получил бы места в составе, если бы плохо играл»

Генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло славится своей суровостью, но и этот грозный делец высказался в адрес молодого россиянина вполне уважительно.

«Да, у Сошникова была эта оговорка в контракте, согласно которой он мог уехать в другую лигу, если бы мы его не «подняли». Это пункт был включён в контракт ещё до того, как я пришёл в «Мэйпл Лифс». Но если уж у хоккеиста есть такой пункт, то у игрока есть полное право им воспользоваться. Понятно, что во время переговоров об этом контракте было ещё не ясно, насколько велик его потенциал, будет ли он играть в НХЛ или ещё будет считаться «проспектом». Но если бы он не играл так, как играл, если бы мы не считали его игроком НХЛ, он не оказался бы в основе. Конечно, мы руководствовались своими интересами и правилами, но решение по Сошникову – это хоккейное решение. Хоккеист должен заслужить право быть здесь, в «Торонто Мэйпл Лифс». Сошников справился с этим на сто процентов, так же как и его агент Мильштейн. Они никогда не задавали нам никаких вопросов. Мы приняли это решение самостоятельно», — заявил Ламорелло.

«Поднять» россиянина наверх для генменеджера было не так просто, потому что с выздоровлением Остона Мэттьюса Ламорелло придётся делать ещё один выбор – кого отправить в АХЛ. Перспективный нападающий Джош Лейво, игравший в основе до появления там Никиты, перед отправкой в фарм-клуб должен пройти через драфт отказов, откуда 24-летнего канадца (10 очков в НХЛ в 13 матчах прошлого сезона) наверняка кто-то затребует. И даже если этого не случится, то ближе к середине сезона «кленовым листьям» всё равно придётся делать выбор, ведь если Лейво не сыграет 34 матча в нынешнем чемпионате, то весной станет неограниченно свободным агентом. Сошников, в свою очередь, весь год сохранит право уехать в КХЛ, если будет находиться вне расположения основной команды.

«Я уверен, что Никита сыграет в свой лучший хоккей. Он немного медленно вкатывался в сезон, потому что у него была серьёзная травма, но он восстановился, снова «почувствовал ноги». Он очень много сделал для нас, был успешен, так что теперь он находится в правильном месте», — отметил главный тренер «Торонто Марлис» Шелдон Кифи. «Сошников опасен в каждом матче, хотя и не всегда отмечается в итоговом протоколе. У него было несколько великолепных голов, когда шайба свистела рядом с ушами вратарей под перекладину. Он профессионально подходит ко всему, что делает. Жёстко хитует, старается играть на пятачке, у него отличный бросок и катание – это полностью универсальный игрок», — добавил вратарь Гаррет Спаркс.

Остаётся лишь догадываться, получил бы 24-летний игрок, не имевший большого опыта выступлений на высшем уровне, свой шанс и такие отзывы, играя по эту сторону океана.