6 игроков из-топ клубов КХЛ, которым нужен обмен

Не все хоккеисты из топ-клубов КХЛ играют так, как хотелось бы их тренерам. Некоторые и вовсе перестали попадать в состав, а кто-то откровенно скис и должен сменить обстановку. Яркий пример – форвард Антон Лазарев, отправившийся из «Салавата Юлаева» в «Витязь». Разбираемся, кому ещё пойдёт на пользу вероятный обмен.

з. Игорь Ожиганов (ЦСКА), 25 лет

22 матча, 2 (0+2) очка, «+1»

«Скамейка» у ЦСКА такая длинная, что без ротации московскому клубу не обойтись. Даже в СКА сейчас хватает травмированных, а тех, кто сидел на лавке или мало играл, отдали в «Спартак». Ожиганов находится в системе ЦСКА с 2015 года, когда пришёл из «Сибири». Не сказать, что этот защитник начал регрессировать, но ему пора выходить на ведущие позиции, расти, пробиваться в сборную страны. Но воз, как говорят в таких случаях, и ныне там. Наверное, пришло время сменить обстановку, а может, и вовсе попробовать свои силы в НХЛ. Не секрет, что с Ожигановым лично общался главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, прилетавший в Москву. Контракт Ожиганова с ЦСКА заканчивается 30 апреля 2018 года, так что возможен любой вариант.

10 хоккеистов КХЛ, которых ждут в НХЛ в следующем сезоне Никто из перечисленных не станет лишним в сильнейшей хоккейной лиге мира.

н. Дмитрий Лугин («Локомотив»), 27 лет

29 матчей, 6 (4+2) очков, «+2»

С приходом на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова нападающий Дмитрий Лугин стал получать всё меньше игрового времени, опустившись на уровень четвёртого звена. Такое положение дел не устраивает хоккеиста, и ему начали подыскивать новый клуб. Обмен может произойти в ближайшее время. С возвращением в Ярославль Андрея Локтионова конкуренция в линии атаки «железнодорожников» усилилась ещё больше, поэтому шансов выйти на прежний уровень у Лугина стало ещё меньше. Нужно тренерское доверие, а его нет.

н. Антон Шенфельд, («Металлург»), 24 года

22 матча, 4 (1+3) очка, «-2»

«Металлург» вернул из «Лады» форварда Антона Шенфельда, но плюсов от этого почти не видно. Причём ни для кого. Если посмотреть на статистику прошлого сезона, то очевидно, что Шенфельд играл одну из ключевых ролей в составе «автозаводцев», много забивал и отдавал. Теперь же его показатели упали на уровень плинтуса. Получается, что и «Ладу» лишили ударной силы, и сам Шенфельд скис в Магнитогорске. Селекция «Магнитки» в последнее время вообще вызывает много вопросов.

з. Максим Гончаров («Салават Юлаев»), 28 лет

19 матчей, 1 (0+1) очко, «-7»

Поговаривают, что генменеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд давно присматривал новую команду для защитника Максима Гончарова. И с каждым днём в это начинаешь верить всё больше. Гончаров часто не проходит в состав, имеет большой минус в графе «полезность», набрал всего один балл за результативность. Показатели очень слабые, да и силовой стиль игры Максима не слишком вписывается в нынешнюю хоккейную модель уфимцев. Обмен Гончарова напрашивается, да и сам защитник наверняка это понимает. Ему нужен новый вызов.

н. Максим Майоров («Салават Юлаев»), 28 лет

29 матчей, 7 (2+5) очков, «+5»

Намного сильнее может играть и нападающий Максим Майоров. Да, в последнее время его часто мучают травмы, однако на свой прежний уровень этот хоккеист никак не выйдет. Многие даже шутили, что в случае если в КХЛ появится клуб из Узбекистана, уроженец города Андижан станет его главной звездой, ну а пока он продолжает оставаться одним из самых слабых звеньев линии атаки «Салавата». Пришло время что-то менять. Не исключено, что перемены последуют в ближайшее время. И не только в плане состава, но и на тренерской скамье.

Обухов является худшим игроком «Ак Барса» на данный момент. Странно, что тренерский штаб продолжает ему доверять.

н. Дмитрий Обухов («Ак Барс»), 34 года

4 матча, 0 очков, 0

Обухов является худшим игроком «Ак Барса» на данный момент. Странно, что тренерский штаб продолжает ему доверять. К примеру, Обухов сыграл в проигранном «барсами» матче с минским «Динамо» в звене с Секачем и Ландером. С двумя ключевыми форвардами команды! Не мудрено, что большую часть сезона Дмитрий проводит в Высшей лиге, но зачем в системе казанцев 34-летний форвард с зарплатой в 30 млн рублей? Обмен Обухова напрашивается давно, но найдётся ли клуб, который приютит нападающего, большой вопрос.